Nokia 7 Plus to bardzo ciekawe urządzenie. Należy do programu Android One, co sprawia, że pracuje pod kontrolą czystego systemu bez zbędnych dodatków. To w połączeniu z dosyć wydajnymi podzespołami zapewnia płynność i szybkość działania. Dodatkowo smartfon szybko dostaje aktualizacje systemu. Comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń będą dostarczane przez 36 miesięcy od daty premiery, a aktualizacje systemu przez 24 miesiące. Wady tego urządzenia do niska jasność maksymalna ekranu oraz brak diody powiadomień. Nie wszystkim mogą się spodobać wersje kolorystyczne z miedzianymi wstawkami.