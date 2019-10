ORLLO F3D PRO 420 - Drukarka 3D z kamerą IP WiFi do podglądu druku

Drukarki 3D stały się nieocenionym narzędziem wspomagającym prototypowanie, prace modelarskie i produkcję elementów niedostępnych w sklepach. Dobrze dobrane urządzenie nie tylko rozwinie wyobraźnię, ale również efektywnie wesprze biznes. Przetestowaliśmy ORLLO F3D PRO 420 - drukarkę 3D z kamer a IP

Rynek drukarek 3D rozwija się niezwykle dynamicznie. Oferty sklepów wypełnione są urządzeniami przeznaczonymi tak do zastosowań amatorskich, jak i niewielkiego biznesu. Niestety znaczna część produktów to urządzenia niskiej jakości, produkowane w chińskich manufakturach. Taki sprzęt może nie tylko zniechęcić do użytkowania, ale również okazać się niebezpieczny dla użytkownika. Dlatego warto sięgnąć po model z pełną zabudową, zapewniający stabilne podgrzewanie i dopracowaną konstrukcję. Jednym z wyróżniających się na rynku rozwiązań jest Orllo ORLLO F3D PRO 420. To jedyna profesjonalna drukarka 3D, fabrycznie wyposażona w kamerę, pozwalającą śledzić przebieg pracy urządzenia.

ORLLO F3D PRO 420 - zestaw i specyfikacja

ORLLO F3D PRO 420 można kupić bezpośrednio w sklepie producenta w atrakcyjnej cenie. Urządzenie jest sprzedawane wraz z praktycznym zestawem akcesoriów obejmującym:

Drukarkę 3d HOTEND 420°

Kamerę IP Full HD na podczewień

Filamet 1,75 mm PLA, 1 kg

Przewód zasilający

Pamięć USB

Rączki do drzwi

Dyszę utwardzoną

Szpachelkę

Przewód USB

Smycz

Konstrukcja drukarki została wykonana ze stali malowanej proszkowo. Jakość zastosowanych materiałów potwierdza waga urządzenia na poziomie 20 kg. Profesjonalna, zamknięta budowa, sprawia że sprzęt prezentuje się świetnie i może być ozdobą niejednej firmy. Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

Temperatura hotendu 420°C

Temperatura platformy 150°C

Temperatura komory 70°C

Obszar roboczy 160mm x 160mm x 200mm

Liczba głowic 1

Średnica filamentu 1.75mm

Wysokość / Grubość warstwy 0.1mm

Rodzaje filamentu PLA, PLA z domieszką drewna, metalu, ABS, Nanocarbon, nylon, PC, PET-G, HIPS, PP, Guma, TPU, PEEK, ULTEM

Menu w języku polskim Tak

Format pliku wyjścia STL, OBJ

Format pliku wejścia GCODE

Wyświetlacz 4,3"

Wyświetlacz dotykowy Tak

Obsługiwane programy gotowe do cięcia Ultimaker Cura 4, KISSlicer,MatterControl

Wymiary produktu 370mm x 320mm x 490mm

Waga 20kg

Max. moc 300W

Specyfikacja kamery IP :

Rozdzielczość 2Mpx 1080P

Kąt widzenia obiektywu 150°

Tryb nocny Tak

Wymiary 40mm x 40mm

ORLLO F3D PRO 420 - instalacja i pierwsze uruchomienie

Producent opracował szczegółową instrukcję drukarki w języku polskim. Ponadto dotykowy panel urządzania posiada polskie, intuicyjne menu. Całość sprawia, że rozpoczęcie pracy z drukarką nie wymaga doświadczenia w pracy ze sprzętem tego typu. Rozpoczęcie drukowania to kwestia 30-60 min od chwili wyjęcia drukarki z kartonu. Niezwykle istotny jest fakt, że startowy pakiet filamentu i akcesoriów odnajdziemy w opakowaniu. Warto zaopatrzyć się jedynie w klej, którym pokryjemy platformę roboczą dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności.

Rekomendowane przez producenta oprogramowanie pozwala na generowanie projektów samodzielnie opracowanych modeli ( stworzonych np. w AutoCAD czy Blenderze) lub wykorzystywanie gotowych plików, które bez problemu odnajdziemy w sieci. Zadania mogą być przesyłane do drukarki za pośrednictwem przewodu USB, lub bezpośrednio z pendrive'a dołączonego do zestawu.

Drukarka obsługuje filamenty PLA, PLA z domieszką drewna, metalu, muszli, ABS, Nanocarbon, nylon, PC, PET-G, HIPS, PP, Guma, TPU, PEEK i ULTEM. Jej głowica rozgrzewa się do 420 °C, zapewniając odpowiednią elastycznośc każdego z materiałów. Producent zadbał również o platformę z włókna szklanego (160 x 160 x 200 mm ) rozgrzewającą się do 150 °C. Elementy grzewcze sprawiają, że komora nagrzewa się do 70 stopni, zapewniając bardzo precyzyjny i stabilny wydruk. Drzwiczki zainstalowane na 3 bokach oraz panelu górnym, umożliwiają sprawną konserwację sprzętu. Urządzenie nie jest nadmiernie głośne, dzięki czemu nie musi pracować w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

Zależnie od stopnia złożenia drukowanego elementu, praca drukarki może trwać od kilku minut do nawet kilkudziesięciu godzin. Producent zabezpieczył użytkowników przed skutkami ewentualnej awarii zasilania, stosując system start-stop. Sprawia on, że drukowanie jest wznawiane dokładnie w miejscu, w którym zostało przerwane. Po zakończeniu pracy drukarka, wyłącza się automatycznie.

ORLLO F3D PRO 420 - przewaga nad konkurencją

Drukarka jest w pełni samodzielna i nie ma potrzeby czuwania nad nią przez cały czas pracy. Jeśli jednak obawiamy się, że błędy w projekcie mogą zmarnować nasz czas i filament to ORLLO F3D PRO 420 jest doskonałym wyborem. Jej przewaga nad konkurencją jest kamera IP Full HD, instalowana w miejscu, pozwalającym na ciągłe, bezprzewodowe doglądanie postępu prac.

Warto podkreślić, że takiego udogodnienia nie zapewnia żadna inna marka na rynku, wliczając w to takie urządzenia jak Ultimaker 3 Extended czy Zortrax M200Plus. Jednocześnie produkt ORLLO pozostaje nawet dwukrotnie tańszy od wspomnianych drukarek.

Wśród przewag ORLLO F3D PRO 420 na tle konkurentów, nie sposób również pominąć głowicy nagrzewającej się do 420 °C. Tak wysoka temperatura sprawia, że możliwe jest drukowanie nie tylko z zastosowaniem popularnych materiałów jak PLA i ABS, ale również dziesiątek innych tworzyw - o interesujących fakturach i właściwościach. Lista obejmuje: PLA, PLA z domieszką drewna, metalu, ABS, Nanocarbon, nylon, PC, PET-G, HIPS, PP, Guma, TPU, PEEK, ULTEM.

Równie istotnym atutem drukarki ORLLO jest zamknięta komora, utrzymująca stałą temperaturę. Tanie drukarki bez osłon, mają zauważanie niższą efektywność w związku z naprężeniami materiału występującymi przez wzgląd na duże różnice temperatur, między momentem drukowania, a stygnięcia. Otwarta komora ma szczególnie negatywny wpływ na jakość wydruków z ABS'u, który to materiał ma tendencje do intensywnej pracy przy zmianie temperatury.

ORLLO F3D PRO 420 - nasza ocena

ORLLO F3D PRO 420 to jedna z najciekawszych drukarek 3D na rynku. Profesjonalnie opracowane urządzenie w rozsądnej cenie, zachwyca prostą obsługą i świetnymi efektami wydruków. Dzięki wbudowanej kamerze IP, głowicy nagrzewającej się do 420°C czy zamkniętej komorze, drukarka staje się świetną alternatywą dla konkurentów w postaci Ultimakera 3 Extended czy Zortraxa M200Plus.

Testowana przez nas drukarka ORLLO F3D PRO 420 to najwyższy model w ofercie producenta. Warto wiedzieć, że ORLLO posiada w swojej ofercie również inne modele.