ORLLO Xpro TOUCH to kamera sportowa 4K Wifi z GPS. Jakie funkcje mogą skłonić do jej zakupu?

ORLLO Xpro TOUCH to kamera sportowa, którą otrzymujemy z bogatym zestawem akcesoriów - mocowaniami do kasku, do roweru, paska, samochodu, ładowarkę baterii, kijek selfie, obudowa wodoodporna i niezatapialna bojka. Zastosowany w niej został zaawansowany przetwornik Sony Exmor IMX078, co powinno gwarantować niski poziom szumów bez używania dodatkowych źródeł światła. Ma on rozdzielczość 12,4 Mpx, wyposażono go w wiele dodatkowych funkcji ochrony i przetwarzania obrazu. Kamera ORLLO pozwala na nagrywanie z kątami widzenia 170, 140, 110 oraz 70°. W każdym przypadku zapis obrazu odbywa się w wysokiej rozdzielczości 2880 x 2160 pikseli, czyli 4K. Wbudowana stabilizacja powinna umożliwić rejestrowanie klipów bez drgań.

ORLLO Xpro TOUCH to kamera akcji z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2". Jest on dotykowy, co znacznie ułatwia obsługę urządzenia. Możliwe jest także sterowanie głosem - wystarczy wypowiedzieć jedną z kilku dostępnych komend głosowych, a kamera natychmiast wykona żądaną operację. Kamera Xpro TOUCH ma wbudowany moduł WiFi, który umożliwia sterowanie kamerą na odległość. Można to także robić za pomocą dedykowanej aplikacji, jednak - i to jedyny minus tego urządzenia - ma ona wyłącznie anglojęzyczny interfejs. Samo menu kamery jest całkowicie polskie. Do zalet urządzenia należy również zaliczyć moduł GPS, który pozwala rejestrować wideo wraz z danymi geograficznymi oraz prędkością.

Podsumowując: ORLLO Xpro TOUCH to solidna kamera sportowa, której zakup polecić można każdej osobie aktywnej. Czy to jazda na rowerze, czy pływanie, czy skoki ze spadochronem - pozwoli uwiecznić ekscytujące przygody w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu będzie można na nowo przeżywać te chwile.

Kliknij tutaj, aby kupić kamerę ORLLO Xpro TOUCH