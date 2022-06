OPPO Reno7 - solidny smartfon za rozsądną cenę [RECENZJA]

OPPO Reno7 nie tak dawno zadebiutował na polskim rynku. Sprawdzamy możliwości tego średniopółkowego smarfona oraz testujemy jego funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Fot. Konrad Łącki

OPPO jest jedną z najpopularniejszych marek na polskim rynku. Według raportu wykonanego w 2021 roku smartfon OPPO Reno5 5G był drugim - pod względem ilości wzmianek w mediach - telefonem w kraju. Model Reno7 już od dłuższego czasu dostępny był w Chinach, a jego polski debiut miał miejsce w kwietniu tego roku. Jak wypadł on podczas naszych testów?

OPPO Reno7 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Snapdragon 680 4G Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB System: Android 12 Typ ekranu: AMOLED Przekątna ekranu: 6.43 cala Aparat główny: 64 Mpix Aparat przedni: 32 Mpix Dodatkowe cechy aparatu: Kamera mikroskopowa Pamięć wewnętrzna: 128 GB Pamięć RAM: 8 Slot na karty SIM: Tak Bateria: 4500 mAh Złącza: USB-C, Jack 3.5 mm Czytnik linii papilarnych: Tak, pod ekranem Ładowanie bezprzewodowe: Nie Kolor: Sunset Orange Wymiary: 159.9 x 73.2 x 7.5 mm Waga: 175 g

OPPO Reno7 - Cena

Cena smartfona to 1599 zł. Urządzenie jest szeroko dostępne w polskiej dystrybucji i możemy je zakupić w prawie każdym popularnym sklepie z elektroniką. OPPO Reno7 mieści się w średniej półce cenowej: nieco wykracza poza smartfony do 1500 zł, ale jednocześnie kosztuje mniej niż 2000 zł. Taka kwota za urządzenie oferujące 8 GB RAM-u, kamerę mikroskopową oraz ekran z 90 Hz odświeżaniem obrazu jest jak najbardziej uzasadniona.

OPPO Reno7 - Zawartość zestawu

Urządzenie otrzymujemy w niewielkim opakowaniu z turkusowym zamknięciem. Po ściągnięciu górnej części pudełka zobaczymy mały karton ochronny, pod którym znajduje się smartfon. Poza urządzeniem w zestawie znajdziemy również przezroczyste etui na telefon, dokumentację sprzętową oraz ładowarkę wraz z kablem USB-C.

Nie ukrywam, że ucieszyła mnie obecność kostki do ładowania wśród akcesoriów dołączonych do smartfona, ponieważ coraz więcej producentów decyduje się na uszczuplanie oryginalnego zestawu o ten element. Spodobało mi się również dołączenie etui, które od razu mogłem założyć na telefon. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem przezroczystych case'ów, to może potraktować ten dodany do zestawu jako tymczasową ochronę urządzenia.

Fot. Konrad Łącki

Fot. Konrad Łącki

OPPO Reno7 - Design

Osobiście uważam, że design to jedna z największych zalet OPPO Reno7. Urządzenie prezentuje się bardzo atrakcyjnie zarówno z przodu jak i z tyłu. Na froncie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6.43 cala, który sprawia, że smartfon wygląda bardzo elegancko.

Fot. Konrad Łącki

Moją uwagę najbardziej przykuły plecki urządzenia. Zostały one wykonane z włókna szklanego i wykończone skórzanym materiałem, dzięki czemu smartfon świetnie leży w dłoni. Tył telefonu prezentuje się naprawdę niecodziennie - szczególnie w pomarańczowym wykończeniu. Przyciski blokady oraz kontroli głośności znajdują się mniej więcej na wysokości połowy ekranu, a więc nie trzeba się specjalnie gimnastykować by odblokować urządzenie czy podgłośnić muzykę. Klawisze przypisane do obsługi głośności umieszczone zostały na lewej krawędzi smartfona, a przycisk do odblokowania urządzenia znajduje się po jego prawej stronie.

Fot. Konrad Łącki

Na dolnej krawędzi smartfona znajdziemy głośnik, wejście USB-C oraz gniazdo jack.

Fot. Konrad Łącki

Tym co upodabnia OPPO Reno7 do flagowych urządzeń jest design wyspy z obiektywami. Wygląda ona bardzo unikatowo i przypomina konstrukcje flagowców premium. Obiektywy wystają nieco poza obudowę smartfona, ale nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu, a telefon położony na pleckach leży równo.

Fot. Konrad Łącki

OPPO Reno7 - Wyświetlacz

OPPO Reno7 posiada płaski ekran o przekątnej 6.43 cala. Wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED i wyposażony jest w 90 Hz odświeżanie obrazu. Ekran ma proporcje 20:9, a chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 5.

W codziennym użytkowaniu wyświetlacz sprawuje się bardzo dobrze. Szybkie odświeżanie sprawia, że przeglądanie Facebook'a czy Instagrama jest przyjemne, a dzięki sporej przekątnej ekranu smartfon sprawdzi się również podczas oglądania YouTube'a czy Netfliksa. Z urządzenia korzystałem także w pełnym słońcu, aby sprawdzić czy ekran jest wystarczająco jasny do takich warunków. Telefon zdał egzamin, a okoliczności pogodowe w żaden sposób nie wpływały na zmianę komfortu użytkowania.

OPPO Reno7 - Wydajność

Sercem smartfona jest układ Snapdragon 680 od marki Qualcomm. Jednostka oferuje 8 rdzeni oraz taktowanie na poziomie 2.4 GHz. Warto również zwrócić uwagę na 8 GB wbudowanej pamięci RAM.

Podczas użytkowania modelu Reno7 nie miałem większych problemów z płynnością urządzenia - ani razu się nie zawiesił i nie wymagał żadnej interwencji w postaci chociażby resetu. Zdarzały się chwilowe spadki klatek np. podczas ładowania niektórych animacji, ale mimo to smartfon działał bardzo szybko.

Poniżej wyniki testów przeprowadzone na aplikacjach Geekbench oraz 3DMark:

Geekbench 5 Single Core: 383

Geekbench 5 Multi Core: 1665

3DMark Wild Life: 447

Smartfon był przeze mnie używany również do przeglądania Tik Toka, obsługi Messengera i sprawdzania aplikacji newsowych. Podczas żadnej z tych czynności nie spotkałem się z klatkowaniem urządzenia. Podobnie było podczas testów w grach. Na Reno7 odpaliłem między innymi popularne tytuły zręcznościowe takie jak Subway Surfer czy Alto's Odyssey. W obu przypadkach telefon chodził płynnie i nie sprawiał problemów z przegrzewaniem.

OPPO Reno7 - Oprogramowanie

OPPO Reno7 oparty jest na Androidzie 12 oraz nakładce ColorOS 12.1. Testy smartfona były moim pierwszym zetknięciem z nakładką ColorOS. Oprogramowanie jest przejrzyste i działa bardzo płynnie. Bardzo spodobało mi się wykorzystanie obręczy obiektywu jako diody powiadomień, której funkcje możemy dostosowywać w ustawieniach. Smartfon obsługuje również tryb jednoręczny oraz wiele gestów, które ułatwią nam np. wykonanie zrzutu ekranu. Opcją, która zaciekawiła mnie najbardziej jest obsługa gestów w powietrzu.

Funkcja polega na uniesieniu dłoni, której ruchem możemy sterować np. odbieraniem połączeń lub przewijaniem ekranu w wybranych aplikacjach. Miałem czasem problemy by telefon odpowiednio zrozumiał moje intencję jednak jestem przekonany, że gdybym spędził nieco więcej czasu na nauce gestów to przebiegałoby to znacznie sprawniej.

OPPO Reno7 - Aparat

Smartfon wyposażony jest w aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix, obiektyw MONO o rozdzielczości 2 Mpix oraz kamerę mikroskopową. Aparat główny posiada również zróżnicowane tryby pracy, do których należą między innymi: tryb nocy, tryb expert, panorama, tryb portretowy czy time-lapse.

OPPO Reno7 umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD oraz kręcenie filmów w zwolnionym tempie w 120 klatkach i rozdzielczości 720P. Kamera do selfie to obiektyw posiadający 32 Mpix.

Poniżej przedstawiam efekty uzyskane podczas wykonywania zdjęć smartfonem.

Fot. Konrad Łącki

Fot. Konrad Łącki

Fot. Konrad Łącki

Obiektyw mikroskopowy pozwala na uchwycenie szczegółów niedostrzegalnych gołym okiem. Wystarczy znaleźć odpowiedni kąt i położyć kamerę na fotografowanym przedmiocie. Funkcję możemy uruchomić w opcjach aparatu - naciskając na ikonę z podpisem Mikroskop. Obiektyw może wykonywać zdjęcia z powiększeniem 15x lub 30x.

Cytryna

Fot. Konrad Łącki

Cukier

Fot. Konrad Łącki

Rękaw bluzy

OPPO Reno7 - Bateria

Smartfon został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy akumulatorem o mocy 33 W. Dodatkowo ładowarka wyposażona jest w technologię szybkiego ładowania SUPERVOOC, dzięki której uzyskanie 100% baterii zajmuje około godziny.

Podczas testów telefon bez problemu wytrzymał dwa dni standardowego użytkowania na jednym ładowaniu. W trakcie tych dwóch dni używałem go do słuchania muzyki, przeglądania YouTube'a oraz robienia notatek. Najczęściej jednak smartfon podłączałem do ładowania wieczorem - mając około 50% baterii. Osiągnięcie 100% zajmowało wtedy 32 minuty.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone), OPPO Reno7 rozładował się po 16 godzinach i 26 minutach. Jest to zdecydowanie zadowalający wynik, a jednocześnie smartfon dobrze wypada na tle innych urządzeń w tej samej półce cenowej (co widać na wykresie).

OPPO Reno7 - Podsumowanie

Fot. Konrad Łącki

OPPO Reno7 to solidna propozycja dla osób poszukujących dobrego smartfona w rozsądnej cenie. Urządzenie nie jest pogromcą flagowców, jednak świetnie spisuje się jako propozycja ze średniej półki. Bardzo pozytywne wrażenie robi jego design, aparat mikroskopowy oraz szybkie ładowanie. Do minusów zaliczyłbym jedynie sporadyczne spadki w płynności działania urządzenia podczas otwierania niektórych aplikacji. Mimo to, OPPO Reno7 to solidne urządzenie i możemy je polecić każdej osobie poszukującej relatywnie taniego, a jednocześnie mocnego smartfona.