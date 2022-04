Zewnętrzny monitoring dla wymagających.

ORLLO GOODCAM Z12 / Fot. ORLLO

ORLLO GOODCAM Z12 to zewnętrzna kamera, która z pewnością okaże się idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a także szukają urządzenia do stałego monitoringu oraz samodzielnego, prostego montażu i konfiguracji. Potrafi ona zapisywać obraz w rozdzielczości SuperHD (2304 x 1296 pikseli), a dzięki modułowi Wi-Fi i obrotowej głowicy jesteśmy w stanie kontrolować samo urządzenie oraz to co widzi na żywo z każdego miejsca.

Kamera posiada bardzo jasny obiektyw oraz wiele przydatnych funkcji, które zapewniają jak najlepszą jakość wideo nagrywanych po zmroku. Szczególnie przydatna okaże się z pewnością inteligentna analiza obrazu, a także autotracking, dzięki któremu kamera samoistnie podąża za wykrytym i obranym celem, a po zakończonym podążaniu kamera powróci do pierwotnej pozycji. Ponadto, ORLLO GOODCAM Z12 zakomunikuje wykrycie ruchu specjalnymi alarmami dźwiękowo-świetlnymi, a także wyśle dotyczące tego powiadomienie na nasz telefon.

Dzięki dedykowanej aplikacji możemy nie tylko odczytywać otrzymane powiadomienia, ale również zmieniać ustawienia oraz przeglądać i pobierać nagrania z kamery. ORLLO GOODCAM Z12 obsługuje karty pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB oraz posiada zapis do chmury (opcja). Kamera obsługuje również protokół ONVIF (opcja: współpraca z rejestratorami i systemami monitoringu).