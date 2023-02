OWC USB-C dla dwóch wyświetlaczy HDMI 4K

Istnieje wiele tanich opcji na to by po prostu dodać obsługę dwóch wyświetlaczy do laptopa, ale większość z nich nie oferuje transmisji sygnału w jakości 4K. Jest to główny powód, przez który warto rozważyć odrzucenie budżetowych rozwiązań i postawić na zakup urządzenia marki OWC. To naprawdę jeden z niewielu sposobów na podłączenie do laptopa co najmniej jednego wyświetlacza 4K za pomocą kabla USB-C.

Adapter OWC oferuje dwa porty HDMI i passthrough USB-C, który pozwala na podłączenie ładowarki USB-C o mocy 90 W i jednoczesne uzupełnianie poziomu baterii w komputerze. Hub marki OWC wymaga pobrania sterowników DisplayLink, a następnie dostosowania ustawień wyświetlania systemu Windows, aby ponownie włączyć częstotliwość odświeżania 60 Hz na jednym wyświetlaczu (na drugim dozwolone jest tylko 30 Hz). Brzmi boleśnie? Niestety tak, ale tak właśnie się dzieje, gdy próbujesz zmusić parę wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości do pracy na szynie, która nie została dla nich zaprojektowana.

