Świetna propozycja dla fanów czystego Androida i użytkowników pragnących szybkich i długotrwałych aktualizacji.

Nokia 7.2 na pozór wydaje się bardzo przeciętnym urządzeniem. Smartfon sprzedawany jest w bardzo stonowanych wersjach kolorystycznych, a na pokładzie zabrakło najnowszych rozwiązań takich, jak czytnik linii papilarnych w ekranie. Dla większości użytkowników planujących zakup nowego urządzenie nie jest to jednak problem, a Nokia 7.2 ma dużego asa w rękawie. Jest nim przynależność do Android One, dzięki czemu urządzenie pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego systemu Android. Dodatkowo oprogramowanie jest dużo lepiej zoptymalizowane. Android One to przepustka do szybkich i terminowych aktualizacji oprogramowania.

Poza tym Nokia 7.2 wyróżnia się metalowym korpusem, poliwęglanową ramką oraz zaokrąglonym szkłem ekranu. Z tyłu umieszczono obiektywy aparatu, które zgromadzono w wystającym pierścieniu. Za jakość fotografii odpowiada firma ZEISS. Nokia 7.2 posiada główną matrycę o rozdzielczości 48 MP, która wspomagana jest przez 8 MP aparat szerokokątny oraz 5 MP sensor głębi. Wszystkie obiektywy współpracują z AI, aby zapewnić jak najlepszą jakość fotografii.

Front Nokii 7.2 nie wygląda najnowocześniej, ale również nie jest to wada dyskwalifikująca to urządzenie. Producent postanowił zastosować wyświetlacz Pure Display z HDR o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD+. Pod ekranem umieszczono niewielką ramkę, w którą wkomponowano logotyp producenta. Na górze znajduje się niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, które skrywa w sobie aparat do selfie.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 660, który nie jest najlepszym wyborem do gier, ale poradzi sobie z typowymi zadaniami przez wiele miesięcy. Na pokładzie nie zabrakło 4 GB RAM'u oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Co istotne Nokia 7.2 jako jeden z niewielu nowoczesnych smartfonów posiada pełnowymiarowe złącze słuchawkowe Jack.

Bateria ma pojemność 3500 mAh i według producenta zapewnia do dwóch dni intensywnego użytkowania. Nie zabrakło również funkcji dual-SIM.