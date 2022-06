Nowe zasady marketingu i PR – recenzja międzynarodowego bestsellera

Jeśli, podobnie jak ja, interesujesz się marketingiem internetowym i bliskie są ci tematy dotyczące content marketingu, podcastów czy komunikacji za pomocą mediów społecznościowych, to lektura dla ciebie. Przeczytałam książkę „Nowe zasady marketingu i PR”, której autorem jest David Meerman Scott i dzielę się wrażeniami.

Nowe zasady marketingu i PR to światowy bestseller, który przetłumaczono dotąd na aż 29 języków. Jego autorem jest David Meerman Scott. Już sam bogaty spis treści jest tu obietnicą dużej dawki fachowej wiedzy i celnych spostrzeżeń.

Co ciekawe, fragmenty książki Nowe zasady marketingu i PR były też przez autora publikowane na jego blogu. Tym samym Scott na własnym przykładzie udowadnia, że metody przedstawione w lekturze naprawdę działają – publikacja okazała się być dużym sukcesem.

Zobacz również:

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Pierwsze wrażenia po odpakowaniu przesyłki

Zacznę od formy i wrażeń wizualnych tego wydania. Książka mimo cienkiej okładki jest dość ciężka. To prawdziwy podręcznik, kompendium wiedzy. W środku znajdujemy skrzydełka, na których umieszczono zarówno opinie o publikacji, jak i krótką notkę o autorze oraz fragment książki na zachętę.

Papier ma dość niską gramaturę, przez co niektóre grafiki i wykresy lekko prześwitują na drugą stronę. To jednak nie przeszkadza podczas czytania, a wybór niższej gramatury był tu jak najbardziej uzasadniony – przy książce liczącej sobie dokładnie 504 strony, każde kilka gramów ma znaczenie.

Mimo sporych rozmiarów, publikacja dobrze leży w dłoni, a format z powodzeniem mieści się w torebce lub plecaku.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Co znajdziemy w poszczególnych rozdziałach?

To bardzo niezwykły podręcznik – zamiast suchej teorii mamy tu liczne przykłady z życia wzięte, a wszystko to podane w niezwykle przystępnej formie.

Autor rozprawia się z dotychczasowymi zasadami marketingu i PR. Przykładowo, z pierwszego rozdziału dowiadujemy się, że internet zmienił sposób, w jaki należy próbować dotrzeć do kupujących. Nie chcę spoilerować, napomknę więc tylko, że za niezwykle trafne uznałam określenie momentu wprowadzenia na rynek przeglądarki internetowej jako najważniejszą rewolucję komunikacyjną w historii ludzkości.

Już z pierwszego rozdziału dowiadujemy się też, jak dostosować treści do nowych kanałów informacyjnych i czego wymagają od nas digital media. Później jest jeszcze ciekawiej. Autor pochyla się nad tematem blogów, podcastów, a nawet… sztucznej inteligencji. Nie sposób streścić każdego z rozdziałów – są bardzo rozbudowane. Ale jedno jest pewne – możemy liczyć na sporą dawkę wiedzy i praktycznych porad, które aż chce się od razu wprowadzić w życie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wrażenia po przeczytaniu książki

Miałam już w rękach wiele pozycji dotyczących marketingu internetowego, wykorzystania roli mediów cyfrowych w reklamie oraz szeroko pojętego PR osadzonego w ramach digital mediów właśnie. Nie spodziewałam się więc, że dowiem się aż tyle z tej publikacji. Tymczasem autor zaskoczył mnie – zarówno ilością ciekawych treści popartych konkretnymi, trafnymi przykładami, jak i celnością wniosków.

Nowe zasady marketingu i PR są więc lekturą, którą z pewnością chciałabym polecić specjalistom w dziedzinie marketingu, ekspertom od PR, a także studentom kierunków, których tematyka oscyluje wokół wymienionych wyżej dziedzin.

Jednak spodziewam się, że książka ta będzie równie ciekawa dla osób, które nie zajmują się zawodowo tą tematyką, ale chciałyby zapoznać się bliżej z tym, jak działania PR i marketingowe w sieci wyglądają „od kuchni” – to może być dobra lekcja tego, jak tworzony jest przekaz, który dociera do nas każdego dnia. I co najważniejsze – cenną wiedzę odnajdą w niej wszyscy ci, którzy chcą rozwijać swój biznes.