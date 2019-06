OPPO Reno - test ciekawego smartfona z wysuwanym aparatem

Testujemy wyróżniający się z tłumu smartfon od OPPO. Czy Reno posiada więcej ciekawych funkcji, niż wysuwany aparat? Tego i więcej dowiesz się czytając naszą recenzję.

OPPO, a właściwie Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd to chiński producent elektroniki użytkowej oraz smartfonów. W Polsce marka ta nie jest jeszcze tak dobrze rozpoznawalna, jak chociażby Xiaomi, czy OnePlus. Nie długo może się to zmienić, ponieważ OPPO na poważnie wkracza na kolejne europejskie rynki. Od 31 stycznia 2019 roku możemy oficjalnie kupić smartfony tego producenta również w Polsce. Modele takie, jak AX7, R17 Pro, czy testowany przez nas Reno możemy nabyć w wielu sklepach oraz u operatorów.

Możesz tego nie wiedzieć, ale OPPO jest znacznie większym producentem, niż popularne nad Wisłą Xiaomi. Przedsiębiorstwo powstało na początku XXI wieku, a już w 2016 roku stało się największym dostawcą telefonów komórkowych w Chinach. Obecnie zatrudnia około 40 tysięcy pracowników. Dla porównania w Xiaomi pracuje "zaledwie" 15 tysięcy osób.

9 maja 2019 roku w Warszawie OPPO oficjalnie zaprezentowało najnowsze modele z serii Reno. Nasze pierwsze wrażenie i relacje z konferencji przeczytacie tutaj. Jeden z zaprezentowanych modeli - Reno mieliśmy okazje testować przez kilkanaście dni. OPPO celuje tym smartfonem w segment premium. Sprawdzamy, czy najnowszy model może na równi konkurować z innymi urządzeniami kosztującymi około 2200 zł. OPPO Reno zabraliśmy także na kilkudniowy wyjazd do Krakowa, gdzie sprawdziliśmy jego możliwości fotograficzne.

OPPO Reno - Cena

OPPO Reno to seria składająca się z dwóch urządzeń - podstawowego Reno oraz modelu Reno 10x Zoom. Testowaliśmy model Reno, który dostępny jest w jednej konfiguracji sprzętowej wyposażonej w 6 GB RAM i aż 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych - matowej Ocean Green oraz błyszczącej Jet Black. Cena została ustalona na 2199 zł.

OPPO Reno - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 710 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Kryo + 6 rdzeni 1,7 GHz, Kryo)

Qualcomm Snapdragon 710 (2 rdzenie, 2.2 GHz, Kryo + 6 rdzeni 1,7 GHz, Kryo) Układ graficzny: Adreno 616

Adreno 616 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED

Dotykowy, OLED Przekątna ekranu: 6,4 cala

6,4 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli (FHD+)

2340 x 1080 pikseli (FHD+) Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-jonowa 3765 mAh, niewymienna

Litowo-jonowa 3765 mAh, niewymienna Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką Color OS 6

Android 9.0 Pie z nakładką Color OS 6 Rozdzielczość aparatu: 48.0 + 5.0 Mpix - tył; 16.0 Mpix - przód

48.0 + 5.0 Mpix - tył; 16.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw; f/1.7 i f/2.4 - tylne obiektywy

f/2.0 - przedni obiektyw; f/1.7 i f/2.4 - tylne obiektywy Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K

4K Dual SIM: Tak

Tak Maksymalny czas czuwania: 1092 godziny

1092 godziny Maksymalny czas rozmów: 32 godziny

32 godziny Grubość: 9 mm

9 mm Szerokość: 74,2 mm

74,2 mm Wysokość: 156 mm

156 mm Waga: 188 g

188 g Kolor: Zielony

Zielony Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 6, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania VOOC 3.0

Szkło Corning Gorilla Glass 6, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, Skaner twarzy, Funkcja szybkiego ładowania VOOC 3.0 Dołączone akcesoria: Ładowarka VOOC 3.0, Etui, Kabel USB typ C, Słuchawki, Folia ochronna

Ładowarka VOOC 3.0, Etui, Kabel USB typ C, Słuchawki, Folia ochronna Rodzaj gwarancji: Door-to-door 24 miesiące

Specyfikacja techniczna OPPO Reno jest specyficzna tak, jak całe urządzenie. Z jednej strony telefon oferuje aż 6 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej, a z drugiej strony zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 710, który dedykowany jest do urządzeń ze średniej półki cenowej. Znajdziemy go w smartfonach kosztujących w okolicach 1500 zł. OPPO Reno z pewnością nie jest urządzeniem dla fanów wszelkich liczb i benchmarków. Niestety ze względu na wysuwany moduł aparatu OPPO Reno nie jest wodoodporne. Producent w przeciwieństwie do droższego modelu Reno 10x Zoom nie zdecydował się na usunięcie złącza Jack, co jest sporym plusem.

OPPO Reno - Zawartość zestawu

Już samo pudełko, w jakim dostarczane jest OPPO Reno wskazuje, że obcujemy z urządzeniem innym niż wszystkie. Producent skutecznie aspiruje do produktów określanych jako premium i nawet opakowanie sprawa bardzo dobre wrażenie. To sporych rozmiarów białe kartonowe pudełko, na którym znajdziemy podobiznę aparatu zastosowanego w urządzeniu.

W zestawie znajdziemy:

Smartfon z naklejoną folią ochronną na ekranie

Ładowarkę VOOC 3.0

Pokrowiec

Przewód USB

Słuchawki

Skróconą instrukcją obsługi

Igłę do wyjmowania tacki na kary SIM

Zawartość zestawu nie rozczarowuje. Cieszy nas, że OPPO zadbało o użytkowników i smartfon dostarcza z naklejoną już folią ochronną na ekranie. Doceniamy także dedykowane półprzezroczyste etui ochronne, które nie jest zbytnio płaskie, ale kompleksowo chroni całe urządzenie. Ranty pokrowca wystają ponad ekran, co dodatkowo minimalizuje jego uszkodzenie podczas upadku. Na minus zasługuje niestety materiał, z jakiego został wykonany pokrowiec - jest podatny na wszelkiego rodzaju zarysowania.

OPPO Reno - Wygląd i jakość wykonania

Również pod tym względem RENO wyróżnia się pośród innych smartfonów i nie mamy tu na myśli wysuwanego modułu kamery, o którym przeczytasz poniżej. OPPO wprowadził na rynek dwie wersje kolorystyczne - matową zieleń oraz błyszczący czarny. Testowaliśmy pierwszą wersję, a samo urządzenie bardzo nam się spodobało. Tylna obudowa jest matowa, przez odciski palców nie są tak widoczne. Jakość wykonania i spasowanie stoi na najwyższym poziome i spokojnie może konkurować z Samsungiem Galaxy S10 oraz najnowszymi modelami iPhone'a.

Doceniamy również dbałość o szczegóły. Przycisk zasilania posiada dodatkowy zielony pasek, który odróżnia go od innych klawiszy, a na dodatek wygląda bardzo estetycznie. Przez praktycznie całą ramkę biegnie delikatne wyżłobienie. Z tyłu producent postanowił zastosować małą ceramiczną wypustkę, która ma na celu zapobiegać rysowaniu się obiektywów. Bardzo cieszy nas, że aparaty nie wystają poza obrys urządzenia nawet, jeżeli dzięki temu urządzenie jest nieco grubsze.

Na dole urządzenia znajdziemy złącze Jack, mikrofon, port USB Typu C oraz głośnik.

U góry znajdziemy dodatkowy mikrofon oraz wysuwający się moduł z aparatem, głośnikiem oraz lampą błyskową.

Na prawym boku znajdziemy jedynie przycisk zasilania. Po jego dłuższym przytrzymaniu możemy wywołać Asystenta Google.

Z lewej strony umieszczono przyciski do sterowania głośnością oraz tackę na karty SIM w standardzie nano.

Czytnik linii papilarnych został umieszczony w ekranie. Rozwiązanie to jest dużo bardziej precyzyjne oraz szybsze, niż sensor, który umieszczony został w testowanym przez nas Xiaomi Mi 9 SE. Niestety nadal nie jest idealnie. Czasami trzeba kilkukrotnie przyłożyć palec w celu odblokowania, co bywa irytujące. Dodatkowo czytnik linii papilarnych pozostaje aktywny tylko, gdy na ekranie wyświetla się symbol odcisku palca. W innym przypadku musimy podnieść urządzenie, aby zlokalizować sensor i odblokować urządzenie.

Ostatnią, ale bardzo dotkliwą wadą jest brak diody powiadomień. Sytuacje nieco ratuje możliwość podświetlenia ekranu w momencie nadejścia powiadomienia, ale powoduje to jego uruchomienie np. podczas zmiany piosenki w Spotify, co jest bardzo denerwujące.

OPPO Reno - wysuwana kamera

Wysuwany moduł kamery jest cechą charakterystyczną OPPO Reno. Z przodu wysuwanej części umieszczono słuchawkę do rozmów, przednią kamerkę do selfie oraz diodę doświetlającą. Z tym umieszczono diodę doświetlającą dla głównego aparatu.

Konstrukcja wysuwa się w przypadku uruchomienia aparatu i przejścia do przedniej kamerki. Moduł możemy wysunąć również poprzez uruchomienie latarki z paska powiadomień. Nie zauważyliśmy żadnych problemów z obsługą wysuwanej kamery w aplikacjach firm trzecich takich, jak Messenger, Instagram oraz Snapchat.

W przypadku, gdy telefon wykryje, że istnieje ryzyko upadku moduł automatycznie się schowa. Cały mechanizm wygląda na bardzo dopracowany oraz trwały.

OPPO Reno - Wyświetlacz

OPPO zdecydowało się na zastosowanie panelu AMOLED o przekątnej 6,4 cala. Rozdzielczość to standardowe w tej półce cenowej Full HD+ (2340 x 1080 pikseli). Proporcje to 19,5:9. Może się wydawać, że Reno to duży smartfon, co nie do końca jest prawdą. Musimy pamiętać, że urządzenie posiada wysuwany moduł aparatu, dzięki czemu możliwa była znaczna redukcja ramek okalających ekran, co pozytywnie wpływa na rozmiary urządzenia. Jest ono mniejsze, niż mogło by się wydawać.

Sam ekran charakteryzuje się rewelacyjną jakością obrazu, nieograniczonymi kątami widzenia oraz optymalną jasnością maksymalną. Nie jest ona aż tak wysoka, jak w flagowych Samsungach z ekranami Dynamic AMOLED, ale w zupełności wystarcza do codziennego użytkowania nawet w intensywnym świetle słonecznym.

OPPO obiecuje, że wyświetlacz posiada 100 procentowe pokrycie barw DCI-P3, a całość zabezpieczona jest za pomocą Gorilla Glass 6.

OPPO Reno - Oprogramowanie

Reno pracuje pod kontrolą Androida 9.0 z nakładką Color OS 6, która znacząco ingeruje w wygląd i funkcjonalność systemu operacyjnego. Interfejs użytkownika jest typowy dla chińskich telefonów, chociaż OPPO pozwala na uruchomienie klasycznej szuflady z aplikacjami. Cały interfejs utrzymany jest w jasnej kolorystyce. To dosyć dziwny ruch w czasach, gdy wiele firm wprowadza motyw ciemny. Cała nakładka jest funkcjonalna, estetyczna oraz co najważniejsze bardzo szybka i responsywna, ale mamy do niej kilka uwag.

Producent musi jeszcze trochę popracować nad tłumaczeniem np. w aplikacji aparatu dwukrotnie mamy zakładkę zegar. Jedna z nich odpowiada, za zegar światowy, a druga jest po prostu minutnikiem. Podczas testów znaleźliśmy kilka miejsc w interfejsie użytkownika, które były niepoprawnie przetłumaczone. Kolejne zastrzeżenie mamy do skalowania całego interfejsu. Nawet po ustawieniu wielkości czcionki na małą wszystko jest bardzo duże i mamy wrażenie, że spora część ekranu jest marnowana.

OPPO Reno - Wydajność

OPPO Reno posiada procesor Qualcomm Snapdraon 710, który wspierany jest przez układ graficzny Adreno 616 oraz 6 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Taki zestaw zapewnia odpowiednią kulturę pracy. Urządzenie jest bardzo szybkie i responsywne. Podczas testów ani razu nie zdarzyło nam się, aby smartfon znacząco zwolnił lub się zawiesił. Optymalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie. Można narzekać, że OPPO nie zdecydowało się na zastosowanie któregoś z flagowych układów Snapdragon 845 lub 855, ale wtedy urządzenie zapewne było by inaczej wycenione. Poza nieco wolniejszym procesorem, którego wydajność może być porównywalna do Snapdragona 835 OPPO Reno to pełnoprawny flagowiec.

Poniżej zobaczysz wyniki testów syntetycznych oraz porównanie OPPO Reno do innych testowanych przez nas smartfonów.

Jak widać OPPO Reno nie bryluje w rankingach, ale nie przekłada się to negatywnie na codzienną pracę. Gdybyśmy nie znali specyfikacji technicznej urządzenia podejrzewalibyśmy, że w środku znajduje się znacznie wydajniejszy układ.

OPPO Reno - Dźwięk

W kwestii jakości dźwięku OPPO Reno sprawuje się poprawnie. Tylko tyle i aż tyle. Głośnik jest odpowiednio głośny, ale brakuje mu nieco niskich tonów. Złącze słuchawkowe Jack działa prawidłowo, ale mogło by być nieco głośniejsze. W oprogramowaniu zaszyto autorską technologię Real Original Sound, która jest niczym innym, jak rozbudowanym equalizerem, dzięki któremu możemy dostosować jakość dźwięku do naszych potrzeb.

OPPO Reno - Aparat

OPPO bardzo mocno podkreśla możliwości fotograficzne całej serii Reno. Urządzenie wyposażono w 48 MP aparat główny z przysłoną f/1.7, który do pomocy posiada 5 MP sensor głębi z przysłoną f/2.4. Ostrość ustawiana jest przy pomocy detekcji fazy PDAF. Za pomocą dodatkowego obiektywu aparat może rozmywać tło. Na pokładzie nie znalazł się niestety obiektyw szerokokątny, a dwukrotne powiększanie realizowane jest jedynie za pomocą oprogramowania. Zoom optyczny oferuje droższy model Reno 10x Zoom. Niestety, ale nie ma także optycznej stabilizacji obrazu, co jest poważną wadą w urządzeniu kosztującym ponad 2000 zł. Dodatkowo, jeżeli producent szczególnie podkreśla możliwości fotograficzne.

Przedni aparat ukryto w wysuwanym modelu, który może nieco przypominać płetwę rekina. Matryca ma rozdzielczość 16 MP oraz przysłonę f/2.0. Obok obiektywu umieszczono również przednią diodę doświetlającą. Oznacza to, że każdorazowe zrobienie zdjęcia lub skorzystanie z funkcji odblokowania przy pomocy aparatu skutkuje wysunięciem modułu.

Aplikacja aparatu jest przejrzysta oraz intuicyjna.

Do dyspozycji posiadamy następujące tryby:

Zdjęcie

Wideo

Portret

Noc

Panorama

Ekspert

Film poklatkowy

Zwolnione tempo

Google Lens

Możemy także regulować poziom upiększania twarzy oraz wprowadzać zmiany takie jak np. zmniejszenie podbródka.

Istnieje możliwość wyłączenia rozpoznawania scen przy pomocy AI. Możemy włączyć znak wodny z własnym tekstem, ale musimy pamiętać, że za każdym razem obok znajdzie się także logotyp urządzenia. Ciekawą funkcją jest możliwość odwrócenia selfie.

Jakość zdjęć, jakie możemy wykonać za pomocą Reno zależy w dużej mierze od oświetlenia oraz tego, jak stabilnie trzymamy urządzenie. W dzień fotografie są bardzo dobrej jakości, a ilość szczegółów jest bardziej, niż zadowalająca. Zdjęcia nocne są nieco gorszej jakości, ale nadal nie mamy do nich większych zastrzeżeń. Na pogorszenie ich jakości duży wpływ ma brak stabilizacji obrazu OIS.

W przypadku nagrywania filmów mamy do wyboru dwie możliwości - nagrywanie w Full HD ze stabilizacją lub w 4K, ale bez stabilizacji. Niestety, ale wybór nie jest oczywisty, ponieważ nagrywając w 4K znacząco tracimy ilość detali oraz szczegółów. Autofocus działa prawidłowo i szybko reaguje na wszelkie zmiany. Przykładowe fotografie zobaczysz powyżej.

OPPO Reno - Bateria

OPPO Reno posiada ogniowo o pojemności 3765 mAh. W zestawie znajdziemy również szybką ładowarkę wspierającą autorską technologię VOOC 3.0 o mocy 20 W (model RX17 Pro oferuje aż 50 W).

Jesteśmy pod wrażeniem czasów pracy na baterii. Widać, że producent przyłożył się do tego aspektu. Podczas weekendowego wyjazdu OPPO było głównym użytkowanym przez nas urządzeniem, a i tak po całym dniu intensywnego użytkowania (wykonywanie zdjęć, kręcenie wideo, nawigacja, przeglądanie sieci) o godzinie 24 mieliśmy około 15-20 procent baterii.

Jeszcze bardziej zaskoczył nas wynik osiągnięty w teście baterii. Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) OPPO Reno rozładował się po 20 godzinach. To najlepszy wynik w historii testu.

OPPO Reno - Podsumowanie

Podsumowując OPPO Reno to bardzo ciekawe i nietuzinkowe urządzenie. Smartfon zachwyca nietuzinkowym oryginalnym designem oraz ładnym interfejsem użytkownika - ColorOS 6. Na pokładzie znajdziemy między innymi złącze Jack, a bateria oferuje bardzo dobre czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. Z drugiej strony nie każdemu do gustu przypadnie wysuwany moduł przedniej kamery, który pozwolił na zastosowanie praktycznie bezramkowego ekranu. Nie bez znaczenia pozostaje brak diody powiadomień oraz wodoodporności.

Reno to bardzo nierówny smartfon. Z jednej strony za 2199 zł dostajemy rewelacyjnie wykonane urządzenie ze świetnym ekranem, a z drugiej strony w środku znajdziemy średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 710 oraz aparat bez optycznej stabilizacji obrazu.

OPPO Reno to świetny wybór dla osób ceniących dbałość o szczegóły i pragnących zakupić nietuzinkowe, świetnie wykonane urządzenie. Fani benchmarków z pewnością wybiorą tańsze Xiaomi Mi 9, a użytkownicy przykładający dużą wagę do jakości wykonywanych zdjęć spojrzą w stronę zeszłorocznego flagowca od Huawei - P20 Pro.