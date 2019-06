OPPO to nowy gracz na rynku europejskim. Reno to jeden z pierwszych oficjalnie sprzedawanych smartfonów tej marki w Polsce.

OPPO w tym roku odnalazło własną filozofię projektowania smartfonów. Reno, to jeden z pierwszych telefonów komórkowych z wysuwaną przy pomocy silniczka kamerą do selfie. Dzięki temu zabiegowi oraz charakterystycznym kolorom nowe smartfon chińskiego producenta zdecydowanie wyróżnia się z tłumu.

Reno charakteryzuje się bardzo ciekawą obudową, która w zielonej wersji kolorystycznej jest matowa, dzięki czemu nie palcuje się nadmiernie. Dodatkowo producent zastosował ceramiczną wypustkę na tylnym panelu, która ma chronić szkło obiektywu przed zarysowaniem. Sam aparat jest bardzo dobrej jakości, ale zdecydowanie brakuje mu optycznej stabilizacji.

Czytnik linii papilarnych umieszczono w ekranie, ale działa on o wiele szybciej, niż w modelach od Xiaomi. Smartfon wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 710, który wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM i aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran to panel typu OLED, który charakteryzuje się bardzo dobrą jakością obrazu. Na dodatek wypełnia on praktycznie cały front urządzenia.

Z pewnością docenisz ciekawe oprogramowanie Color OS oparte na Androidzie 9.0 Pie. OPPO nie ustrzegło się kilku wpadek przy projektowaniu Reno. Brakuje głośników stereo, smartfon nie posiada czytnika kart pamięci microSD, a sama konstrukcja ze względu na zastosowanie wysuwanego aparatu nie jest wodoodporna.