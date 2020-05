Sieć komórkowa Plus również udostępnia użytkownikom usługę, która umożliwia uruchomienie kontroli rodzicielskiej. Jak ją aktywować?

Ochrona Internetu Plus to usługa, którą możemy aktywować za pomocą wiadomości SMS w ofertach abonamentowych i dla firm. Wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "Blokada" pod numer 8098. Użytkownicy Plus Na kartę oraz MIX mogą aktywować ochronę specjalnym kodem USSD - *101*12*01# (dezaktywacja: *101*02) .

Klienci abonamentowi oraz biznesowi mają możliwość zakupu 3 licencji za 9,00 zł lub 7,00 zł (8,61 zł z VAT dla klientów biznesowych) lub jednej za 4,99 zł miesięcznie. Dla klientów MIX oraz Na kartę miesięczna opłata za usługę również wynosi 4,99 zł.

Każdy pakiet gwarantuje możliwość włączenia kontroli rodzicielskiej, dzięki której chronisz dziecko przed niepożądanymi treściami w internecie oraz groźnymi aplikacjami, a także ustalasz czas korzystania z sieci.

Aplikacja jest dostępna dla użytkowników sieci komórkowej Plus, którzy aktywowali usługę Ochrona Internetu.