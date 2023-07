ORLLO LX-AUTOPLAY: zaawansowany wideorejestrator z funkcją Android Auto/CarPlay

ORLLO LX-AUTOPLAY zmienia dowolne auto w naszpikowany technologiami nowoczesny samochód, dodając na pokład funkcję rejestracji wideo z przodu i tyłu, kamerę cofania, zestaw głośnomówiący oraz… setki aplikacji z Android Auto i Apple CarPlay, w tym telefon, mapy i muzykę.

Lekkomyślne hamowanie na autostradzie? Pieszy wtargnął na pasy? Nagranie z kamery samochodowej stanowi cenny dowód, który doskonale oddaje przebieg zdarzeń, a w sprawach spornych pozwala ustalić kto miał rację, a komu zabrakło umiejętności lub rozumu na drodze?

W redakcji PC World mieliśmy okazję przyjrzeć się jednej z najbardziej zaawansowanych kamer samochodowych dostępnych w sprzedaży, a właściwie w pełni funkcjonalnej stacji multimedialnej montowanej na lusterku wstecznym. ORLLO LX-AUTOPLAY, bo o nim mowa, oddaje w ręce kierowcy aż 20 funkcji, których nie sposób wymienić jednym tchem. Niniejszą recenzję trzeba zatem przeczytać do końca, a i tak mamy wrażenie, że nie o wszystkim udało nam się napisać.

Na początek zajrzyjmy do pudełka. W zestawie znajdziemy kamerę samochodową ORLLO LX-AUTOPLAY, dwie gumki pozwalające zaczepić urządzenie do lusterka, kamerę wsteczną/cofania z przewodem 5 m, zasilacz do gniazda zapalniczki z wtykiem USB-C, gwarancję i instrukcję obsługi.

Fot. Orllo

Montaż urządzenia

Kształt i rozmiar (275x70 mm) ORLLO LX-AUTOPLAY odpowiada typowemu lusterku wstecznemu. Kamera przyczepiana jest za pomocą gumek, które dają dobre trzymanie, a obudowa zdaje się być solidnie wykonana. Wysuwany na 2-3 cm w lewo obiektyw pozwala ustawić kamerę, aby nic nie przesłaniało widoku z przodu. Gdy samochód wyposażony jest w duży moduł czujników/radarów, montaż kamery na lusterku będzie wymagał pewnej gimnastyki, o ile w ogóle będzie możliwy. Co warte odnotowania, przedni obiektyw jest elektronicznie regulowany w płaszczyźnie góra-dół, dzięki czemu kamera nie „łapie” deski rozdzielczej. Regulacja działa bez zastrzeżeń i można ją wykonywać nawet podczas jazdy, używając w tym celu suwaka na ekranie rejestratora.

Dołączona do zestawu kamera tylna realizuje dwie funkcje – nagrywa to, co dzieje się z tyłu samochodu, a ponadto działa jak kamera cofania. Jeśli podłączymy urządzenie do świateł cofania, po wrzuceniu wstecznego biegu na ekranie pojawią się charakterystyczne, pomocnicze linie parkowania, które można dostosować według własnych preferencji.

Rejestrator 4K

Czego możemy spodziewać się po samym urządzeniu? ORLLO LX-AUTOPLAY to przede wszystkim rejestrator samochodowy wyposażony w dwie wysokiej jakości kamery: przednią 4K (3840x2160px/30fps) z szerokim kątem widzenia 135° oraz tylną FullHD (1920x1080/25fps), która jednocześnie robi za kamerę cofania.

Urządzenie wyposażono we wszystkie funkcje zaawansowanego wideorejestratora: nagrywanie w pętli, wideo poklatkowe, tryb parkingowy z G-Sensor itd. Jakość przechwytywanego obrazu jest bardzo dobra, choć jak w przypadku innych rejestratorów, czytelność detali zależy od wielu czynników: warunków atmosferycznych, szybkości poruszania się i oczywiście pozycji obiektywu względem rejestrowanego obiektu. W dobrych warunkach udaje się odczytać numery rejestracyjne samochodów poruszających się z naprzeciwka. ORLLO LX-AUTOPLAY gwarantuje również wysokiej jakości nagrania w nocy, tunelach czy parkingach podziemnych.

Poniżej możecie zobaczyć film zarejestrowany przez kamerę ORLLO LX-AUTOPLAY:

11 cali w panoramie

Dotykowy ekran LCD/IPS ma aż 11” i zajmuje większość przedniego panelu rejestratora. Wysoka rozdzielczość (1920x480 px) obrazu widoczna jest już na pierwszy rzut oka, choć największych zachwytów można spodziewać się u osób, które na co dzień korzystają z nawigacji na fabrycznym wyświetlaczu samochodu.

Ekran ORLLO LX-AUTOPLAY jest przy tym bardzo czuły na dotyk. Bliżej mu do ekranu smartfona, niż ospałego wyświetlacza dotykowego montowanego we współczesnych autach. W rezultacie obsługa urządzenia nie odciąga uwagi od prowadzenia samochodu, a jeśli połączymy je ze smartfonem, zyskujemy funkcje sterowania głosowego za pomocą ulubionego asystenta (asystent Google/Siri/inny). W ten sposób ustawimy m.in. cel nawigacji. Podczas jazdy można także śmiało i sprawnie wykonać zdjęcie z kamery, bowiem wymaga to w zasadzie tylko jednego, lekkiego dotknięcia ekranu.

Wspomniane 11 cali w panoramie to duża zaleta, bo w przeciwieństwie do klasycznych rejestratorów z maleńkim ekranem, przeglądanie nagrań w ORLLO LX-AUTOPLAY nie tylko jest możliwe, ale i wygodne. Menu nagrań podzielono na sześć kategorii: Nagrania przód, Nagrania tył, Zdjęcie przód, Zdjęcie tył, Zdarzenie przód i Zdarzenie tył. Dzięki temu od razu decydujemy, które nagrania chcemy przeglądać. Nawigacja po liście oraz odtwarzanie filmów i zdjęć są płynne. Powtórzmy ostatni raz: ekran jest duży i responsywny.

ORLLO LX-AUTOPLAY daje też sporo przyjemności z codziennej obsługi. Kierowca, przesuwając palcem po ekranie, może zmieniać obraz kamery przedniej na tylną i odwrotnie. Domyślnie, widok ekranu dzielony jest na dwie części. Lewą zajmują aplikacje Android Auto lub Apple CarPlay, prawą zaś obraz z kamery. Widok z kamer można rozciągnąć na cały ekran, choć systemu multimedialnego już nie. Czy już wspominaliśmy, że jednym stuknięciem wykonuje się zdjęcie z kamery? W ten sam sposób włączymy lub wyłączymy mikrofon, a więc nagrywanie dźwięku w czasie jazdy.

Przy bezczynności ekran urządzenia wygasza się, ale obraz z dwóch kamer nadal jest nagrywany i zapisywany na karcie pamięci. Od tego momentu ORLLO LX-AUTOPLAY służy także jako zwykłe lusterko z antyrefleksem, który ogranicza oślepianie kierowcy przez samochody jadące z tyłu.

Smartfon w samochodzie

Android Auto (AA) i Apple CarPlay zapewniają bezpieczny i pełen wrażeń sposób korzystania z telefonu w samochodzie. ORLLO LX-AUTOPLAY wprowadza obsługę obu tych funkcji do nieco starszych aut. Wbrew pozorom nie mówimy tutaj wcale o zabytkowych pojazdach na żółtych tablicach. Zamiast wymieniać standardowe radio na stację multimedialną, kierowcy mogą teraz po prostu zawiesić LX-AUTOPLAY na lusterku i zyskać dostęp do wszystkiego, co oferują oba te systemy samochodowe. W tym miejscu nie ma większego sensu tłumaczenie czym jest Android Auto/CarPlay. To setki, a może i tysiące aplikacji na smartfon w wersji samochodowej – od pogody, wiadomości, map, przez Yanosika po muzykę z serwisów strumieniowych Spotify i YouTube Music.

ORLLO LX-AUTOPLAY łączy się ze smartfonem przez Wi-Fi i Bluetooth. I robi to znakomicie. Pierwsze łączenie wymaga jedynie sparowania urządzeń przez Bluetooth. W starszych Androidach trzeba będzie dodatkowo zainstalować aplikację Android Auto.

Magia dzieje się później, kiedy to już kilkanaście sekund po przekręceniu kluczyka stacyjki Android Auto albo CarPlay – w zależności od tego jaki mamy telefon – są gotowe do pracy: mapy wyświetlają aktualną lokalizację, a z głośnika zaczyna grać muzyka. Bezprzewodowe połączenie ma ogromną zaletę, bowiem wsiadając do samochodu nie musimy sięgać do kieszeni po telefon, a później łączyć go kablem USB. Bezprzewodowe AA/CarPlay dostępne jest dopiero w naprawdę nowych modelach samochodów. Tutaj: bez ograniczeń.

Wideorejestrator wyposażono w mikrofon i głośnik z opcja komend głosowych. W pakiecie dostajemy zatem zestaw głośnomówiący z możliwością sterowania głosem. Jakość dźwięku w rozmowach odbiega nieco od fabrycznego telefonu w samochodzie, ale jest porównywalna z tym, co oferują dobre zestawy telefoniczne Bluetooth. Jeśli mamy starsze auto, ORLLO LX-AUTOPLAY pozwala wygodnie i bezpiecznie rozmawiać przez telefon w trakcie jazdy, bez obawy o wysokie mandaty. Ciekawym dodatkiem jest wbudowany transmiter FM, który umożliwia przesyłanie muzyki/dźwięku z rejestratora do naszego radia samochodowego.

Podsumowanie

Moduł Bluetooth Tak; Bluetooth 4,2 ; 5dbm ±1,5dbm Moduł Wi-Fi Tak; Wi-Fi 5,8; 15dbm ±1,5dbm Funkcje dodatkowe Transmiter FM; Regulowany obiektyw przedni; Funkcjonalność AndroidAuto i Carplay; Nagrywanie w pętli; Wideo-poklatkowe (opcjonalnie z adapterem zas,); Tryb parkingowy; Wygaszacz ekranu; Linie parkowania; Auto, jasność ekranu Procesor MSTAR8826Q Rozdzielczość wideo Kamera przednia – 2160P ([email protected]) ([email protected]);

Kamera tylna - 1080P ([email protected]) Format/Kodek wideo MP4, H265 Format zdjęć JPG Rozdzielczość zdjęć 5mpx Kąt widzenia Kamera przednia – 135°;

Kamera tylna - 95° Przyszłona Kamera przednia - f/2,2;

Kamera tylna – f/1,2 Przetwornik obrazu Kamera przednia: CMOS 4mpx GC4653 1/3”;

Kamera tylna: CMOS 2mpx GC2053 1/2,9” Pamięć RAM 2GB DDR3 Obsługa kart microSD 16GB-128GB (min, klasa 10) Wyświetlacz Dotykowy, LCD, IPS o przekątnej 10,99 cali, rozdzielczość wyświetlacza 1920x480p Głośnik Tak Mikrofon Tak GPS Tak Tryb parkingowy Tak Aplikacja mobilna Tak Komendy głosowe Tak Waga ok, 370g Wymiary 275x70x40mm Długość przewodu 3,5m

ORLLO LX-AUTOPLAY zmienia zwykłe auto w naszpikowany elektroniką nowoczesny samochód, dodając do jego wyposażenia funkcję nagrywania obrazu z przodu i z tyłu, kamerę cofania, zestaw telefoniczny oraz funkcje multimedialne Android Auto i Apple CarPlay, w tym mapy, telefon i multimedia. Jeśli potrzebujemy tylko funkcji wideorejestratora, ORLLO ma w ofercie tańszy model LX-60 DUAL, również montowany na lusterku, i również z dwoma kamerami, choć w nieco innej konfiguracji (tylko FullHD).

Zalety:

duży, czuły na dotyk oraz wysokiej rozdzielczości 11-calowy ekran,

przednia kamera 4K,

kamera tylna w zestawie z funkcją kamery cofania,

łatwe i wygodne przeglądanie nagrań na ekranie urządzenia,

obsługa Android Auto i Apple CarPlay,

proste i bezprzewodowe łączenie z Android Auto/CarPlay,

sterowanie głosowe (asystent Google/Siri),

zestaw głośnomówiący, transmiter FM.

Wady: