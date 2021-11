Kamera samochodowa ORLLO RX-700 DUAL to idealny wybór dla wymagających użytkowników, ceniących sobie połączenie nowoczesnych technologii oraz rewelacyjnej, wysokiej rozdzielczości zapisu wideo.

ORLLO RX-700 / Źródło: ORLLO

Wideorejestrator nagrywa w rozdzielczości 4K (4096 x 2160 pikseli). Jasny obiektyw F=1.55 gwarantuje wysokiej jakości nagrania w zróżnicowanych warunkach. W zestawie otrzymujemy kamerę tylną z funkcją kamery cofania. Tym samym uzyskujemy nagrywanie w systemie Dual (przód i tył jednocześnie).

Kompresja wideo H.265 w formacie TS pozwala na zarejestrowanie przebiegu trasy w wysokiej jakości, zachowując jak najmniejszy rozmiar plików.

Po wybraniu biegu wstecznego uzyskujemy obraz z kamery tylnej na czytelnym, 3-calowym wyświetlaczu. Na obrazie z kamery cofania są widoczne również linie pomocnicze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Kamera samochodowa ORLLO RX-700 DUAL oferuje wiele dodatkowych funkcji, np.: tryb parkingowy - do ochrony auta na parkingu, nagrywanie poklatkowe w trybie parkingowym - zdjęcia wykonywane co 5s połączone w film, czy czujnik wstrząsów G-sensor, który działa jak czarna skrzynka i zabezpiecza pliki przed przypadkowym nadpisaniem lub usunięciem. Kamera przód tył ORLLO RX-700 DUAL wyposażona jest w moduł WIFI. Za pomocą dedykowanej aplikacji możemy bezprzewodowo dokonać zmian w ustawieniach oraz przeglądać i pobierać nagrania bezpośrednio na nasz telefon. Bardzo pomocne w obsłudze kamery jest polskie menu i komendy głosowe - po wydaniu odpowiedniej komendy wideorejestrator wykona szereg poleceń (np. rozpocznie nagrywanie, zabezpieczy aktualnie nagrywany plik, zrobi zdjęcie i wiele innych). ORLLO RX-700 obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Wideorejestrator można kupić na stronie producenta.