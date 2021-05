Jedno narzędzie dla całego zespołu. Pisz, planuj i organizuj.

Notion jest pierwszą i jedyną aplikacją na tej liście, która wychodzi poza schemat zwykłego robienia notatek. Co prawda jest aplikacją do ich tworzenia, ale ze względu na swoje funkcje współpracy, może być czymś więcej. To w zasadzie trzy narzędzia w jednym: potężna aplikacja do notatek (dlatego jest na tej liście), menedżer zadań i projektów oraz referencyjne kompendium wiedzy. To, jak połączysz te trzy rzeczy, zależy tylko od Ciebie.

Każdy nowy dokument lub notatka nazywane są Stroną, a wszystko w aplikacji określane jest jako Blok. Bloki zawierają podstawowe elementy, takie jak tekst, listy kontrolne i nagłówki, a także typy mediów: obrazy, zakładki internetowe, wideo, audio, fragmenty kodu i pliki. Możesz użyć dowolnej liczby bloków, w dowolnej kombinacji, na każdej stronie. Ich wstawianie jest bardzo szybkie: wystarczy wpisać "/" i przewinąć listę. Istnieje wiele wbudowanych szablonów, więc nie czuj, że musisz dostosować absolutnie wszystko, jeśli dopiero zaczynasz. Po prostu kliknij na Templates na pasku bocznym, przejrzyj opcje, a kiedy znajdziesz ten, który Ci się podoba, kliknij Use this template.

Pasek boczny jest również sposobem, w jaki przeglądasz wszystkie swoje strony. Jest on podzielony na dwie sekcje: Workspace, czyli wszystkie strony, które dzielisz z resztą zespołu, oraz Private, gdzie możesz mieć własne notatki. Chociaż współpraca jest ważną częścią Notion, nie jest ona wymuszona. Każdy ma swoją własną sekcję, w której może pracować nad różnymi rzeczami, a następnie przenosić je do obszarów publicznych, aby uzyskać informacje zwrotne i poprawki. To świetny sposób, aby cały zespół mógł pracować razem, nie wchodząc sobie w drogę.

Dostępność: urządzenia z systemem Windows, MacOS, iOS, Android, aplikacja przeglądarkowa

Cena: darmowy dla użytkowników osobistych; od 8 USD na miesiąc/za użytkownika dla zespołów