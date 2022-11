ORLLO Z16 - recenzja obrotowej kamery zewnętrznej Wi-Fi

Kamera Wi-Fi idealna do monitoringu podwórka lub - ze względu na swój mały rozmiar - pomieszczenia w biurze lub w domu. Oferuje wytrzymałą budowę, świetną jakość wideo oraz szereg funkcji, dla których nie sposób nie brać jej pod uwagę podczas tworzenia sieci monitoringu ważnych dla nas miejsc.

ORLLO to w pełni polski sklep z kamerami do monitoringu, samochodowymi, sportowymi i lokalizatorami. Historia marki rozpoczęła się w 2013 r. i od tamtego czasu nieustannie rozwija się tworząc najwyższe standardy Obsługi Klienta i bogatą ofertę niezawodnych urządzeń.

Tym razem do redakcji PCWorld.pl trafiła najnowsza kamera obrotowa zewnętrzna Wi-Fi IP od tej firmy - ORLLO Z16. Sprawdźmy, jakie funkcje oferuje i czy jest warta swojej ceny.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 - Specyfikacja

ORLLO Z16 to kamera zewnętrzna do monitoringu wizyjnego, ale z racji mini rozmiaru może być też wewnętrzna - możemy wykorzystać ją zarówno do monitoringu naszej posesji, ale także pomieszczenia w domu lub niewielkim biurze.

Szczególnie niestraszne będą jej warunki panujące na zewnątrz, gdyż urządzenie posiada klasę szczelności IP65. Nie należy martwić się również o rachunki za prąd, gdyż ORLLO Z16 korzysta z zasilania DC 12V±5%, a jej pobór mocy wynosi 3.5W (wyłączone IR) lub 11W (włączone IR).

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Kamerę wyposażono w obrotową głowicę oraz dedykowany uchwyt naścienny. Na samej głowicy znajdziemy obiektyw z przysłoną f/2.0, za pomocą którego możemy nagrywać obraz w rozdzielczościach FHD (1920x1080P/30FPS), SUPER HD (2304x1296P/15FPS) oraz VGA (640x360P/15FPS). W obudowie umieszczono również moduł Wi-Fi. Posiadacze fizycznej sieci LAN docenią obecność portu RJ-45 w standardzie Fast Ethernet.

Wszystkie nagrania magazynowane są na karcie pamięci w formacie microSD, lecz taką trzeba już zakupić oddzielnie. Materiały mogą być jednak przechowywane w chmurze - przy zakupie kamery miejsce na dysku otrzymujemy za darmo przez 1 miesiąc z możliwością przedłużenia.

ORLLO Z16 posiada wbudowany detektor ruchu z wykrywaniem ludzi, a głośnik i mikrofon pozwalają na dwukierunkowe przekazywanie dźwięku. Element ten pozwala nasłuchiwać tego, co dzieje się w otoczeniu kamery, a także komunikować się z osobą, która się przy niej znajduje. Po zmroku kamera korzysta z automatycznego trybu nocnego w kolorze, do czego służą wbudowane diody LED.

Zarządzać kamerą można za pomocą aplikacji mobilnej O-KAM na urządzenia z systemem Android lub iOS. Dodatkowo producent oferuje Pakiet ORLLO, zawierający darmową polską aplikację, darmowe aktualizacje oraz bezpłatne wsparcie techniczne.

Model ORLLO Z16 Procesor MSTAR Przetwornik obrazu CMOS 1/3 2 cala Ilość pikseli 3,0Mpixel (rozdzielczość interpolowana), 2,0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista) System operacyjny Linux Wielkość obiektywu 4,0mm (stała ogniskowa) Jasność obiektywu F2,0 Lux 0,5Lux/2,0; kolorowy 0,1Lux/F2,0; czarno-biały Kąt widzenia 101° Zoom cyfrowy Balans bieli Automatyczny Rozdzielczość wideo FHD 1920x1080P/30FPS; SUPER HD 2304x1296P/15FPS; VGA 640x360P/15FPS Strumień główny 1080p (1920x1080p/30FPS) Strumień poboczny 360p (640x360p/15FPS) Format wideo MPEG Kodek wideo H,264/H,264+ Format zdjęć JPEG Bit rate wideo VBR 128~4096 kbps Tryb nocny 6 diod IR, Dual filtr IR-Cut; automatyczne przełączenie - zasięg do 20m; Tryb kolorowy: 6 diod Led (białe) -(tryb ten wykorzystuje te same punkty świetlne co IR) Obrót głowicy Poziomo 350°; pionowo 95° AI Wykrywanie ludzi, podążanie za ludźmi, strefa obszaru wyłączonego z alarmu, alarm wyjścia/wejścia Wykrywanie ruchu Na podstawie zmiany pikseli obrazu Dostosowanie ręczne Kontrast, jasność, nasycenie Obsługa kart pamięci MicroSD do 256Gb Obsługa protokołów TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P, etc, Sieć WiFi 2,4Ghz, IEEE802, 11b/g/n, obsługuje tryb AP Wsparcie ONVIF ONVIF 2,4 Obsługa magazynu w chmurze TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)

ORLLO Z16 - Cena

Na moment pisania recenzji, urządzenie jest dostępne na stronie producenta w kwocie 389 zł. Biorąc pod uwagę specyfikacje, funkcje oraz jakość wykonania, jakie oferuje ORLLO Z16, nie wydaje się, aby była to zbyt wygórowana cena.

Kamerę można kupić bezpośrednio na stronie producenta.

ORLLO Z16 - Zawartość opakowania

Kamera dostarczana jest wraz z zasilaczem, instrukcją obsługi, kartą z kodem QR do darmowej chmury na 1 miesiąc, kablem RJ-45 oraz zestawem montażowym, dzięki któremu możemy przymocować ją do dowolnej płaskiej powierzchni.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 - Budowa

ORLLO Z16 jest urządzeniem idealnym do monitoringu podwórka lub - ze względu na swój mały rozmiar - pomieszczenia w biurze lub w domu. Kamera jest niewielkich rozmiarów i idealnie mieści się w jednej dłoni, co pozwala na jej szybki transport i łatwość w montażu na jakiejkolwiek powierzchni.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Górna część kamery to biała pokrywa z logiem producenta, z tyłu której znajdziemy część montażową, regulowane anteny oraz wyprowadzony kabel rozgałęziający się na złączę RJ-45 oraz gniazdo zasilania. Dolna część to natomiast czarna głowica z obiektywem i diodami LED. Na jej spodzie producent umieścił slot na kartę micro SD oraz przycisk reset. Z tyłu urządzenia znajdziemy również głośnik oraz mikrofon.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 - Konfiguracja

Kamera ORLLO Z16 wymaga stałego dostępu do internetu do pracy - w tym celu może łączyć się z siecią zarówno z wykorzystaniem kabla, jak i korzystać z łączności bezprzewodowej Wi-Fi.

Nieodłącznym partnerem kamery jest aplikacja O-KAM, którą pobrać można zarówno w App Store, jak i Sklepie Google Play. Sam proces konfiguracji jest łatwy, szybki i przyjemny - producent umieścił kod QR w instrukcji oraz na boku głowicy kamery, dzięki czemu wszystko zajmuje dosłownie kilka minut.

Po pobraniu aplikacji wystarczy założyć darmowe konto - w tym miejscu możemy również skorzystać z dołączonej do zestawu darmowej chmury i przypisać ją do naszego konta. Następne należy połączyć się domową siecią Wi-Fi i zeskanować kod QR z urządzenia. To wszystko, od tego momentu obraz z kamery będzie stale widoczny w menu aplikacji.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 - Sterowanie i funkcje dodatkowe

Sterowanie ORLLO Z16 odbywa się w pełni za pomocą smartfona. Korzystając ze strzałek w menu, możemy obracać obiektywem - obrót głowicy obejmuje 350 stopni w poziomie oraz 95 stopni w pionie, dzięki czemu pozbyto się tzw. martwych stref. Poza stałym przesyłaniem obrazu do aplikacji, kamera wysyła również powiadomienia, gdy zauważy ruch - obiektyw może śledzić cel i nagrywać obraz podążając za nim.

Kamerę wyposażono również w dwukierunkowe przesyłanie dźwięku. Może ona przekazywać otoczeniu dźwięk z mikrofonu telefonu i odwrotnie - na telefonie możemy słuchać tego, co akurat dzieje się w otoczeniu kamery.. Dostępne są także alarmy świetlno-dźwiękowe, które przydadzą się podczas próby wypłoszenia niechcianego intruza. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala kamerze na wykrywanie ruchu, po czym zacznie wydawać dźwięk alarmu, a także włączy diody LED, mające na celu odstraszyć intruza.

Informacje o wykryciu ruchu kamera wysyła bezpośrednio do aplikacji. Tam następnie zrobić można zdjęcia aktualnego kadru, a także nagrywać bezpośrednio do pamięci smartfona.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

ORLLO Z16 - Jakość wideo

ORLLO Z16 korzysta z obiektywu 3MPx, za pomocą którego przesyła obraz na żywo w jakości FHD, SUPER HDoraz VGA, z czego strumień główny wynosi 1080p (1920x1080p/30FPS), a poboczny 360p (640x360p/15FPS).

Kamera nagrywa obraz z wieloma szczegółami, a jakość nagranego materiału stoi na bardzo wysokim poziomie. Została wyposażona także w automatyczny tryb nocny w kolorze, dzięki któremu rejestruje wyraźny obraz nawet w bardzo słabym oświetleniu, jednocześnie w pełni zachowując jego płynność i szczegółowość.

ORLLO Z16 - Podsumowanie

Mogę śmiało przyznać, że kamera ORLLO Z16 jest jedną z najlepszych propozycji dla każdego, kto w dobrej cenie szuka urządzenia do stałego monitoringu.

Łatwy montaż, niski pobór prądu, możliwość przewodowego i bezprzewodowego połączenia, obsługa za pomocą aplikacji na smartfona, świetna jakość wideo, czy choćby automatyczny tryb nocny w kolorze to tylko kilka spośród wielu plusów tego urządzenia. Jest to jedna z kamer, której nie należy pomijać podczas zakupów sprzętu do monitoringu - niewygórowana cena oraz bogate funkcje sprawiają, że ORLLO Z16 będzie idealnym wyborem.