Zamiast normalnego lusterka wstecznego – lusterko z wideorejestratorem? Kamera samochodowa ORLLO LX-60 DUAL to idealny wybór dla wymagających użytkowników, ceniących sobie połączenie kamery przedniej z kamerą cofania oraz rewelacyjnej, wysokiej rozdzielczości zapisu wideo.

ORLLO LX-60 DUAL / Fot. ORLLO

Zamiast normalnego lusterka wstecznego – lusterko z wideorejestratorem? Kamera samochodowa ORLLO LX-60 DUAL to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających kierowców. Urządzenie posiada dotykowy 11-calowy wyświetlacz z regulowaną kamerą przednią do prostego montażu na lusterku fabrycznym. W zestawie jest także kamera tylna z funkcją kamery cofania. Obraz z kamer jest rejestrowany w jakości FullHD i 30 klatkach na sekundę, a kąty widzenia kamer wynoszą 140 stopni (przednia) i 130 stopni (tylna).

Wszystkie te cechy gwarantują świetną jakość nagrań oraz bardzo dobrą widoczność szczegółów w szerokim obszarze przed i za pojazdem. Jakość nagrań wspiera dodatkowo tryb HDR, dzięki któremu kamery zarejestrują więcej szczegółów w odmiennie oświetlonych obszarach. Wyposażona w moduł GPS kamera samochodowa ORLLO LX-60 DUAL umożliwia odtworzenie przejechanej trasy wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Możliwość włączenia zapisu prędkości na nagraniu może okazać się bardzo przydatna w przypadku niesłusznego mandatu za przekroczenie limitu prędkości.

Wbudowany czujnik wstrząsów G-sensor to "czarna skrzynka", która automatycznie zabezpiecza nagrania po wykryciu uderzenia lub ostrego hamowania. Po podłączeniu kamery do stałego zasilania, G-sensor zadziała także w trybie parkingowym do ochrony auta w miejscu postoju. ORLLO LX-60 DUAL obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB.

Wideorejestrator można kupić na stronie producenta.