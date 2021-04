Norton Family Protection to zaawansowany, a zarazem prosty w obsłudze program do kontroli rodzicielskiej. Przyglądamy się jego zaletom oraz szukamy wad.

Norton Family Protection - cena

Norton Family Protection to rozwiązanie od znanego producenta rozwiązań antywirusowych. Funkcjonuje zarówno samodzielnie, jak i jako część pakietów Norton 360 Deluxe i Norton 360 Premium. Można wypróbować go przez 30 dni za darmo, a subskrypcja wynosi 124 zł za pierwszy rok (w przypadku zakupu od producenta). Można także uzyskać kontrolę przy zakupie któregoś z pakietów Norton - wówczas jest ona wliczona w cenę.

Norton Family Protection - funkcje

Norton Family Protection ma za zadanie monitorować aktywność dziecka w internecie oraz pomóc mu w skupieniu się podczas nauki. Odpowiada za to specjalna funkcja - Czas szkolny. Pozwala ona na ustalenie, jakie strony może odwiedzać dziecko w trakcie godzin lekcji zdalnych. Wszystkie pozostałe są w tym czasie zablokowane. Dlatego podczas zajęć dziecko będzie skupiać się na przekazywanych treściach, zamiast oglądać inne witryny w sieci. To jedna z kilku najważniejszych funkcji, ale nie jedyna.

Jak na program do kontroli rodzicielskiej przystało, rodzice otrzymują możliwość zablokowania dostępu do witryn z treściami dla dorosłych, czyli zawierających erotykę, przemoc, informacje o narkotykach, alkoholu, hazardzie, itp. Dodatkowo ma się pełen wgląd w to, jakie frazy dziecko wpisuje do wyszukiwarki oraz jakie filmy ogląda w YouTube (inne platformy nie są obsługiwane). Ponadto da się ustalić limit czasu użytkowania urządzenia - smartfona, laptopa, notebooka. Rodzic dostaje na maila pełen raport (do wyboru miesięczny lub tygodniowy), w którym prezentowane są informacje o próbach wejścia na strony z zablokowanymi treściami. Norton Family Protection umożliwia stworzenie dowolnej liczby profili - każde dziecko będzie mieć dzięki temu inne limity i ograniczenia. Oprócz tego można ustawić blokowanie udostępniania w sieci informacji poufnych, jak adres, szkoła czy numer telefonu.

Działanie Norton Family Protection obejmuje zarówno system Windows, jak i Android oraz iOS. Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych obecnie rozwiązań na rynku i warto je polecić każdemu rodzicowi.