Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet™ 90 Complete - czy warto go mieć? [TEST]

Jak w praktyce sprawdza się bezprzewodowy odkurzacz Samsung Jet™ 90 Complete? Jakie funkcje i możliwości posiada oraz czy warto zdecydować się właśnie na ten model? Sprawdzamy.

Niewątpliwie odkurzacze bezprzewodowe to jedne z najbardziej praktycznych urządzeń wśród sprzętów AGD. Ich popularność stale rośnie i z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej tego typu produktów. Praktycznie każdy większy producent urządzeń AGD ma w swojej ofercie kilka modeli odkurzaczy pionowych. Przykładem jest firma Samsung, która może pochwalić się bogatym portfolio jeśli chodzi o odkurzacze bezprzewodowe. Miałam okazję przetestować jeden z topowych sprzętów danej marki, a mianowicie model Samsung Jet™ 90 Complete. Zobaczcie, czy warto zdecydować się na taki zakup.

Samsung Jet™ 90 Complete - co w zestawie?

Wraz z modułem ręcznym odkurzacza, w zestawie znajduje się:

Elektroszczotka (Turbo Action Brush) - przeznaczona do zbierania zabrudzeń zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Głowica obraca się o 180 stopni, ułatwiając zmianę kierunku i odkurzenie każdego rogu. Jednym kliknięciem można wyjąć i wyczyścić szczotkę rolkową.

- przeznaczona do zbierania zabrudzeń zarówno z podłóg twardych, jak i dywanów. Głowica obraca się o 180 stopni, ułatwiając zmianę kierunku i odkurzenie każdego rogu. Jednym kliknięciem można wyjąć i wyczyścić szczotkę rolkową. Szczotka Soft Action - miękka szczotka, która dobrze nadaje się do podłóg twardych. Zawiera antystatyczne włosie ułatwiające zbieranie kurzu. Głowicę można obracać o 180 stopni, aby wyczyścić trudno dostępne narożniki i szczeliny. Jednym kliknięciem można wyjąć i wyczyścić szczotkę rolkową.

- miękka szczotka, która dobrze nadaje się do podłóg twardych. Zawiera antystatyczne włosie ułatwiające zbieranie kurzu. Głowicę można obracać o 180 stopni, aby wyczyścić trudno dostępne narożniki i szczeliny. Jednym kliknięciem można wyjąć i wyczyścić szczotkę rolkową. Mini elektroszczotka - idealnie sprawdzi się do na przykład do wyczyszczenia kanap czy materacy, także z sierści zwierząt.

- idealnie sprawdzi się do na przykład do wyczyszczenia kanap czy materacy, także z sierści zwierząt. Teleskopowa rura z 4-poziomową regulacją długości.

Szczotka do kurzu i szczelinówka - końcówki ułatwiające sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Szczotka z włosiem nada się do odkurzenia delikatnych mebli.

- końcówki ułatwiające sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Szczotka z włosiem nada się do odkurzenia delikatnych mebli. Elastyczna końcówka - to wyginana "przejściówka", która usprawnia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Idealnie sprawdzi się podczas odkurzania wysokich półek czy schodów.

- to wyginana "przejściówka", która usprawnia czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Idealnie sprawdzi się podczas odkurzania wysokich półek czy schodów. Wolnostojąca stacja ładująca - to konstrukcja, która umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch baterii odkurzacza - jednej umieszczonej bezpośrednio w module sprzętu, drugiej - oddzielnie w dolnej części stacji. Poza tym, posiada specjalne miejsca na umieszczenie wybranych akcesoriów, dzięki czemu mamy je zawsze pod ręką.

- to konstrukcja, która umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch baterii odkurzacza - jednej umieszczonej bezpośrednio w module sprzętu, drugiej - oddzielnie w dolnej części stacji. Poza tym, posiada specjalne miejsca na umieszczenie wybranych akcesoriów, dzięki czemu mamy je zawsze pod ręką. Wymienna bateria o pojemności pojemności 3000 mA.

Otrzymujemy zatem wszystko co niezbędne do komfortowego i skutecznego sprzątania. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się każde akcesorium.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Samsung Jet™ 90 Complete - wygląd i jakość wykonania

Model Samsung Jet™ 90 Complete to solidna i dobrze przemyślana konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie elementy są ze sobą odpowiednio spasowane, dzięki czemu odłączanie i podłączanie poszczególnych akcesoriów jest wygodne i bezproblemowe. To, co charakteryzuje dane urządzenie, to teleskopowa rura z 4-poziomową regulacją długości. Możemy dostosować ją do naszego wzrostu oraz w zależności od sprzątanego miejsca.

Do modułu ręcznego przyłączony jest zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 ml, który można łatwo odczepić oraz wyczyścić w całości pod bieżącą wodą - zarówno pojemnik, jak i system filtrujący nadają się do mycia. Na uchwycie znajdziemy panel sterujący (przyciski ON/OFF i trybów) oraz wyświetlacz LED, na którym pojawiają się informacje dotyczące poziomu mocy, stanu urządzenia oraz zamontowanej szczotki. Dodatkowo, ukazywane są powiadomienia w przypadku problemów ze szczotką. Do dyspozycji mamy 3 tryby pracy: Min, Mid, Max. Wszystkie przyciski możemy wygodnie obsługiwać kciukiem. Uchwyt został dobrze wyprofilowany i odpowiednio dopasowuje się do dłoni.

Szara konstrukcja ze srebrnymi, aluminiowymi wstawkami prezentuje się nowocześnie i stylowo, a więc z pewnością dopasuje się do każdego rodzaju wnętrza. Szczególnie biorąc pod uwagę, że umieszczony na stacji ładującej nie zajmuje zbyt wiele miejsca i może być ustawiony w dowolnym miejscu w mieszkaniu.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Samsung Jet™ 90 Complete - funkcje i możliwości

Moc i czas działania

Samsung Jet™ 90 Complete to odkurzacz bezprzewodowy wyposażony w wydajny silnik o mocy do 550 W oraz akumulator o pojemności 3000 mA pozwalający nawet na 60 minut na jednym naładowaniu, w trybie minimalnym, do 30 minut w trybie średnim i nawet 6 minut przy maksymalnej mocy To raczej wystarczający czas, aby posprzątać całe mieszkanie, szczególnie że nawet najniższa moc zapewni skuteczne zebranie zabrudzeń z każdej powierzchni. Tryb Max przyda się w wyjątkowych sytuacjach.

Istotne jest to, że baterię możemy odłączyć od modułu odkurzacza i wymienić ją na drugą, zapasową (do kupienia tutaj). Poza tym, dzięki specjalnie zaprojektowanej stacji ładującej, możemy ładować dwa akumulatory jednocześnie.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

System filtracji

Odkurzacz pionowy Samsung Jet™ 90 Complete został wyposażony w 5-warstwowy system filtracji HEPA, który - jak deklaruje producent - jest w stanie wyłapać aż do 99,999% mikrocząsteczek, takich jak kurz i alergeny. Jak możemy przeczytać na stronie firmy, urządzenie posiada certyfikaty SLG oraz BAF potwierdzające jego ww. skuteczność, a także usuwanie cząsteczek o wielkości 0.3~10 mikrometrów.

Jak wspominałam wcześniej, zarówno filtr (filtr zmywalny umieszczony w pojemniku), jak i sam zbiornik na kurz możemy czyścić wodą. Zaleca się, aby robić to po każdym większym sprzątaniu.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Ergonomia i komfort użytkowania

Odkurzacz waży niecałe 3 kg (2,8 kg bez załadunku) i muszę przyznać, że podczas sprzątania pracowało mi się nim bardzo wygodnie i lekko. Wydaje się, że cała konstrukcja - zarówno sam moduł ręczny, jak i z dołączoną rurą i szczotką - zostały przemyślanie wyważone. Uchwyt jest odpowiednio wyprofilowany i dobrze leży w dłoni. Tak, jak wspominałam wyżej, z łatwością możemy zmieniać tryby za pomocą kciuka.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Dużym udogodnieniem jest teleskopowa rura, którą możemy regulować, dostosowując jej długość do naszego wzrostu czy po prostu w zależności od sprzątanego miejsca.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Samsung Jet™ 90 Complete - specyfikacja techniczna

Moc wejściowa 550 W Napięcie akumulatora 21,9 V Poziom hałasu 86 dB Zasilanie akumulatorowe Maksymalny czas pracy 60 minut Czas pracy z funkcją Turbo 6 minut Czas ładowania 3,5 godziny Odkurzacz ręczny tak Bateria litowo-jonowa Wymienna bateria tak Pojemność pojemnika 0,5 litra Typ filtra antyalergiczny Nazwa filtra filtr zmywalny, HEPA Regulacja mocy ssania elektroniczna Wskaźnik naładowania baterii tak Wyświetlacz LED Stacja ładująca stojąca Zastosowane technologie silnik Digital Inverter, technologia cyklonowa, technologia Jet Cyclone Samsung Wymiary 21,5 x 25 x 113,6 cm Waga 2,8 kg

Samsung Jet™ 90 Complete - czyszczenie i serwis

Aby odkurzacz działał skutecznie i poprawnie, należy o niego odpowiednio dbać. Przede wszystkim musimy pamiętać o regularnym opróżnianiu pojemnika na zanieczyszczenia. Powinniśmy robić to po każdym sprzątaniu. W przypadku testowanego modelu jest to o tyle proste, że wystarczy odłączyć pojemnik i wysypać brud nad koszem. Zbiornik oraz filtr (zmywalny) możemy dodatkowo wyczyścić pod wodą. Zaleca się również wymianę filtra głównego HEPA - możemy kupić go oddzielnie na stronie producenta lub w wybranych sklepach.

Warto także wspomnieć, że model Samsung Jet™ 90 jest kompatybilny ze stacją czyszczącą Samsung Clean Station (dokupowaną oddzielnie), która umożliwia opróżnianie pojemnika bez jego otwierania.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Samsung Jet™ 90 Complete - wrażenia z użytkowania

Podczas testowania odkurzacza Samsung Jet™ 90 Complete nie zauważyłam żadnych problemów. Wszystko działało sprawnie i według tego, co deklaruje producent. Podczas sprzątania mieszkania o całkowitej powierzchni do 50 m², na jednym naładowaniu, byłam w stanie wyczyścić nie tylko podłogi twarde, ale również - kanapę, fotele oraz materac. Co prawda, czas pracy w trybie maksymalnym nie jest zbyt długi, ale jego używanie - przy codziennym sprzątaniu - nie jest konieczne. Bez problemu wciągniemy zabrudzenia w trybie minimalnym czy średnim - siła ssania jest naprawdę spora jak na odkurzacz bezprzewodowy.

Do plusów zaliczam oczywiście bogaty zestaw akcesoriów, dzięki którym z łatwością i przyjemnością wyczyścimy każdy kąt oraz stację ładującą z miejscem na wybrane końcówki i dodatkowy akumulator. Muszę przyznać, że opcja jednoczesnego ładowania dwóch baterii odkurzacza była dla mnie sporym zaskoczeniem - w żadnym innym modelu nie widziałam takiej możliwości. Poza tym, stacja ładująca, na której możemy wygodnie zawiesić odkurzacz jest bardzo funkcjonalna i wbrew pozorom nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Zdecydowanie wolę tego typu rozwiązanie niż zawieszanie odkurzacza na ścianie za pomocą specjalnych zaczepów.

Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych Samsung Jet™ 90 Complete/fot. Izabella Bandych

Urządzenie jest dość głośne - maksymalny poziom hałasu to 86 dBA - ale dźwięk nie jest irytujący i męczący.

Zabrakło mi jednej istotnej funkcji, a mianowicie podświetlenia LED umieszczonego w szczotce głównej. Mając doświadczenie w testowaniu innych modeli odkurzaczy pionowych, przyznam, że opcja ta jest bardzo praktyczna i zdecydowanie poprawia skuteczność sprzątania. Oczywiście nie skreśla to urządzenia Samsung Jet™ 90 Complete z listy porządnych odkurzaczy bezprzewodowych.

Samsung Jet™ 90 Complete - podsumowanie

Samsung Jet™ 90 Complete to wielofunkcyjny odkurzacz bezprzewodowy, który sprawdzi się podczas sprzątania wielu różnych powierzchni, zarówno podłóg i dywanów, jak i innych elementów wyposażenia domu, np. kanap, foteli czy mebli. Idealnie sprawdzi się także podczas sprzątania wnętrza samochodu. Wydajny akumulator oraz mocny silnik zapewniają wysoką skuteczność odkurzania. Przemyślana, nowoczesna konstrukcja z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Jeśli szukacie dobrej jakości sprzętu z wymienną baterią, stacją ładującą oraz bogatym zestawem akcesoriów, warto pomyśleć o zakupie modelu Jet™ 90 Complete.

Samsung Jet™ 90 Complete - cena i dostępność

Odkurzacz jest jest dostępny na stronie producenta (pod tym linkiem) lub w poniżej przedstawionych sklepach: