Nowoczesne sprzątanie z Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - czy warto zainwestować w ten model?

Odkurzanie jest jednym z bardziej nielubianych obowiązków w domu, ale odpowiednio dobrany sprzęt jest w stanie to zmienić. Czy pionowy odkurzacz o lekkiej wadze podoła wyzwaniu? Biorę pod lupę Bosch Unlimited 7 BCS712XXL i sprawdzam funkcjonalność sprzętu.

Utrzymanie schludności i czystości w całym domu jest nie lada wyzwaniem - wie o tym każdy gospodarz. Zważając na poziom zanieczyszczeń w powietrzu oraz mimowolne zbieranie się zabrudzeń i kurzu, im częściej bierzemy się za sprzątanie, tym mamy go mniej. Niestety dla większości jest to jeden z mniej lubianych obowiązków, a to ze względu na pracochłonność i mały komfort podczas pracy. Jak temu zaradzić? Wyposażyć się w sprzęt, który pozwoli w stosunkowo szybkim tempie uporać się z nieczystościami, a dodatkowo będzie funkcjonalny. Na rynek trafia wiele urządzeń, które wyposażono w imponujące możliwości. Jednym z przykładów jest odkurzacz pionowy, a mianowicie Bosch Unlimited 7 BCS712XXL. Korzystając z okazji testowania, postanowiłam przyjrzeć się bliżej niemal wszystkim aspektom urządzenia. Począwszy od najważniejszych parametrów technicznych, po wygląd, a skończywszy na finalnej skuteczności w warunkach domowych. Czy warto w niego zainwestować? Zostań ze mną, aby się o tym przekonać. Choć odpuszczę sobie test białej rękawiczki, model będzie musiał zmierzyć się nie tylko z kurzem, ale i włosami oraz sierścią.

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - co zawiera zestaw?

Skuteczne sprzątanie to w znacznej mierze wynik odpowiednich parametrów technicznych, jednak pod uwagę należy wziąć również wyposażenie. Stosowanie dodatkowych akcesoriów znacząco wpływa na efekty porządków, ponieważ każda powierzchnia może wymagać innego traktowania. W tym zakresie, nie mogę powiedzieć złego słowa na temat Bosch Unlimited 7 BCS712XXL. Wyposażenie sprzętu składa się z:

elektroszczotki z podświetleniem LED - jest wyposażona w obrotowy, solidny wałek. Przeznaczona do czyszczenia powierzchni twardych - w tym paneli, parkietu, płytek.

- jest wyposażona w obrotowy, solidny wałek. Przeznaczona do czyszczenia powierzchni twardych - w tym paneli, parkietu, płytek. ssawki 2w1 - mniejsza szczotka spisuje się w przypadku mebli, a w tym kanap. Cechuje się większą delikatnością.

- mniejsza szczotka spisuje się w przypadku mebli, a w tym kanap. Cechuje się większą delikatnością. ssawki do szuflad i klawiatur - kurz i nieczystości zbierają się również w szufladach. W tym wypadku, mamy możliwość skorzystania z końcówki ułatwiającej wymiatanie zabrudzeń. Jak sama nazwa wskazuje, będzie wybawieniem nawet dla klawiatur.

- kurz i nieczystości zbierają się również w szufladach. W tym wypadku, mamy możliwość skorzystania z końcówki ułatwiającej wymiatanie zabrudzeń. Jak sama nazwa wskazuje, będzie wybawieniem nawet dla klawiatur. ssawki do tapicerki - czym byłby wysprzątany dom z zanieczyszczonymi tapicerkami? Akcesorium dodatkowe jest pomocne również przy oczyszczaniu materacy w sypialni.

- czym byłby wysprzątany dom z zanieczyszczonymi tapicerkami? Akcesorium dodatkowe jest pomocne również przy oczyszczaniu materacy w sypialni. ssawki szczelinowej - kąty są dla wielu z nas utrapieniem. Szczelinowa końcówka pozwala dotrzeć do wielu miejsc, a dzięki wysokiej mocy ssania - wystarczy zaledwie chwila, aby zarazki znalazły się w dołączonym pojemniku.

- kąty są dla wielu z nas utrapieniem. Szczelinowa końcówka pozwala dotrzeć do wielu miejsc, a dzięki wysokiej mocy ssania - wystarczy zaledwie chwila, aby zarazki znalazły się w dołączonym pojemniku. stacji dokującej - odkurzacz zyskuje na funkcjonalności dzięki możliwości pionowego montażu na ścianie. Nie jest to konieczność, jednak dla wielu użytkowników może być to pomocne.

- odkurzacz zyskuje na funkcjonalności dzięki możliwości na ścianie. Nie jest to konieczność, jednak dla wielu użytkowników może być to pomocne. akumulatora 18 V, ładowarki - wymienny akumulator jest kompatybilny z wieloma urządzeniami (Power for ALL Alliance).

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - specyfikacja

Napięcie akumulatora 18 V Poziom hałasu 82 dB Zasilanie akumulatorowe Maksymalny czas pracy 80 minut Czas pracy z funkcją Turbo 20 minut Czas ładowania 5 godzin Podświetlenie LED tak Odkurzacz ręczny tak Bateria litowo-jonowa Liczba baterii w wyposażeniu 2 Wymienna bateria tak Pojemność pojemnika 0,3 litra Typ filtra antyalergiczny Nazwa filtra filtr kasetowy z membraną Pure Air Regulacja mocy ssania tak Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika tak Wskaźnik naładowania baterii tak Funkcje dodatkowe 3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), funkcja Auto, funkcja Turbo, podświetlenie LED, tryb Eco Sterowanie w rączce tak Wyświetlacz tak Stacja ładująca wisząca

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - funkcjonalność

Pionowy odkurzacz umożliwia sprzątanie w trzech trybach pracy - Eco, Auto i Turbo. Tryb automatyczny samoczynnie dostosowuje moc ssania do odkurzanej powierzchni. Nawet podczas porządków przy najwyższej prędkości, generowany hałas nie powinien przekroczyć 82 dB. W odkurzaczu zastosowano rozmaite technologie wpływające na komfort pracy. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie został oderwany od sprzątania - przydatny okazuje się system parkowania. Umożliwia stabilne zawieszenie urządzenia na krawędziach mebli w dowolnym miejscu. Warto wspomnieć o samej stacji dokującej i możliwości montażu urządzenia na dowolnej, pustej ścianie. Urządzenie można ładować w stacji dokującej - jest dziurka na bolec ładowarki i odkurzacz ładuje się przy odwieszeniu. Jest to duży atut dla osób, które posiadają dość małe mieszkania, a zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni może być kłopotliwe. Moją uwagę przykuwa również Quick Stand - konstrukcja odkurzacza ma pozwalać na zachowanie pozycji pionowej zarówno samego urządzenia, jak i rury.

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL może być dobrym rozwiązaniem dla alergików i nie tylko. W urządzeniu zastosowano nowoczesny filtr kasetowy, z membraną Pure Air. Pełni on funkcję filtracji wstępnej. Wychwytuje związki kurzu, co umożliwia jego pochłanianie do odpowiedniego zbiornika (pojemność 0,3 l).

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - wygląd

Niegdyś sprzęt służący do sprzątania był sukcesywnie chowany przez gospodarzy. Oczywiście było to wynikiem dość niezgrabnego wyglądu, który mógł oszpecić nawet najlepiej wysprzątane wnętrze. Dziś, sytuacja ma się nieco inaczej - producenci dokładają wszelkich starań zarówno do parametrów sprzętu, zarówno jeśli chodzi o specyfikację, jak i aspekty wizualne. Nie jest inaczej, gdy mowa o Bosch Unlimited 7 BCS712XXL. Pionowy odkurzacz został ozdobiony odcieniami szarości oraz czerni, wraz z delikatnymi akcentami czerwieni - zestawienie barw jest dość minimalistyczne, a całość wygląda schludnie. Nie ma potrzeby gospodarowania dodatkowego miejsca w domu na nowy sprzęt, ponieważ przewidziano możliwość montażu na ścianie dowolnego pokoju. W tym momencie warto wspomnieć o smukłym kształcie, który idzie w parze z solidnym wykonaniem - tyczy się to również akcesoriów dołączonych do zestawu. Warto zwracać na to uwagę podczas zakupu, ponieważ sprzęt powinien służyć nam kilka dobrych lat. Uprzedzając pytanie - czy funkcjonalny odkurzacz może również dobrze wyglądać? W moim mniemaniu - tak!

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - konserwacja

Urządzenie nie powinno generować zbyt dużych kosztów eksploatacyjnych. Akumulator Power for ALL Alliance jest wymienny i pasuje do wielu urządzeń marki Bosch. Dzięki temu, może równocześnie posłużyć w innym sprzęcie. Dodatkowo, producent udziela 10-letniej gwarancji na trzyfazowy silnik Bosch TurboSpin. Odkurzacz korzysta z zamontowanego filtra wylotowego z RotationClean - łatwe czyszczenie, bez konieczności mycia. Pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a w razie potrzeby - oczyścić papierem.

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - test

Odkurzacz został przeze mnie przetestowany w mieszkaniu o powierzchni 50 m2. Zmierzył się z odkurzaniem paneli, płytek, dywanów oraz mebli (w tym celu, na szczególne uznanie zasługuje końcówka do tapicerek). Najprzyjemniej pracowało mi się przy trybie automatycznym, ponieważ nie musiałam sama dostosowywać mocy ssania. Bosch Unlimited 7 BCS712XXL zrobił to za mnie. W przypadku szczególnie trudno dostępnych miejsc, przydatny okazał się być tryb Turbo (w tym przypadku, musiałam jednak liczyć się ze znacznie krótszym czasem pracy). Niemniej, udało się kompleksowo wysprzątać każdą powierzchnie. Użytkując elektroszczotkę, doceniłam znaczenie doświetlenia LED, które początkowo wydawało mi się zbędne. W porównaniu do wielu odkurzaczy pionowych, model wydawał mi się być dość lekki (jego waga to niespełna 3 kg). Nawet w trakcie dłuższego sprzątania, ciężar nie był szczególnie odczuwalny. Odkurzacz szczególnie zainteresował mnie zginaną rurą, która umożliwiała wymiecenie nieczystości bez konieczności schylania. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób cierpiących na problemy z kręgosłupem lub osób starszych.

Chciałabym odnieść się również do samej filtracji, która jest już de facto normą w nowoczesnych odkurzaczach. Czy zauważyłam różnicę po wysprzątaniu mieszkania? Tak, w powietrzu nie unosiły się niepożądane cząsteczki drażniące nozdrza, co zdecydowanie jest dużym plusem. Na tej podstawie mogę przyjąć, że zanieczyszczenia znajdujące się na czyszczonych powierzchniach - trafiły do odpowiedniego miejsca.

Zalety

Długa praca - jedno naładowanie sprzętu pozwala na kompleksowe wysprzątanie przeciętnego metrażu - bez obaw o konieczność ładowania w trakcie prac, plączące się przewody.

- jedno naładowanie sprzętu pozwala na kompleksowe wysprzątanie przeciętnego metrażu - bez obaw o konieczność ładowania w trakcie prac, plączące się przewody. Ilość akcesoriów - producent nie szczędził na wyposażeniu, dzięki czemu mogłam zastosować wiele końcówek w zależności od powierzchni.

- producent nie szczędził na wyposażeniu, dzięki czemu mogłam zastosować wiele końcówek w zależności od powierzchni. Zginana rura - dotarcie pod spód mebli nie wiązało się z dodatkowymi komplikacjami - zginana rura umożliwia dogodne wysprzątanie powierzchni.

Wady

Pojemność pojemnika - gdybym mogła cokolwiek zmienić w konstrukcji odkurzacza, z pewnością powiększyłabym pojemnik na nieczystości oraz kurz.

- gdybym mogła cokolwiek zmienić w konstrukcji odkurzacza, z pewnością powiększyłabym pojemnik na nieczystości oraz kurz. Czas ładowania - odkurzacz potrzebuje aż 5 godzin na pełne ładowanie.

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - podsumowanie

Reasumując, jeśli brakuje w twoim domu pionowego odkurzacza, który nie zajmie zbyt wiele miejsca, a jednocześnie - kompleksowo wysprząta mieszkanie, warto rozważyć model Unlimited 7 BCS712XXL. Sprzęt poradził sobie z wieloma rodzajami zanieczyszczeń, począwszy od kurzu, skończywszy na sierści, włosach i nie tylko. Poręczny uchwyt oraz rura FlexTube zginająca się do 90 stopni zdecydowanie wpłynęły na sam komfort użytkowania. Porównałabym to do robota sprzątającego, który dzięki niskiej wysokości - może wysprzątać trudno dostępne miejsca pod meblami.

Bosch Unlimited 7 BCS712XXL - cena i dostępność

Model jest już dostępny na polskim rynku w cenie 1499 zł. Zważając na funkcjonalność, solidność wykonania odkurzacza, jak i akcesoriów - cena wydaje się być dość rozsądna. Znajdziesz go m.in. w poniższych sklepach: