No to pogadane - Recenzja filmu "Malcolm i Marie"

Piątego lutego będzie miała miejsce premiera długo oczekiwanego filmu „Malcolm i Marie” twórcy serialu „Euforia”. Niebanalna interpretacja problemów związkowych to tylko jedna z zalet produkcji, a jest ich zdecydowanie więcej.

Żeby zrozumieć z jakim filmem mamy do czynienia najpierw należy pomówić dlaczego w ogóle powstał i przez kogo został stworzony. Głównym twórcą jest Sam Levinson, który w ostatnim czasie zasłynął z przepięknego serialu „Euforia”. Niestety, epidemia koronawirusa wymusiła przerwanie prac nad większością produkcji filmowych i nie ominęło to również „Euforii”. Sam Levinson jest jednak wyjątkowo aktywnym twórcą i okres lockdownu wykorzystał na pisanie scenariusza i nagranie filmu inspirowanym relacją miłosną, która poddawana jest wielu próbom.

Ze względu na trudne czasy spowodowane licznymi obostrzeniami i utrudnieniami w komunikacji bezpośredniej reżyser Sam Levinson postanowił wszystkie przygotowania zredukować do minimum. Scenariusz został napisany tylko dla dwóch postaci, co z pewnością ułatwiło organizację w czasach obostrzeń. Ponadto zaoszczędził czas na castingach, bo aktorów Zendayę i Johna Dawida Washingtona niejako „zapożyczył” z innych własnych produkcji. Warto również zauważyć, sam film został nakręcony w czarno-białej kolorystyce, co pozwoliło na usprawnienie postprodukcji oraz redukcję ekipy na planie. Generalnie „Malcolm i Marie” to dowód na to, że nawet w ciężkich czasach dla środowiska artystycznego da się zrobić całkiem niezły film.

Malcolm (John David Washington) i jego dziewczyna Marie (Zendaya) wracają do domu z premiery filmu Malcolma i czekają na pierwsze recenzje krytyków. Wieczór przybiera jednak niespodziewany obrót, gdy na jaw wychodzą wcześniej niewypowiedziane na głos prawdy o ich związku, co wystawia ich miłość na próbę.

Fabuła filmu opowiada o wyjątkowej parze z wyższych sfer. Reżyser i jego partnerka wracają z premiery filmu tytułowego bohatera. Malcolm niezwykle cieszy się ze świetnie spędzonego wieczoru zwieńczonego sukcesem, a Marie zdaje się być nie w sosie. Nagle wieczór nabiera mrocznego klimatu, gdy pewne sprawy wychodzą na wierzch.

Generalnie podchodziłam do tego filmu dwa razy. Za pierwszym razem puściłam seans znając tylko opis produkcji. Chciałam wczuć się w sytuację widza, który ogląda ten film z marszu. Niestety, produkcja nie spełni oczekiwań osoby, która chciała po prostu zaznać jakiejś rozrywki. Bez jakiejkolwiek wiedzy na co się właściwie szykuje widz może się poczuć skonfundowany i zagubiony. Osobiście początkowo nie rozumiałam co oglądam i czekałam kiedy zacznie się akcja, a ona... zaczęła się już dawno. Gdybym przed seansem chociażby przeczytała cokolwiek o twórcach lub zaznajomiła się z historią to prawdopodobnie nie musiałabym podchodzić do oglądania drugi raz.

Drugie podejście było już zdecydowanie lepsze. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że „Malcolm i Marie” to film przegadany w całości i skupia się on nie na akcji jako takiej, a na rozmowach dwójki głównych bohaterów. Wątki przez nich poruszane są bardzo złożone i czasem trzeba się naprawdę skupić, żeby wyciągnąć ważne niuanse i niesnaski. Przez cały seans bohaterowie dzielą się z nami (bardzo) szerokim spektrum emocji: od złości, przez głęboką rozpacz i zazdrość, aż po miłość i radość, a sinusoida uczuć jaką nam prezentują sprawia, że może zakręcić się w głowie. Ale czym innym jest związek dwójki ekscentrycznych osób jak nie właśnie karuzelą doznań.

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem zdolności pisarskich Sama Levinsona. Trzeba mieć nieograniczoną wyobraźnię, ogromne umiejętności i doświadczenie, żeby być w stanie napisać tak złożony scenariusz. Bo, co naprawdę ważne, przez niecałe dwie godziny widz jest świadkiem tylko i wyłącznie jednej rozmowy, która czasem zmierza w nieoczekiwanych kierunkach. Bohaterowie jednak nie skupiają się tylko i wyłącznie na nich samych, bo poza tematami związkowymi pojawiają się też rozważania nad poprawnością polityczną, poziomem krytyki filmowej oraz elementami sukcesu.

Pod względem aktorskim Sam Levinson nie mógł wybrać lepszych osób niż Zendaya i John David Washington. Trzeba przyznać, że pomiędzy tą dwójką jest wyjątkowo wyczuwalna chemia, a przy okazji na oboje przyjemnie się patrzy. Ma to miejsce nie tylko dlatego, że zachwycają urodą, ale są po prostu aktorami z ogromnymi umiejętnościami. Nie było ani jednej chwili, żebym wątpiła w grane przez nich postaci, a jest to nie lada sztuką biorąc pod uwagę jak bardzo są złożone.

Podczas pisania tej recenzji nie mogę nie wspomnieć o naprawdę udanych zdjęciach. Operator wyjątkowo dobrze wychwytywał odpowiednie kadry, a subtelne oświetlenie tylko podkreślało klimat intymności. Szczególnie zapisały mi się w pamięci kadry wykorzystujące odbicia w lustrze - z pewnością również zwrócicie na nie uwagę podczas oglądania. Dodatkowo, jak wspomniałam wyżej, decyzja o czarno-białej kolorystyce była raczej podyktowana ograniczaniem liczby członków ekipy filmowej i cięciem kosztów. Mimo to trzeba przyznać, że brak kolorów zupełnie nie jest odczuwalny i tylko dodaje uroku.

Podsumowując, „Malcolm i Marie” to ten rodzaj filmu, który ma rozwijać horyzonty i zmusić do pewnych przemyśleń, a nie nas bawić. Ponadto forma na jaką zdecydował się reżyser jest zdecydowanie najlepsza, bo nie ma prostszej drogi do wyjaśnienia pewnych spraw niż wprost. Dodatkowo pod względem aktorskim i operatorskim nie mam zupełnie nic do zarzucenia. Jednak tematyka jest niestety trudna. Dla niektórych rozmowy głównych bohaterów będą się raczej kojarzyć z bełkotem niedojrzałych osób niż z ciekawą dyskusją. Z tego powodu nawet jeżeli za pierwszym podejściem produkcja nie wyda nam się ciekawa to warto się przełamać i dać jej drugą szansę. Pozwoli to w pełni zapoznać się z problemami, które zaprzątały głowę Sama Levinsona w czasach pandemii koronawirusa. „Malcolm i Marie” ma premierę dzisiaj na platformie Netflix.