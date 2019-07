O&O DiskImage 14 to kolejne nie najtańsze narzędzie w naszym zestawieniu, które pozwala na znacznie więcej, niż jedynie klonowanie dysków.

Cena: 49,95 Euro

Źródło: techadvisor

O&O DiskImage 14 nie jest zbytnio przyjazny dla początkujących użytkowników, ale oferuje wiele funkcji dotyczących klonowania dysków i powinien być atrakcyjny dla zaawansowanych i wymagających użytkowników.

Nie jest to najtańszy program w naszym zestawieniu, ale podobnie, jak inne rozwiązania oferuje o wiele więcej funkcji, niż tylko klonowanie dysków. Oprogramowanie umożliwia także regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o klonowanie, DiskImage 14 nie jest zbyt trudny w użyciu: wybierasz dyski źródłowe i docelowe (ostrożnie), a następnie klikasz przycisk Rozpocznij klonowanie. I, jak można się spodziewać, obsługuje on systemy Windows 10 i UEFI. To wszystko, co musisz zrobić.