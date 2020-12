Norton 360 for Gamers – najlepsza ochrona dla graczy? (Recenzja)

Firma NortonLifeLock przygotowała nowe oprogramowanie antywirusowe dedykowane graczom - Norton 360 for Gamers. Sprawdzamy, jak sprawdza się ono w praktyce.

Posiadanie dobrze zabezpieczonych urządzeń, np. za sprawą oprogramowania antywirusowego, to w obecnych czasach konieczność. Pandemia koronawirusa sprawiła, że znacznie częściej korzystamy z "sieci". Co więcej, jako iż nie musimy marnować już czasu na dojazdy do pracy czy szkoły, a spotkania towarzyskie nie są wskazane, to pozostaje nam wyłącznie rozrywka w trybie online.

Granie solo jest świetne, ale każdy fan gier potrzebuje czasami kontaktu z innymi entuzjastami elektronicznej rozrywki. Czy to poprzez rywalizację, czy kooperację, niemal każda produkcja zyskuje, gdy możemy bawić się wspólnie z innymi żywymi graczami. Choć bezpieczeństwo naszych danych (nazw użytkownika, haseł, ale i metod płatności) jest niezwykle istotne, to problem w tym, że oprogramowanie antywirusowe potrafi znacząco uprzykrzyć „życie” gracza.

Nie wspominając już o dodatkowym obciążeniu PC, to najbardziej irytujące są sytuacje, w których ni stąd, ni zowąd wyskakuje powiadomienie antywirusa. Często bywa, że akurat wtedy wspólnie ze znajomymi walczyliśmy z wyjątkowo trudnym bossem i z reguły automatycznie mamy ochotę pozbyć się naszej ochrony antywirusowej.

Na rynku jest wiele urządzeń, sprzętów i oprogramowania „dla graczy”. Choć często jest to po prostu chwyt marketingowy, to wielu producentów i twórców faktycznie dba o to, aby dostępne funkcje były dedykowane tej konkretnej grupie docelowej. Tak właśnie postanowiła zrobić firma NortonLifeLock, która przygotowała nowatorski system antywirusowy - Norton 360 for Gamers, który, jak sugeruje nam jego nazwa, został stworzony specjalnie dla miłośników audiowizualnych produkcji.

Norton 360 for Gamers to coś więcej niż antywirus

Norton 360 for Gamers powstało z myślą o graczach. Jak zapewniają twórcy nowego oprogramowania, wszelkie jego funkcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie tylko zapewniały jak najlepszą ochronę, ale przy okazji były nieinwazyjne i intuicyjne.

Jak to działa w praktyce? Znakomicie, Norton 360 for Gamers oferuje nowe rozwiązanie dla graczy pecetowych, które nazywa się po prostu „optymalizacją powiadomień”. Pozwala ono zredukować powiadomienia do absolutnego minimum. Pojawiają się one tylko wtedy, gdy jesteś zagrożony lub atakowany, albo nie korzystasz ze wszystkich funkcji, do których masz prawo. W trybie pełnoekranowym, Norton wycisza wszystkie alerty z wyjątkiem krytycznych. Choć może się to wydawać błahostką, to dopiero po zainstalowaniu Norton 360 for Gamers odczujecie wyraźną różnicę.

Utrata dostępu do swojego konta w ulubionej grze, dla wielu graczy może być prawdziwą tragedią. Tutaj, wiele osób może wzruszyć ramionami i stwierdzić „po co ten cały szum, przecież to tylko gra”. Nie licząc wielu godzin spędzonych w danej produkcji, niejednokrotnie liczonych w setkach, to warto podkreślić, że przedmioty czy waluty z gier często mają realną wartość, niekiedy sięgającą nawet setek tysięcy złotych. Nic zatem dziwnego, że gracze szczególnie chcą dbać o bezpieczeństwo swoich kont. Zauważyli to również twórcy Norton 360 for Gamers, którzy zadbali o funkcję „Password Manager”. Pozwala ona nie tylko na przechowywanie haseł i kluczowych danych w specjalnym skarbcu online, ale również dodatkowo je zabezpiecza i pomaga w ich zarządzaniu. Co więcej, pozwoli nam ona na sprawdzenie jakości naszych haseł, a w razie konieczności - specjalny generator pomoże nam utworzyć nowe, trudne do złamania zabezpieczenia.

Norton 360 for Gamers – antywirus z najwyższej półki

Choć Norton 360 for Gamers zawiera kilka funkcji dedykowanych graczom, to oprócz tego, jest to lubiany i ceniony program antywirusowy, który znamy już od lat pod nazwą Norton 360 Deluxe. Oznacza to, że możemy liczyć m.in. na zaawansowaną ochronę w czasie rzeczywistym, zarówno przed wirusami, jak i oprogramowaniem szpiegującym czy wymuszającym okup (ransomware).

Dzięki funkcji Secure VPN możemy z kolei przemierzać internet bezpieczniej i bardziej anonimowo, a co więcej, możemy lepiej chronić się przed atakami typu DDoS, doxing i SWATing.

W Norton 360 for Gamers nie mogło oczywiście zabraknąć również takich ważnych dodatków, jak: kontrola rodzicielska, która pomaga kontrolować i zarządzać działaniami młodszych użytkowników w sieci, kopia zapasowa w chmurze (50 GB, które idealnie nada się na przechowywanie najważniejszych danych) czy inteligentna zapora (tylko PC), skutecznie chroniąca nas przed niepowołanymi „gośćmi”.

Wielu graczy wykorzystuje swój sprzęt również do komunikacji. Szczególnie w obecnych czasach jest to niezwykle popularny widok, a wideorozmowy stały się „chlebem powszednim” dla wielu użytkowników PC. Niestety, hakerzy oraz cyberprzestępcy postanowili wykorzystać obecną sytuację i coraz częściej decydują się na przejęcie kontroli nad naszą kamerką internetową. W ten sposób, mogą np. uzyskać nasze dane logowania do banku.

Norton 360 for Gamers ma gotowe rozwiązanie również na tego typu ataki i oferuje funkcje SafeCam. Sprawi ona, że gdy tylko ktoś próbuje uzyskać dostęp do naszej kamerki, to zostaniemy o tym powiadomieni, a SafeCam dodatkowo pomoże nam łatwo zablokować agresora.

Norton 360 for Gamers – kompleksowa ochrona nie tylko na PC

Jak zatem widać, Norton 360 for Gamers oferuje nam kompleksową ochronę antywirusową, wzbogaconą o funkcje dedykowane graczom. Co istotne, decydując się na zakup oprogramowania warto pamiętać, że możemy je bez problemu zainstalować nie tylko na PC, ale również na Macach, a także na tabletach i smartfonach z systemami Android bądź iOS. Należy jednak pamiętać, że część funkcji, jak choćby „optymalizacja powiadomień”, działa wyłącznie na PC.

Warto również podkreślić, że firma NortonLifeLock bardzo rozsądnie wyceniła swój pakiet, za który przyjdzie nam zapłacić niecałe 150 złotych rocznie, co przekłada się na niecałe 12,5 złotego miesięcznie. Trzeba przyznać, że jest to niewygórowana kwota za bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, jakie gwarantuje Norton 360 for Gamers.