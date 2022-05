Odkurzacz bezprzewodowy Samsung BESPOKE Jet complete – czy warto go kupić? [TEST]

Jak działa Samsung BESPOKE Jet complete i czy jest wart zakupu? Przyglądamy się funkcjom tego modelu i testujemy działanie każdego elementu zestawu.

Pionowe odkurzacze bezprzewodowe zyskują na popularności. Nie ma w tym nic zaskakującego – to wygodne, poręczne urządzenia, które zajmują niewiele cennego miejsca. Jeśli do tego dodamy sprawne i efektywne sprzątanie oraz funkcjonalne wyposażenie, otrzymujemy naprawdę przydatny sprzęt. Jednym z najbardziej znanych producentów urządzeń tego typu jest Samsung. W ofercie tej marki znajdziemy różne modele odkurzaczy, a każdy z nich charakteryzuje się ciekawymi funkcjami. Dziś na tapet bierzemy Samsunga BESPOKE Jet complete, który może pochwalić się interesującymi akcesoriami. Chcesz poznać więcej szczegółów? Zapraszamy do przeczytania poniższej recenzji.

Samsung BESPOKE Jet complete – co znajdziemy w zestawie?

Głównym elementem urządzenia jest oczywiście zintegrowana stacja czyszcząca All-in-one. Oprócz niej w zestawie są także:

Elektroszczotka Jet Dua l – szczotka wyposażona w specjalny miękki wałek oraz nylonowe i gumowe włosie radzi sobie zarówno z dywanami, jak i z twardymi podłogami . Rolka obraca się z prędkością 4000 obrotów na minutę. Głowica obraca się o 180 stopni.

– szczotka wyposażona w specjalny miękki wałek oraz nylonowe i gumowe włosie . Rolka obraca się z prędkością 4000 obrotów na minutę. Głowica obraca się o 180 stopni. Elektroszczotka Slim Action – lekka i niewielka szczotka zmieści się nawet pod niskimi meblami . Posiada miękki wałek, który radzi sobie z różnymi typami twardych podłóg.

– lekka i niewielka szczotka . Posiada miękki wałek, który radzi sobie z różnymi typami twardych podłóg. Mini Elektroszczotka Pet Tool – mały rozmiar tej szczotki sprawia, że wygodnie można odkurzyć różne powierzchnie. Efektywnie zbiera sierść np. z tapicerek czy materaców.

– mały rozmiar tej szczotki sprawia, że wygodnie można odkurzyć różne powierzchnie. np. z tapicerek czy materaców. Szczotka do kurzu – dzięki tej końcówce można z łatwością odkurzyć meble, powierzchnie typu blaty, a nawet większe liście roślin domowych.

– dzięki tej końcówce można z łatwością a nawet większe liście roślin domowych. Szczelinówka – dzięki wyjątkowemu kształtowi umożliwia odkurzanie trudno dostępnych miejsc .

– dzięki wyjątkowemu kształtowi umożliwia . Elastyczna końcówka – dzięki tej wyginanej przejściówce komfortowo można odkurzyć trudniej dostępne miejsca, położone bardzo nisko lub wysoko.

– dzięki tej komfortowo można odkurzyć trudniej dostępne miejsca, położone bardzo nisko lub wysoko. Rura teleskopowa – pozwala na ustawienie długości rury w 3 poziomach , by dostosować wysokość odkurzacza do wzrostu danego użytkownika.

– pozwala na , by dostosować wysokość odkurzacza do wzrostu danego użytkownika. Stojak na akcesoria – ten sprytny stojak pomaga w zachowaniu porządku . Wszystkie elementy zestawu są dzięki temu zebrane w jednym miejscu, a całość wygląda schludnie i elegancko.

– ten sprytny stojak . Wszystkie elementy zestawu są dzięki temu zebrane w jednym miejscu, a całość wygląda schludnie i elegancko. Bateria – pozwala na pracę do nawet 60 min. na jednym ładowaniu. Można ją uzupełnić o drugą, dodatkową baterię, by wydłużyć czas pracy urządzenia bez konieczności przerywania porządków i ponownego ładowania baterii – to opcja szczególnie przydatna, jeśli odkurzanie zajmuje nam dużo czasu ze względu na np. dużą powierzchnię domu.

Zestaw jest więc bardzo bogaty i dobrze przemyślany, a każde akcesorium spełnia inną funkcję. Otrzymujemy więc urządzenie, przy pomocy którego kompleksowo posprzątamy niemal każdą przestrzeń.

Samsung BESPOKE Jet complete – funkcje

Jednym z najważniejszych atutów tego odkurzacza jest stacja All-in-one. Jest ona nie tylko stojakiem, na który możemy odłożyć nieużywane urządzenie. Przede wszystkim, przy pomocy stacji podłączonej do prądu możemy naładować baterię naszego odkurzacza. Czas pełnego naładowania akumulatora wynosi 3,5 godziny i pozwala na sprzątanie do 60 min. Czas ten można dwukrotnie zwiększyć, dokupując dodatkową baterię. Producent zapewnia, że akumulator jest wysokiej jakości, dzięki czemu po 5 latach użytkowania, przy 100 cyklach ładowania rocznie, wciąż można liczyć na 70% wydajności.

Sama stacja ma jednak jeszcze jedną, bardzo ciekawą i przydatną funkcję – potrafi automatycznie opróżnić pojemnik na kurz, w dodatku za pomocą tylko jednego przycisku. W stacji czyszczącej zamontowany jest specjalny worek, który ma ograniczać rozprzestrzenianie się bakterii. Mechanizm jest bardzo sprytny i rzeczywiście, użytkownik nie ma kontaktu z zebranym przy pomocy odkurzacza kurzem – gdy worek napełni się, wystarczy wysunąć go i wyrzucić, a następnie zamontować nowy. Kurz się nie rozsypuje. To estetyczne i higieniczne rozwiązanie sprawia, że sprzątanie jest naprawdę sprawne i przyjemne.

Jedyny szczegół, który można zaliczyć tu na minus, to pokrywa, która od dołu zamyka pojemnik na kurz. Po opróżnieniu zbiornika nie zamyka się ona automatycznie, trzeba więc pamiętać, by zrobić to ręcznie zanim rozpoczniemy sprzątanie. Zapominalscy mogą bowiem bardzo się zdziwić, że odkurzany kurz ponownie trafia na podłogę.

Samsung BESPOKE Jet complete – specyfikacja techniczna

Moc silnika 580 W Moc ssąca 210 W Maksymalny czas pracy Do 60 minut Poziom hałasu 86 dBA Pojemność pojemnika na kurz 0,5 L Typ wyświetlacza LCD Szczotka główna Jet Dual Brush Szczotka główna (inne) Slim Action Brush Szczotka dodatkowa Pet Tool Typ baterii Li-ion Odłączana bateria Tak Napięcie 25,2 V Stacja ładownia Clean Station Zużycie energii 1400 W Worki na zanieczyszczenia 3 EA Pojemność pojemnika na kurz 2,0 L Zmywalny pojemnik na kurz Tak Filtr na wylocie Fine Dust Filter Filtr umieszczony przed silnikiem Tak Wymiary (SxWxG) 30x30x85 cm Waga 2,7 kg

Efektywność sprzątania

Podstawową końcówką w przypadku tego modelu jest Elektroszczotka Jet Dual. To zdecydowanie mój faworyt – jestem zaskoczona, jak efektywnie potrafi odkurzyć dywan. Oprócz miękkiego wałka mamy tu drugi wałek z nylonowym włosiem oraz gumą. Miałam okazję przetestować jej działanie na dywanie zarówno gładkim, jak i z krótkim włosiem. Z obydwoma typami powierzchni szczotka radziła sobie znakomicie. Niestety, szczotka nie ma podświetlenia, które z pewnością podniosłoby komfort sprzątania.

Drugą szczotką jest Slim Action, która – dzięki mniejszym rozmiarom i smuklejszej konstrukcji – jest w stanie dotrzeć nawet pod niskie meble. Jej zaletą jest też niewielka waga, dzięki czemu po wpięciu odkurzacz jest bardzo poręczny. Jest idealna do podłóg. Podobnie do poprzedniczki, szczotki nie uzupełniono o podświetlenie LED.

W zestawie jest także szczotka Pet Tool. Łatwo się domyślić, że przeznaczona jest szczególnie dla posiadaczy zwierząt. Ma zbierać sierść z powierzchni takich, jak tapicerki oraz materace i faktycznie – kocia sierść z kanapy i fotela znika z łatwością.

W zestawie mamy też szczelinówkę i szczotkę do kurzu. Obie te końcówki mają oczywiście konkretne przeznaczenie i swoje funkcje wypełniają bardzo dobrze. Końcówkę szczotki do kurzu można dodatkowo wysuwać, co jest pomocne nie tylko przy sprzątaniu, ale i przy czyszczeniu samej końcówki.

Wydajność baterii w odkurzaczu BESPOKE Jet complete

Pełne naładowanie baterii trwa 3,5 godziny. Nie jest to długi czas, jednak z myślą tych, którzy potrzebują mieć urządzenie zawsze gotowe do użycia, producent przewidział możliwość dokupienia dodatkowej baterii. W pełni naładowany akumulator pozwala na odkurzanie przez nawet 60 min. Jednak mówimy tu o czasie pracy z najmniejszą mocą.

Co ciekawe, dodatkowa bateria również ma swoje miejsce w stojaku na akcesoria. Aby ją naładować, wystarczy wpiąć ją w odpowiednie miejsce. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie – jednocześnie możemy bowiem ładować oba akumulatory.

Łącznie do dyspozycji mamy natomiast 4 różne tryby: Min, Mid, Max oraz Jet. Przy takim codziennym sprzątaniu korzystanie z tego najwyższego trybu nie jest raczej konieczne, jednak nawet odkurzając na najwyższych obrotach można, bez konieczności ponownego ładowania baterii, posprzątać mieszkanie o pow. ok. 35 mkw. Natomiast przy korzystaniu z trybu Mid kilkukrotne sprzątanie bez doładowywania akumulatora jest jak najbardziej możliwe.

Jeśli stacja All-in-one jest podłączona do prądu przez cały czas, to po odłożeniu na nią odkurzacza bateria automatycznie zaczyna się ładować. Trzeba przyznać, że brak konieczności ciągłego myślenia o tym, żeby naładować baterię jest naprawdę wygodny, jednak nie jestem pewna, jak w dłuższej perspektywie może to wpływać na żywotność baterii.

Podczas ładowania akumulatora możemy w prosty sposób monitorować poziom jego naładowania. Urządzenie posiada bowiem pomocną diodę, która zmienia kolory w zależności od stopnia naładowania akumulatora. Zielona dioda oznacza, że odkurzacz jest naładowany w 100%. Żółta dioda wskazuje z kolei, że poziom naładowania wynosi od 30 do 100%. Pomarańczowy kolor informuje o poziomie naładowania pomiędzy 9 a 30%, a czerwony – 9% lub mniej.

System filtracji – jakie filtry zastosowano w tym modelu?

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z wielowarstwowym systemem filtracji. Producent deklaruje, że wyłapuje on aż do 99,999% drobnego kurzu i alergenów. Na system składa się m.in. filtr główny, który ma za zadanie zebrać większe cząsteczki kurzu, specjalna siatka wykonana z metalu, która odpowiada za zbieranie średnich cząsteczek, mikrofiltr zbierający mniejszy kurz oraz filtr drobnopyłowy. Zarówno filtry, jak i pojemnik na kurz nadają się do mycia.

Dodatkowo, odkurzacz wyposażono w technologię Jet Cyclone, która ma zapewniać czystsze powietrze wydmuchiwanie z urządzenia. Dzięki zastosowaniu 9 cyklonów z 27 wlotami powietrza od powietrza mają być oddzielane nawet drobne cząsteczki kurzu.

Komfort użytkowania

Dużym atutem odkurzacza jest regulowana rura teleskopowa, która pozwala na ustawienie 3 różnych długości – od 52,5 cm do 66,5 cm – i dostosowanie jej do wzrostu użytkownika. Regulacja odbywa się za pomocą jednego przycisku.

Sam odkurzacz nie należy do najlżejszych, jednak ciężar nie jest odczuwalny podczas sprzątania. Waga urządzenia maleje po zamianie elektroszczotki na szczotkę do kurzu lub szczelinówkę – wówczas manewrowanie odkurzaczem nawet podczas odkurzania wyżej położonych powierzchni nie stanowi żadnego problemu. Dodatkowym ułatwieniem jest też elastyczna przejściówka, dzięki której można dotrzeć do trudniej dostępnych miejsc.

Obsługa urządzenia podczas odkurzania też jest prosta i intuicyjna. Odkurzacz dobrze leży w dłoni, więc zmiana trybu pracy odkurzacza jedną ręką nie stanowi problemu.

Oczywiście, jedną z głównych zalet tego modelu jest stacja czyszcząca. Jak wspominałam, służy do opróżniania zbiornika na kurz. Za pomocą tylko jednego przycisku można przenieść zebrany kurz do ukrytego w stacji worka. Trzeba przyznać, że to jeden z elementów najmocniej wpływających na komfort użytkowania tego odkurzacza.

Wygląd urządzenia

Odkurzacz wykonano z wysokiej jakości materiałów. Sama konstrukcja zarówno odkurzacza, jak i stacji czyszcząco-ładującej jest solidna i starannie wykonana. Jednak główny atut wizualny tego urządzenia to elegancki design. Całość wygląda naprawdę schludnie i stylowo. Taki odkurzacz będzie pasował do większości wnętrz i z całą pewnością nie trzeba go nigdzie chować.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Stacja czyszcząca to duże udogodnienie, jednak o niektóre elementy urządzenia trzeba zadbać samodzielnie. Jak już wspomniałam, filtry nadają się do mycia. Podobnie jak zbiornik na kurz, który w wygodny sposób można wyczyścić pod bieżącą wodą.

Na pojemniku na kurz jest oznaczony poziom maksymalny – po jego przekroczeniu opróżnianie za pomocą stacji czyszczącej może nie być w pełni efektywne. Warto więc regularnie opróżniać ten zbiornik. Po napełnieniu worka na kurz konieczna jest jego wymiana. Dodatkowe worki można oczywiście dokupić – są one sprzedawane w pakietach 5 szt.

O łatwe czyszczenie zadbano też w przypadku szczotek – rolki można wypiąć i dokładnie wyczyścić. Nieużywane końcówki mają swoje stałe miejsce na specjalnym stojaku, dzięki czemu łatwo można uniknąć bałaganu i zgubienia któregoś z elementów zestawu.

Test Samsunga BESPOKE Jet complete – podsumowanie

Odkurzacz zaskoczył mnie funkcjonalnością i efektywnością sprzątania. Bogaty zestaw akcesoriów i wymiennych końcówek sprawia, że otrzymujemy urządzenie, którym możemy posprzątać naprawdę niemal każde, nawet trudniej dostępne miejsce w domu. Mocna bateria i poręczna konstrukcja sprawiają, że można zabrać go nawet do samochodu, by odkurzyć w jego wnętrzu wszystkie zakamarki.

Drugi aspekt, który mnie ujął, to design i jakość wykonania. Odkurzacz to taki sprzęt, który zwykle wolimy schować i wyciągać tylko na czas użytkowania. W przypadku tego modelu Samsunga było zupełnie inaczej. Miałam ochotę postawić go w salonie – wygląda elegancko, lekko futurystycznie, a kolor sprawia, że pasuje do wnętrz wykończonych w różnych stylach. Jeśli więc szukacie funkcjonalnego, a zarazem pięknego odkurzacza, z całą pewnością warto wziąć pod uwagę model BESPOKE Jet Complete.

Samsung BESPOKE Jet complete – cena i dostępność

Odkurzacz można zakupić zarówno na stronie producenta, jak i w poniżej wymienionych sklepach: