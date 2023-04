Oczyszczacz powietrza o liczbie funkcji, która rzuca na kolana? Testuję Klarta Forste 4 i wciąż się dziwię

Postanowiłam przetestować oczyszczacz powietrza, który – choć zadbano o design – wygląda dość typowo. Nic nie wskazuje, jak dużą liczbę funkcji i możliwości oferuje. Było co testować!

Idzie wiosna, a wraz z nią – pyłki i inne alergeny. Wiele osób, szczególnie o tej porze roku, przeżywa prawdziwy koszmar. Nie pomaga też fakt, że jest to pora roku, w której zwierzęta domowe zmieniają sierść z zimowej na letnią. Wiosną wszędzie jej pełno – na ubraniach, podłodze, łóżku… I nawet, gdy nie jesteśmy właścicielami futerkowego pupila, sierść możemy przynieść ze sobą z pracy, z komunikacji miejskiej czy od sąsiada. Co robić? Odpowiedź jest prosta – z takimi sprawami świetnie radzą sobie oczyszczacze powietrza. Nie są to więc sprzęty, które przydają się wyłącznie zimą. Przeciwnie – uzdatniania powietrza potrzebujemy przez cały rok. Postanowiłam więc sprawdzić, jak działa Klarta Forste 4, który przykuł moją uwagę dobrze przemyślanym designem i ciekawymi funkcjami. Czy sprostał moim oczekiwaniom? Tego (i o wiele więcej) dowiesz się z poniższej recenzji.

Wygląd i wykonanie

Nie jest to najmniejszy ze wszystkich testowanych dotąd przeze mnie oczyszczaczy, jednak muszę przyznać, że prezentuje się naprawdę zgrabnie i nadal można zaliczyć go do urządzeń w oszczędnym rozmiarze. Bez problemu zmieści się w nawet małym pomieszczeniu, a nieużywany z łatwością można schować.

W prawym górnym rogu umieszczono ekran z sensorycznymi przyciskami. Okrągły kształt wyświetlacza wygląda naprawdę nietypowo, co zdecydowanie wyróżnia ten sprzęt na tle innych oczyszczaczy. Samo urządzenie z przodu jest płaskie, przypomina wręcz ekran.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

System filtracji

Moje dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że wielkość urządzenia często idzie w parze z wydajnością. Tak jest również w tym wypadku. Ten model to stosunkowo niewielki sprzęt, przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 m2. Wskaźnik CADR wynosi 300 m3/h. Producent zapewnia, że moc tego urządzenia pozwala przefiltrować powietrze znajdujące się na powierzchni 10 m2 w ciągu 5 minut, a na powierzchni 20 m2 – w ciągu 10 minut. Aby oczyścić powietrze w pomieszczeniu o metrażu 40 m2 urządzeniu wystarczy natomiast 20 minut.

Oczyszczacz ma trójstopniową filtrację:

filtr wstępny – jego zadaniem jest zatrzymywanie większych cząsteczek zanieczyszczeń (np. sierści, kurzu),

– jego zadaniem jest zatrzymywanie większych cząsteczek zanieczyszczeń (np. sierści, kurzu), filtr HEPA H13 EF – ten filtr pochłania pyły zawieszone PM10, PM2,5 i PM1, a nawet mniejsze cząsteczki (do rozmiaru 0,001 mikrona), a także drobny kurz, alergeny roślinne i zwierzęce, cząsteczki pyłowe dymu papierosowego, komórki grzybów i pleśni oraz wiele bakterii i wirusów;

– ten filtr pochłania pyły zawieszone PM10, PM2,5 i PM1, a nawet mniejsze cząsteczki (do rozmiaru 0,001 mikrona), a także drobny kurz, alergeny roślinne i zwierzęce, cząsteczki pyłowe dymu papierosowego, komórki grzybów i pleśni oraz wiele bakterii i wirusów; filtr węglowy – odpowiada on za eliminację szkodliwych gazów (w tym formaldehydu, benzenu i innych lotnych związków organicznych), a także za neutralizację nieprzyjemnych zapachów.

Filtry wyjmuje się dość prosto – mają niewielki uchwyt, za który wystarczy pociągnąć, by wyjąć kolejno filtr HEPA oraz węglowy. Niestety, z filtrem wstępnym nie jest już tak prosto. Aby go wyjąć i dostać się do kolejnych warstw systemu filtracji, trzeba go wypiąć, trzymając za naprawdę małe uchwyty w formie wypustek. Nie jest to moim zdaniem rozwiązanie ani wygodne, ani dobrze przemyślane. Ponowny montaż filtra wstępnego jest bowiem jeszcze bardziej skomplikowany. Na szczęście demontaż filtrów nie jest czynnością, którą wykonuje się często.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Dodatkowym udogodnieniem jest jonizator powietrza ION Plasma Air. Jego zadaniem jest uwalnianie do powietrza tzw. jonów trwałych o przeciwnych ładunkach. Efektem ma być neutralizowanie bakterii, wirusów i grzybów. Co ważne, jonizacja ION Plasma Air posiada certyfikat TÜV. Jonizator działa, uwalniając ładunki elektryczne. Tworzą one silnie reaktywne rodniki hydroksylowe, dążąc do uzyskania równowagi jonowej. To właśnie one przylegają do wyżej wymienionych cząstek zanieczyszczeń i neutralizują szkodliwe drobnoustroje. Jonizacja jest tak naprawdę 4 etapem procesu oczyszczania powietrza. Warto ją zatem uruchamiać. Szczególnie, że równowaga pomiędzy kationami i anionami ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.

Funkcje i tryby pracy

Oczyszczacz wyposażono w 3 różne czujniki IQ Sensor:

laserowy PM2,5,

temperatury,

wilgotności.

Do dyspozycji użytkownika są 3 automatyczne tryby pracy:

Auto Turbo – oferujący najszybsze tempo oczyszczania powietrza (dostosowuje prędkość automatycznie),

– oferujący najszybsze tempo oczyszczania powietrza (dostosowuje prędkość automatycznie), Auto Normal – dość cichy, a jednocześnie optymalnie usuwa zanieczyszczenia powietrza (pomija najszybsze prędkości, dostosowując tempo pracy automatycznie),

– dość cichy, a jednocześnie optymalnie usuwa zanieczyszczenia powietrza (pomija najszybsze prędkości, dostosowując tempo pracy automatycznie), Auto Sleep – w tym trybie urządzenie emituje dźwięk o natężeniu do 36 dB (wybiera automatycznie jedną z trzech najcichszych prędkości).

Co ważne, producent zadbał nawet o eliminację zjawiska częstego przeskakiwania pomiędzy prędkościami. Aby tego uniknąć, zaprogramowano oczyszczacz tak, by utrzymywał daną prędkość przez minimum 4 minuty. Jeśli po tym czasie stan jakości powietrza nadal będzie wymagał większego bądź mniejszego tempa pracy, urządzenie dostosuje prędkość.

Dodatkowo, przewidziano też tryb Sleep, w którym oczyszczacz pracuje jednostajnie z najniższą, a zatem najcichszą prędkością. CADR dla tego trybu wynosi ok. 80 m3 na godzinę. Urządzenie emituje wówczas hałas na poziomie 20 dB.

Do wyboru jest aż 8 trybów stałych prędkości, różniących się mocą oczyszczania i emitowanym hałasem:

Silent – głośność pracy do 20 dB przy CADR ok. 80 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 20 dB przy CADR ok. 80 m3 na godzinę, Silent+ – głośność pracy do 26 dB przy CADR ok. 100 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 26 dB przy CADR ok. 100 m3 na godzinę, Slow – głośność pracy do 36 dB przy CADR ok. 120 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 36 dB przy CADR ok. 120 m3 na godzinę, Slow+ – głośność pracy do 43 dB przy CADR ok. 150 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 43 dB przy CADR ok. 150 m3 na godzinę, Fast – głośność pracy do 47 dB przy CADR ok. 180 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 47 dB przy CADR ok. 180 m3 na godzinę, Fast+ – głośność pracy do 53 dB przy CADR ok. 200 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 53 dB przy CADR ok. 200 m3 na godzinę, Turbo – głośność pracy do 56 dB przy CADR ok. 240 m3 na godzinę,

– głośność pracy do 56 dB przy CADR ok. 240 m3 na godzinę, Turbo+ – głośność pracy do 59 dB przy CADR ok. 300 m3 na godzinę.

Nie zapomniano też o blokadzie rodzicielskiej. Wystarczy przycisnąć przez 3 sekundy przycisk Speed, by zablokować ustawienia oczyszczacza. Oczywiście, można to zrobić tez z poziomu aplikacji mobilnej. Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie ustawienia zostają zablokowane. Docenią to więc rodzice, których dzieci lubią testować domowe sprzęty.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Czyszczenie i konserwacja

Zacznijmy od tego, że oczyszczacz jest pozbawiony niepotrzebnych zakamarków, w których mógłby gromadzić się kurz. To zdecydowanie ułatwia sprawę. Na co dzień wystarczy przecierać urządzenie po prostu szmatką. Ja używałam też odkurzacza pionowego z miękką szczotką do kurzu. Oprócz usuwania zabrudzeń z wierzchu, warto też regularnie zaglądać pod pokrywę filtrów. Filtr wstępny ma formę bardzo gęstej siateczki, którą raz na dwa tygodnie warto odkurzyć. Można też przecierać go mokrą szmatką.

Filtr HEPA oraz filtr węglowy nie nadają się niestety do samodzielnego czyszczenia. Należy więc regularnie je wymieniać. Na szczęście urządzenie samo zasygnalizuje, że przyszła już na to pora.

Producent radzi też, by raz na jakiś czas wyczyścić czujnik. Stale utrzymujący się odczyt stężenia zanieczyszczeń na poziomie 999 może sugerować, że czujnik się zapylił. Wówczas można użyć nawet sprężonego powietrza, by usunąć nagromadzone pyły.

Aplikacja mobilna

Aplikacją mobilną, przeznaczoną do obsługi oczyszczacza Klarta Forste 4, jest Smart Life – Smart Living.

Aby połączyć oczyszczacz ze smartfonem, wystarczy pobrać aplikację i zalogować się do niej, a następnie spośród wielu różnych możliwych akcesoriów i urządzeń wybrać oczyszczacz powietrza z Wi-Fi. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie, że ikona Wi-Fi miga. Później pozostaje chwilkę zaczekać i już urządzenia są sparowane.

Z aplikacji można dowiedzieć się, jaka jakość powietrza panuje w danym pomieszczeniu, ile stopni Celsjusza odnotowano wewnątrz i na zewnątrz, a nawet jaki jest poziom wilgotności. Z poziomu aplikacji mobilnej mamy dostęp do wszystkich ustawień urządzenia. Program umożliwia też odczyt pomiarów stanu jakości powietrza.

Wrażenia z użytkowania

Tak, jak wspominałam już na początku, urządzenie pozytywnie zaskoczyło mnie mnogością trybów i prędkości. To zdecydowanie jego największa zaleta. Dzięki temu pracę urządzenia można naprawdę precyzyjnie dostosować do aktualnych potrzeb tak, by uzyskać jak najlepszą wydajność, a jednocześnie by nie narażać się na irytujący hałas oczyszczacza. Na duży plus również aplikacja mobilna oraz pilot – idealne, gdy chcemy zdalnie zmienić ustawienia pracy urządzenia, np. włączyć przed zaśnięciem tryb nocny, a niekoniecznie mamy ochotę wstawać specjalnie w tym celu z łóżka. Nie można nie wspomnieć też o oszczędnym designie i zgrabnym kształcie – moim zdaniem to nawet ważniejsze niż realne gabaryty urządzenia.

Komu zatem poleciłabym oczyszczacz Klarta Forste 4? Z pewnością wszystkim tym, którzy w stosunkowo niewielkiej cenie chcieliby mieć sprzęt niezwykle funkcjonalny, a jednocześnie przywiązują wagę do wyglądu domowych urządzeń. Z pewnością nie zawiedzie się na nim nikt, kto lubi mieć możliwość naprawdę precyzyjnego dostosowania pracy sprzętu do aktualnych w danej chwili potrzeb.

Cena i dostępność

Oczyszczacz powietrza Klarta Forste 4 kupisz m.in. w sklepie producenta. Teraz możesz mieć go za 899 zł zamiast 1099 zł.