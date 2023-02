OPPO przywraca do życia zapomnianą funkcję! Model Reno 8T to jeden z najciekawszych smartfonów, jakie kupicie za około 1600 zł

Reno 8T to smartfon oferujący kilka unikalnych rozwiązań, wśród których najbardziej wyróżniają się: plecki pokryte wegańską skórą, dioda powiadomień oraz obiektyw mikroskopowy. Urządzenie działa wydajnie i nie sprawiało mi żadnych problemów z przegrzewaniem czy płynnością otwierania aplikacji. Do minusów mogę z całą pewnością zaliczyć przeciętny ekran, choć przyznam, że w smartfonie z tej półki cenowej nie oczekiwałem niczego więcej.

Model Reno 8T trafił do mnie na testy dwa tygodnie temu. Przez ten czas urządzenie stało się moim głównym smartfonem i przyznam, że jestem mile zaskoczony tym, jak smartfon ten sprawdził się podczas codziennego użytkowania.

Już w zeszłym roku - podczas testów jego poprzednika, czyli modelu Reno 7 - byłem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania oraz ilością funkcji, które oferował użytkownikom ten relatywnie tani smartfon. Muszę przyznać, że tegoroczny średniak od OPPO wyraźnie poprawia błędy poprzednika związane z płynnością działania systemu i jest po prostu solidną propozycją w cenie około 1600 zł.

Wygląd oraz konstrukcja urządzenia

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

OPPO stawia na unikalny design, który podąża za nowymi trendami w branży. Plecki urządzenia pokryte są wegańską skórą, która jest przyjemna w dotyku i uniemożliwia jakiekolwiek palcowanie się obudowy. Reno 8T nie jest pierwszym smartfonem, który podąża tą drogą, gdyż wcześniej na rynku pojawiły się choćby takie modele jak Vivo X90 czy Zenfone 9, które również zostały wyposażone w skórzane plecki.

Nawet jego poprzednik, czyli model Reno 7, oferował podobne rozwiązanie. Cieszy mnie więc to, że OPPO pozostało przy tej opcji i nadal umożliwia zakup urządzenia w tym unikalnym wykończeniu.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Na tyle smartfona znajdziemy trzy obiektywy, które ukryte zostały w dwóch wyraźnie odstających oczkach. Aparaty są na tyle mocno wysunięte ponad poziom plecków urządzenia, że telefon dość mocno chwieje się, gdy położymy go na płaskiej powierzchni. Producent pomyślał jednak o rozwiązaniu, które ma zachęcić potencjalnych użytkowników do odwrotnego umieszczania smartfona - mowa tu o diodzie powiadomień ukrytej w jednym z aparatów (więcej o niej w dalszej części recenzji).

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Front urządzenia zajmuje wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala. Wokół ekranu znajdziemy dosyć cienkie ramki, które niestety nie są proporcjonalne, a bródka smartfona jest wyraźnie bardziej widoczna. Na prawej krawędzi urządzenia umieszczony został klawisz służący do odblokowania smartfona, a na lewej krawędzi - przyciski do kontroli głośności telefonu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do ich spasowania oraz wysokości na jakiej się znajdują. Warto także zauważyć, że producent wyposażył model Reno 8T w gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, co obecnie nie jest tak często spotykane.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Niestety nigdzie na stronie OPPO nie znalazłem informacji dotyczących wodoodporności lub wodoszczelności urządzenia. Potencjalni użytkownicy powinni więc uważać na kontakt z wodą, przed którą smartfon prawdopodobnie nie jest dodatkowo zabezpieczony.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Specyfikacja

Wymiary 160.8 mm x 73.84 mm x 7.85 mm Waga 183 g Rozmiar wyświetlacza 6,43-cala Wyświetlacz AMOLED Jasność maksymalna 800 nitów Częstotliwość odświeżania ekranu Maksymalnie 90 Hz Procesor MediaTek Helio G99 Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 13 Pamięć wewnętrzna 128 GB Aparat główny 100 Mpix Dodatkowe obiektywy 2 Mpix (Mikro) + 2 Mpix (Czujnik głebi) Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 5000 mAh Ładowanie 33 W Wodoodporność Brak certyfikatu Porty USB-C, Jack 3.5 mm Czytnik kart pamięci Tak NFC Tak

Model Reno 8T w codziennym użytkowaniu

Przyznam, że OPPO Reno 8T nieco mnie zaskoczył. Korzystając z jego poprzednika narzekałem na pojedyncze przycięcia systemu oraz klatkowanie niektórych animacji. Tegoroczny model został wyposażony w mocniejszy procesor oraz najnowszą wersję systemu Android i kolejną odsłonę autorskiej nakładki producenta. Wszystkie te zmiany wyszły serii zdecydowanie na dobre, ponieważ podczas moich testów nie miałem niemalże żadnych problemów ze spadkami wydajności czy przycinaniem poszczególnych aplikacji.

Owszem, zdarzały się pojedyncze animacje, które potrafiły nieco klatkować (np. przy zamykaniu wyskakujących dymków z Messengera), ale problem występował u mnie sporadycznie. Nie miałem również kłopotów z przegrzewaniem się smartfona, a urządzenie nie robiło się cieplejsze podczas wykonywania zdjęć czy krótkich sesji spędzonych w Diablo Immortal.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Przyzwoicie działają również zabezpieczenia, w które został wyposażony model Reno 8T. Dostęp do urządzenia możemy zablokować przy pomocy odcisku palca oraz skanera twarzy. Na co dzień korzystałem głównie z tej drugiej funkcji i w większości przypadków działała ona wzorowo. Problemy pojawiały się sporadycznie i zazwyczaj wiązały się z przebywaniem w ciemnym pomieszczeniu.

Wrażenie płynnego działania systemu potęguje ekran, którego maksymalna częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Wartość tą można obniżyć do 60 Hz, ale spadek w komforcie użytkowania jest wtedy wyraźnie odczuwalny. Niestety mam również pewne zastrzeżenia co do wyświetlacza w OPPO Reno 8T. Przede wszystkim posiada on dość przeciętną jasność maksymalną, co może stanowić problem w bardzo jasne dni.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Smartfon został oparty na nakładce ColorOS 13. Jest to najnowsza wersja autorskiego oprogramowania przeznaczonego na smartfony marki OPPO. Przyznam, że zdecydowanie bardziej wolę korzystanie ze smartfonów, które oferują niemalże czystego Androida (jak np. Motorola Edge 30 Fusion), ale podczas używania Reno 8T nie miałem zbyt wielu sytuacji, w których miałbym się do czego przyczepić.

Co jednak warto zaznaczyć, oprogramowanie oferuje mnóstwo opcji personalizacji, wśród których znajdziemy gesty, inteligentny pasek boczny czy opcje związane z dostosowaniem wyglądu poszczególnych elementów systemu. W ustawieniach możemy również rozszerzyć ilość pamięci operacyjnej o kolejne 4 GB, 6 GB lub 8 GB wydzielone z pamięci masowej smartfona. Należy jednak pamiętać, że urządzenie korzysta ze standardu UFS 2.2, a więc wydzielenie dodatkowej pamięci nie zmieni tak wiele w wydajności telefonu.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

OPPO Reno 8T przywraca do życia diodę powiadomień

Jedną z najciekawszych funkcji w testowanym przeze mnie smartfonie jest dioda powiadomień. Opcja, która niegdyś występowała niemalże w każdym popularnym smartfonie, z czasem zaczęła znikać z kolejnych modeli, które stawiały na minimalizowanie ramek wokół wyświetlaczy. OPPO znalazło jednak na to sposób i umieściło diodę w dość nietypowym miejscu, jakim jest obręcz wokół jednego z obiektywów.

Z jednej strony to bardzo przydatne rozwiązanie, a z drugiej większość użytkowników raczej unika odkładania smartfona ekranem w dół. Warto jednak zaznaczyć, że Reno 8T trafił do mnie z nałożoną folią ochronną, która okazała się zbawienna, gdy chciałem bez obaw korzystać z diody powiadomień.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Funkcja ta posiada również szereg dedykowanych opcji, dzięki który możemy zmieniać jej poszczególne parametry. Przede wszystkim jesteśmy w stanie modyfikować kolor diody w zależności od powiadomienia. Do wyboru jest 8 barw, które możemy przyporządkować do następujących akcji: połączenia, powiadomienia, gry.

Dioda może również świecić podczas ładowania, a godziny w jakich będzie ona aktywna możemy zmieniać ręcznie. Funkcję jesteśmy w stanie także całkowicie wyłączyć, jeśli uznamy ją za bezużyteczną.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

OPPO Reno 8T w testach wydajnościowych

OPPO Reno 8T został oparty na procesorze Mediatek Helio G99. Podczas moich testów zdecydowałem się na wypróbowanie urządzenia w popularnych aplikacjach, które sprawdzają wydajność urządzenia. Pierwszą z nich był Geekbench 5, a wyniki uzyskane w teście przedstawiają się następująco:

Pojedynczy rdzeń - 490 punktów (model Reno 7 zdobył w tym samym teście 383 pkt.)

(model Reno 7 zdobył w tym samym teście 383 pkt.) Wiele rdzeni - 1740 punktów (model Reno 7 zdobył w tym samym teście 1665 pkt.)

Smartfon jest więc wyraźnie lepszy od zeszłorocznego modelu, a podobne wyniki uzyskały takie urządzenia jak: Xiaomi Redmi Note 8 Pro czy POCO F1. Poniżej możecie również zobaczyć również wyniki z testów przeprowadzonych przy pomocy aplikacji 3DMark, w których Reno 8T zdobył 1363 punkty.

Źródło: Geekbench 5 Źródło: Geekbench 5 Źródło: Geekbench 5 Źródło: 3DMark Źródło: 3DMark

Aparat główny oraz obiektyw mikroskopowy

OPPO Reno 8T został wyposażony w trzy obiektywy (plus aparat do selfie). Na pleckach urządzenia znajdziemy więc dwa wystające oczka, w których ukryta została kamera główna, obiektyw mikroskopowy oraz czujnik głębi. Smartfon robi przyzwoite zdjęcia, choć oczywiście daleko mu do poziomu topowych flagowców. Fotografie, które zobaczycie poniżej zostały wykonane przy automatycznych ustawieniach aparatu.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Zdjęcia wykonane w miejscach z gorszym dostępem do światła są nieco mniej klarowne, ale mimo to wciąż zachowują solidny poziom. Przykład możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Podobnie z fotografiami obiektów, które znajdują się w ruchu. Poniższe zdjęcia zostały wykonane zaraz po sobie:

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

OPPO Reno 8T posiada unikalną opcję, jaką jest obiektyw mikroskopowy. Pozwala on na wykonywanie zdjęć z bardzo dużym przybliżeniem. Wystarczy przyłożyć aparat do interesującego nas obiektu i po odnalezieniu ostrości możemy wykonać całkiem klarowne zdjęcie. Efekty uzyskane przy pomocy tej kamery możecie ocenić poniżej. Na fotografiach znajdują się kolejno: liść, włókna swetra oraz pestka cytryny.

Powierzchnia liścia Źródło: PCWorld/Konrad Łącki Włókna swetra Źródło: PCWorld/Konrad Łącki Pestka cytryny Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Bateria w OPPO Reno 8T

Model Reno 8T został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh. Dodatkowo w zestawie wraz z urządzeniem otrzymujemy przewód USB-C oraz kostkę do ładowania o mocy 33 W. Smartfon jest w stanie bez problemu wytrzymać cały dzień na jednym ładowaniu. Zazwyczaj kończyłem go mając w okolicy 20% baterii, a korzystałem z niego głównie podczas codziennych czynności (zakupy, Messenger) oraz oglądania materiałów na YouTube.

Urządzenie ładuje się do 100% w nieco ponad godzinę. Dla wielu użytkowników minusem może być brak ładowania indukcyjnego oraz zwrotnego, choć warto zauważyć, że obecność tych funkcji jest rzadkością w urządzeniach z niższej półki cenowej.

Źródło: PCWorld/Konrad Łącki

Podsumowanie

OPPO Reno 8T to solidny smartfon, który oferuje kilka bardzo unikalnych funkcji. Dioda powiadomień, obiektyw mikroskopowy oraz materiałowe plecki to rzadkość w tej półce cenowej, a dodatkowo urządzenie działa płynnie i robi przyzwoite zdjęcia. Uważam, że testowany przeze mnie model jest jak najbardziej godny polecenia - szczególnie w przypadku osób, które poszukują smartfona za około 1600 zł.

Wśród alternatywnych urządzeń, które możemy zakupić w tej samej cenie mógłbym wymienić choćby Galaxy A53 5G czy Motorole Edge 30 Neo, które pod wieloma względami będą lepsze od modelu Reno 8T. Przed zakupem warto więc również zaznajomić się z tymi smartfonami, ponieważ mogą one w większym stopniu odpowiadać waszym oczekiwaniom.