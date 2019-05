ORLLO Xpro SHARK to kamera sportowa, oferująca nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Jakie ma cechy i funkcje?

ORLLO Xpro SHARK to kamera sportowa z przetwornikiem obrazu Sony Exmor IMX377, o rozdzielczości 12 Megapikseli. Taki sensor umożliwia rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 3840x2160 pikseli (czyli 4K), a dzięki zamienionej kolejności warstw, z których się składa, otrzymujemy dostęp do wielu dodatkowych funkcji jego ochrony i przetwarzania. Duża zaletą jest zmienny kąt widzenia - może wynosić 170,120 lub 70°. Dzięki zastosowaniu EIS, czyli systemowej stabilizajci obrazu, nie ma potrzeby dokupowania gimbala. Część z 8 szklanych soczewek, zastosowanych w tej kamerze sportowej, to soczewki korekcyjne, zapobiegające powstawaniu zniekształceń i eliminujące błędy koloru.

ORLLO Xpro SHARK wyposażono w wewnętrzny moduł GPS, dzięki czemu każde nagranie może zostać zarejestrowane wraz z danymi geograficznymi miejsca i prędkością. Dołączony mikrofon zewnętrzny ma za zadanie ułatwić wyraźne nagranie głosu z odpowiednią głośnością. W tym modelu zwraca uwagę czytelny, dotykowy ekran LCD o przekątnej 2,35" - co jest największym rozmiarem w kamerach sportowych. Osłania go szkło Gorilla Glass, skutecznie zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniami. Tu warto od razu dodać, że kamera akcji ORLLO może być sterowana głosem - wystarczy wypowiedzieć jedną z kilku dostępnych komend głosowych, a natychmiast wykona żądaną operację. Jest także możliwość sterowania zdalnego dzięki wbudowanemu modułowi Wi-fi - w zestawie znajduje się wodoodporny pilot Bluetooth, który można założyć na rękę. Warto także wspomnieć o znajdującym w komplecie zestawie samochodowym (przyssawka i ładowarka).

Podsumowując: ORLLO Xpro SHARK to kamera akcji, którą zdecydowanie warto polecić każdej aktywnej osobie. Czy to wycieczka nad morze, góry czy impreza w najbliższej okolicy, pozwoli w wygodny sposób uwieczniać wszystkie chwile i to w najwyższej jakości! Jest to solidny zakup, który warto rozważyć.

Kliknij tutaj, aby kupić ORLLO Xpro SHARK