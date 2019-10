Norton 360 ewoluował, aby skuteczniej chronić przed aktualnymi zagrożeniami

Nikt nie tworzy już wirusów dla zabawy, a cyberprzestępczość to dzisiaj niesłychanie dobrze prosperujący, globalny biznes. Nowy program Norton 360 kompleksowo chroni komputery i urządzenia przenośne przed wirusami, wyłudzeniem informacji oraz utratą prywatności w internecie.

„Zagrożenia sieciowe ewoluowały. Nasza ochrona również” – taki nagłówek rzuca się w oczy po przejściu na oficjalną stronę programu Norton. Nie na wyrost. Nowy program Norton 360, w porównaniu z dotychczasową subskrypcją, zawiera teraz menedżera haseł, program do blokowania nieautoryzowanego dostępu do kamery, moduł tworzenia kopii zapasowych danych oraz funkcje szyfrowania komunikacji w internecie przez VPN.

Idzie nowe

Nowe plany Nortona zastępują „pudełkowe” wersje programów Norton Internet Security. Nie chodzi tutaj wcale o drobny face lifting, ale na nowo zdefiniowany produkt, który znacznie wykracza poza to, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia w pakietach zabezpieczeń. Nowy Norton 360 zapewnia kompleksową ochronę przed aktualnymi zagrożeniami z sieci, kładąc większy nacisk na ochronę prywatności oraz bezpieczeństwa danych i komunikacji.

Nowy Norton 360: Widok Mój Norton oraz interfejs klasyczny.

Nowy Norton 360 dostępny jest w trzech planach Standard, Deluxe oraz Premium, które zawierają kompletny zestaw funkcji zabezpieczeń, ale różnią się liczbą chronionych urządzeń oraz ilością miejsca na kopie zapasowe w chmurze. Oprogramowanie dostępne jest na zasadach subskrypcji (rocznej lub dwuletniej), przy czym dwa ostatnie plany usługi wyposażono w moduł kontroli rodzicielskiej Norton Family. W ten sposób Symantec zdaje się pokazywać, że ochrona urządzeń użytkowników musi być realizowana na wszystkich płaszczyznach i w tym temacie nie można iść na żadne kompromisy. Masz więcej urządzeń, które chcesz zabezpieczyć? Wybierz wyższy plan. Używasz tylko jednego komputera i uważasz, że nie potrzebujesz pełnego pakietu zabezpieczeń? Nic bardziej mylnego. Norton w planie Standard jest zintegrowany z menedżerem haseł oraz usługą VPN. Bez dopłaty.

Ochrona klasy premium

Będąc nowym rozwiązaniem, Norton 360 wykorzystuje sprawdzone strategie i technologie ochrony. Mowa tutaj o silniku antywirusowym z zaawansowanymi mechanizmami uczenia maszynowego, systemie zapobiegania włamaniom (IPS) oraz module SONAR, który identyfikuje zagrożenia na podstawie sposobu działania plików (analiza behawioralna). Aplikacja intensywnie korzysta z mechanizmów oceny reputacji plików Insight, dokonywanej w ramach globalnej sieci Global Intelligence Network. Na podstawie danych zebranych od użytkowników z całego świata, Norton 360 zapewnia ochronę przed atakami „dnia zerowego”, wykorzystującymi luki systemu operacyjnego i zainstalowanych w nim aplikacji.

Funkcje ochrony antywirusowej w programie Norton 360.

Właśnie w ten sposób nowy Norton 360 stawia czoło aktualnym zagrożeniom sieciowym, związanym z szyfrowaniem dysków w celu podjęcia okupu (ransomware), wykorzystywaniem zasobów komputera użytkownika do wydobywania kryptowalut (cryptojacking) czy pozyskiwania danych logowania i numerów kart kredytowych z formularzy internetowych (formjacking).

Symantec jest tak pewny oferowanego produktu, że daje obietnice ochrony przed wirusami. Jeśli złośliwemu oprogramowaniu uda się przeniknąć do urządzenia, eksperci firmy pomogą w jego usunięciu, a jeśli to się nie uda, Symantec zwróci pieniądze. Szkoda tylko, że nie za straty, które ewentualnie ponieśliśmy z tego powodu.

Funkcje skanowania w programie Norton 360.

Tożsamość i prywatność

W obawie o możliwość naruszenia prywatności, co wcale nie jest zbytnią przesadą, wiele osób fizycznie zakleja kamerę internetową w laptopie. Nie jest to ani wygodne, ani estetyczne, szczególnie jeśli często prowadzimy wideorozmowy.

Norton 360 chroni przed oprogramowaniem szpiegującym (spyware), zaś moduł SafeCam pomaga blokować wszystkie próby nieautoryzowanego dostępu do kamery internetowej. W ustawieniach programu zdefiniujemy zaufane aplikacje, które mogą uzyskiwać dostęp do kamery.

Nowe plany Norton 360 wyposażono w funkcje, które jeszcze do niedawna trzeba było zamawiać jako oddzielne narzędzia. W cenie subskrypcji otrzymamy teraz menedżera haseł oraz usługę Secure VPN. Wbudowany menedżer doskonale integruje się z popularnymi przeglądarkami, dzięki czemu użytkownik może używać złożonych haseł do wszystkich swoich kont internetowych i usług sieciowych, bez potrzeby ich zapamiętywania i każdorazowego wpisywania w formularzach. Usługa Secure VPN pozwala zaś kierować cały ruch sieciowy z urządzenia przez bezpieczny, szyfrowany kanał VPN. Symantec zaleca korzystanie z tej funkcji we współdzielonych, publicznych sieciach Wi-Fi, gdzie laptopy i smartfony są szczególnie narażone na naruszenie prywatności. Lista zastosowań VPN jest jednak znacznie dłuższa. Warto odnotować, że Secure VPN pozwala na wyłączenie modułu blokującego śledzenie. To na wypadek, gdyby któraś z witryn lub aplikacji wymagała tego do poprawnego działania.

Norton 360: karta raportu prezentująca działania podjęte przez program w celu zapewnienia ochrony komputera.

Znajomy interfejs

Dotychczasowi użytkownicy Nortona doskonale odnajdą się w interfejsie nowego programu. Do wyboru mamy widok klasyczny oraz Mój Norton, w którym na pierwszy plan wysunięto skróty do menedżera haseł, usługi VPN, narzędzia tworzenia kopii zapasowych oraz modułu kontroli rodzicielskiej. O ile funkcje zabezpieczeń przed malware można uznać za gotowe do działania już po instalacji programu, pozostałe moduły wymagają dodatkowej konfiguracji.

Nie powinno nas to jednak zrażać. Doskonałym przykładem, jak prosty w użyciu może być Norton 360, jest narzędzie tworzenia kopii zapasowych. Ze zdefiniowaniem planu backupu poradzi sobie nawet laik. W trzech krokach wystarczy wskazać pliki do uwzględnienia w kopii zapasowej, miejsce ich zapisu oraz moment, w którym ma być uruchamiane zadanie backupu. Domyślnie, Norton 360 zapisuje kopie zapasowe w chmurze, korzystając w zależności od wybranego planu subskrypcji z 10-75 GB udostępnionej przestrzeni dyskowej. Opcjonalnie istnieje możliwość zapisu kopii zapasowych na lokalnym nośniku. Program automatycznie uruchamia zadanie backupu, gdy komputer jest włączony, ale użytkownik z niego nie korzysta.

Narzędzie tworzenia kopii wbudowane w program Norton 360.

O czym jeszcze warto wspomnieć? O wbudowanej w oknie programu wyszukiwarce. Wymaga ona dopracowania, ale już dzisiaj pozwala szybko poruszać się po aplikacji. Wystarczy wpisać pierwsze znaki szukanego modułu np. „zapor” aby dotrzeć do skrótu, który pozwoli nam wyłączyć zaporę sieciową. Zachęcamy do samodzielnego testowania.

Ustawienia modułu zapory sieciowej w programie Norton 360.

O produkcie: Nowy program Norton 360 udostępniany jest na zasadach subskrypcji w trzech planach Standard, Deluxe oraz Premium, różniących się liczbą chronionych urządzeń (od 1–10 komputerów PC, Mac lub urządzeń mobilnych) oraz ilością miejsca (10-75 GB) na kopie zapasowe w chmurze (10-75 GB). Wszystkie plany zapewniają kompleksową ochronę przed wirusami, malware oraz oprogramowaniem. Integralną częścią pakietu zabezpieczeń są menedżer haseł, usługa Secure VPN, narzędzie do tworzenia kopii zapasowych z komputerów PC, moduł SafeCam do ochrony kamery internetowej, a w planach Deluxe i Premium również funkcja kontroli rodzicielskiej Norton Family.