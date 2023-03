OPPO Find N2 Flip to mocna konkurencja na rynku składanych smartfonów!

Model Find N2 Flip to świetny smartfon z jedną unikalną funkcją, którą jest duży ekran zewnętrzny. Urządzenie oferuje również nienaganną wydajność oraz solidną baterię. Największymi minusami telefonu są brak ładowania indukcyjnego oraz niewykorzystany potencjał wyświetlacza znajdującego się na obudowie.

Technologia elastycznych ekranów z roku na rok oferuje coraz lepsze rozwiązania konstrukcyjne. Składane urządzenia stają się bardziej wydajne, otrzymują mocniejsze baterie, a ich ekrany posiadają znacznie mniej widoczne zgięcie w miejscu złożenia wyświetlacza. OPPO Find N2 Flip to kolejny przedstawiciel tego segmentu smartfonów i jest to gracz, na którego z całą pewnością warto zwrócić uwagę. Nowy flagowiec popularnej marki oferuje bowiem kilka intrygujących rozwiązań, a konkurencja powinna w wielu aspektach brać z niego przykład.

OPPO Find N2 Flip - Konstrukcja oraz design

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Model Find N2 Flip jest bardzo eleganckim smartfonem. Urządzenie trafiło do mnie w czarnym, matowym wykończeniu, które gwarantuje, że na telefonie nie będą utrzymywały się widoczne odciski palców. Na froncie smartfona znajdziemy spory ekran główny o przekątnej 6.8-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 120 Hz. Wyświetlacz posiada rozdzielczość FHD+, dzięki czemu wszystkie treści wyglądają na nim świetnie. Jasność maksymalna wynosi 1200 nitów, czyli tyle samo, co w konkurencyjnym Galaxy Z Flipie 4.

Wszystkie klawisze funkcyjne zostały umieszczone na prawej krawędzi smartfona - to tam znajdziemy przyciski do kontroli głośności oraz odblokowania urządzenia. Ich wielkość jest zadowalająca i sprawia, że uruchomienie konkretnej operacji jest proste, nawet jeśli mamy drobne dłonie. Rozmiar klawiszy jest więc zdecydowanie lepszy niż np. w przypadku modelu RAZR 2022 od Motoroli, w którym przyciski są mniejsze, przez co trudniej w nie trafić.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Urządzenie posiada kompaktowe wymiary (166,2 x 75,2 x 7,45 mm) i niewielką wagę (191 gramów). Smartfon jest naprawdę lekki i kompletnie nie zwracałem na niego uwagi, gdy znajdował się w mojej kieszeni. Na dolnej krawędzi urządzenia znajdziemy port USB-C oraz tackę na karty SIM. Brak wejścia słuchawkowego jack 3.5 mm stał się już standardem we flagowych modelach, ale jest to z całą pewnością element, który warto mieć na uwadze przy zakupie urządzenia. Find N2 Flip posiada jeszcze dwie ogromne zalety konstrukcyjne, które sprawiają, że jest on jednym z najważniejszych graczy na rynku składanych smartfonów.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Urządzenie zostało całkowicie pozbawione przerwy między ekranem, która często pojawia się w tego typu konstrukcjach po złożeniu wyświetlacza. Zawias w modelu Find N2 Flip został zaprojektowany naprawdę wzorowo, dzięki czemu obie części ekranu idealnie do siebie przylegają i nie pozostawiają miejsca na nieestetyczną szparę. Drugą istotną zaletą - a jednocześnie elementem, który sprawia, że testowany model może okazać się znacznie trafniejszym zakupem niż konkurencja - jest duży wyświetlacz zewnętrzny.

OPPO Find N2 Flip - Wyświetlacz zewnętrzny

Składane smartfony posiadają dwa wyświetlacze. Jeden z nich jest ekranem głównym, czyli tym, który widzimy po rozłożeniu urządzenia, a drugi to ekran zewnętrzny, który producenci umieszczają na obudowie. Obecność dwóch wyświetlaczy stanowi prawdopodobnie jedną z najważniejszych cech tego typu telefonów, ponieważ umożliwia ona wykonywanie wielu czynności bez niepotrzebnego rozkładania urządzenia. Niestety mały ekran zewnętrzny obniża funkcjonalność tego zastosowania i sprawia, że kupno składaka ma zdecydowanie mniejszy sens.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Wyświetlacz zewnętrzny w testowanym modelu posiada przekątną 3-26 cala. To znacznie więcej niż w przypadku Galaxy Z Flipa 4 (1.9-cala) oraz Motoroli RAZR 2022 (2.7-cala). Ekran zajmuje ponad połowę górnej części obudowy, co sprawia, że smartfon prezentuje się naprawdę świetnie. W celu zmniejszenia potrzeby rozkładania urządzenia, producent wyposażył model Find N2 Flip w szereg widgetów, na których możemy wykonać część operacji.

Podstawową funkcją jest Always on Display, dzięki któremu możemy podglądać aktualny stan powiadomień oraz odtwarzaną muzykę. Najważniejszym elementem są jednak widgety, dzięki którym jesteśmy w stanie uruchamiać niektóre funkcje bez konieczności otwierania smartfona. Wśród wgranych opcji znajdziemy, między innymi, szybkie uruchomienie rejestratora dźwięku oraz aparatu, a także możliwość odpisania na wiadomość (szybkimi odpowiedziami, które wcześniej możemy spersonalizować) oraz minutnik.

Jeżeli poszukujecie składanego telefonu, to zdecydowanie warto mieć na uwadze to, w jaki sposób poszczególni producenci rozszerzają użyteczność ekranu zewnętrznego. W przypadku OPPO oraz Samsunga skorzystamy jedynie z widgetów, w które zostało wyposażone oprogramowanie smartfona. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z Motorolą RAZR 2022, która umożliwia swobodne nawigowanie niemalże po wszystkich opcjach urządzenia i uruchamianie praktycznie każdej aplikacji. Find N2 Flip posiada pod tym względem mniejsze możliwości od jednego ze swoich konkurentów, ale rekompensuje to wielkością samego ekranu, którego obsługa jest zdecydowanie najwygodniejsza ze wszystkich kompaktowych składaków.

OPPO Find N2 Flip - Specyfikacja

Wymiary (po otwarciu) 166.2 mm x 75.2 mm x 7.45 mm Waga 191 g Rozmiar wyświetlacza 6,8-cala Wyświetlacz zewnętrzny 3.6-cala Częstotliwość odświeżania ekranu Maksymalnie 120 Hz Procesor Mediatek Dimensity 9000+ Pamięć RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB Aparat główny 50 Mpix Dodatkowe obiektywy 8 Mpix ultraszerokokątny Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 4300 mAh Ładowanie 44 W Wodoodporność Brak informacji Porty USB-C NFC Tak Kolor Czarny

OPPO Find N2 Flip - Wydajność

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Find N2 Flip został oparty na procesorze marki MediaTek, której podzespoły przez lata były uważane za gorsze niż analogiczne produkty marki Qualcomm. W 2023 roku takie podejście wydaje się już dawno nieaktualne, a osobiście miałem okazję testować mnóstwo modeli wykorzystujących chipsety Diemensity i nie spotkałem się w ich przypadku z żadnymi spadkami wydajności czy mocniejszym przegrzewaniem. Równie dobrze spisał się OPPO Find N2 Flip, którego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 9000+. Na papierze ta jednostka jest mocniejsza niż Snapdragon 8 Plus Gen 1, którego znajdziemy w Galaxy Z Flipie 4 oraz Motoroli RAZR 2022 - jednak ta różnica jest kompletnie niezauważalna podczas codziennego korzystania ze smartfonów.

Urządzenie posiada 8 GB RAM-u oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika. Pamięć operacyjną możemy rozszerzyć o 4 GB, 6 GB lub 8 GB wydzielone z pamięci masowej. Smartfon korzysta z technologii UFS 3.1, a więc wirtualne kości RAM mogą faktycznie wpłynąć na performance smartfona w konkretnych scenariuszach. Podczas standardowego używania (przeglądanie multimediów czy uruchamianie gier mobilnych) Find N2 Flip sprawdza się bez zarzutów. Nie miałem żadnego problemu ze spadkami wydajności czy nadmiernym przegrzewaniem, a wrażenie płynności animacji potęgowało szybkie odświeżanie obrazu.

Podczas testów sprawdziłem również, jak smartfon spisuje się w popularnych programach do badania wydajności urządzeń mobilnych. Użyłem w tym celu dwóch aplikacji: GeekBench 6 oraz 3DMark. W pierwszym z nich model Find N2 Flip uzyskał następujące wyniki:

Jeden rdzeń - 1131 punkty,

Wiele rdzeni - 3245 punkty.

Średnie wyniki Galaxy Z Flipa 4 w tej samej aplikacji są nieco wyższe - co jest zaskakujące jeśli weźmiemy pod uwagę procesor, który wypada słabiej w testach syntetycznych. W przypadku programu 3DMark urządzenie uzyskało następujący wynik:

Test Wild Life - 8142 punkty.

Na podobnym poziomie plasują się rezultaty, które uzyskał iPhone 12 Pro MAX.

OPPO Find N2 Flip - Aparaty

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip posiada dwa aparaty, wśród których znajdują się:

Obiekty główny - 50 Mpix

Obiektyw ultraszerokokątny - 8 Mpix

Wszystkie zdjęcia, które możecie zobaczyć poniżej, zostały wykonane przy pomocy domyślnych ustawień, a ja nie ingerowałem w żaden sposób w ich ostateczny wygląd. Uważam, że dobry aparat w smartfonie to taki, który zapewnia powtarzalną jakość fotografii i nie wymaga dodatkowego ustawiania poszczególnych parametrów, aby rezultat był satysfakcjonujący. Efekty uzyskane przy pomocy flagowca możecie ocenić poniżej:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip - Bateria

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OPPO Find N2 Flip posiada naprawdę solidną baterię. Urządzenie zostało wyposażone w ogniwo o pojemności 4300 mAh, czyli wyraźnie większej niż ma to miejsce w przypadku jego popularnej konkurencji:

OPPO Find N2 Flip - 4300 mAh ,

, Galaxy Z Flip 4 - 3700 mAh ,

, Motorola RAZR 2022 - 3500 mAh.

Smartfon bez problemu wytrzymuje intensywny dzień pracy na jednym ładowaniu, a dodam, że podczas używania korzystałem z wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. W zestawie z telefonem otrzymujemy także ładowarkę wraz z przewodem USB-C (w przypadku Z Flipa nie dostajemy ładowarki, a w przypadku Motoroli RAZR 2022 znajduje się ona w zestawie). Naładowanie urządzenia do 100% trwa około godziny, a smartfon obsługuje maksymalnie 44 W.

OPPO Find N2 Flip - Czy warto kupić?

OPPO Find N2 Flip to zdecydowanie jeden z najciekawszych składanych smartfonów na rynku. Urządzenie posiada świetną konstrukcję oraz duży ekran zewnętrzny, a oprócz tego gwarantuje topową wydajność. Problemem w urządzeniu był dla mnie nieco zaprzepaszczony potencjał wyświetlacza znajdującego się na obudowie, który powinien otrzymać zdecydowanie więcej widgetów.

Model Find N2 Flip kosztuje obecnie 4999 zł (link) i dostępny jest w jednym wariancie, oferującym 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem telefonu z elastycznym ekranem, to Find N2 Flip zdecydowanie powinien znaleźć się na twojej liście produktów, które warto rozważyć.