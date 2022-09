Odkurzacz z funkcją mopowania – nie za dużo dobrego, jak na jedno urządzenie? Sprawdzam!

Sprzęt, który jednocześnie odkurza i mopuje podłogę – czy to ma sens? Oto moja opinia o PURON PU30 MOP FLEX. Jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić odkurzacz mopujący, ta recenzja może ci pomóc podjąć decyzję.

W ostatnim czasie miałam przyjemność testować odkurzacz pionowy z funkcją mopowania PURON PU30 MOP FLEX. Teraz chcę podzielić się z tobą wrażeniami po tym teście. Urządzenie naprawdę mnie zaskoczyło i już wiem, czy połączenie odkurzacza i mopa ma sens. Jeśli chcesz wiedzieć, czym – zapraszam do przeczytania niniejszej recenzji.

PURON PU30 MOP FLEX – co znajdziemy w zestawie?

Po otwarciu opakowania odkryłam bardzo bogaty zestaw końcówek i akcesoriów. Zwróciłam też uwagę na specjalny pędzelek do czyszczenia sprzętu oraz zapasową nakładkę mopa.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Oto, jakie końcówki wchodzą w skład zestawu PURON PU30 MOP FLEX:

Turboszczotka . Służy do sprzątania twardych podłóg, a także dywanów. Główną zaletą turboszczotki jest fakt, że została ona wyposażona we wbudowany silnik . Pomyślano też o kółkach po obu stronach szczotki. Zastosowana tu szczotka podczas odkurzania obraca się z dużą prędkością , zbierając dokładnie wszystkie zabrudzenia. Włosie jest niejednorodne, są zarówno fragmenty miękkie i puszyste, jak i bardziej twarde. Nie mogę nie wspomnieć tu też o podświetleniu LED , jednak wrócę do niego w dalszej części recenzji.

. Służy do sprzątania twardych podłóg, a także dywanów. Główną zaletą turboszczotki jest fakt, że została ona . Pomyślano też o kółkach po obu stronach szczotki. Zastosowana tu szczotka podczas odkurzania , zbierając dokładnie wszystkie zabrudzenia. Włosie jest niejednorodne, są zarówno fragmenty miękkie i puszyste, jak i bardziej twarde. Nie mogę nie wspomnieć tu też o , jednak wrócę do niego w dalszej części recenzji. Mała turboszczotka . Idealna do tapicerek , materacy i innych tego typu powierzchni. Ona również została zaopatrzona we wbudowany silnik . Producent przekonuje, że poradzi sobie doskonale z zebraniem nie tylko kurzu i roztoczy, ale nawet pyłków kwiatów .

. Idealna , materacy i innych tego typu powierzchni. Ona również została zaopatrzona we . Producent przekonuje, że poradzi sobie doskonale z zebraniem nie tylko kurzu i roztoczy, ale nawet . Ssawka bez włosia . Służy do odkurzania wyłącznie wykładzin – nie należy używać jej do parkietu, paneli etc.

. Służy do odkurzania – nie należy używać jej do parkietu, paneli etc. Ssawka z nakładką z włosiem . Idealna do odkurzania trudno dostępnych miejsc . Myślę, że doskonale sprawdzi się nie tylko w domu, ale i podczas porządków w samochodzie .

. Idealna do odkurzania . Myślę, że doskonale sprawdzi się nie tylko w domu, ale i . Szczelinówka . Podobnie, jak końcówka opisana w poprzednim punkcie, służy do sprzątania w trudno dostępnych, wąskich miejscach. Jednak tu mamy klasyczną ssawkę szczelinową, bez nakładki z włosiem.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Oprócz tego w zestawie znajdziemy też bardzo przydatną przejściówkę, która sprawa, że rura odkurzacza „łamie się” pod kątem 90 stopni. Dzięki temu odkurzanie pod nawet niskimi meblami nie stanowi żadnego problemu – wraz z niską elektroszczotką, rura łamana podoła temu zadaniu doskonale. To rozwiązanie doceni każdy posiadacz głębokich komód, szaf i innych mebli z nogami, również tych kuchennych. By skorzystać z tego akcesorium, należy jedynie wpiąć je pomiędzy element ze zbiornikiem, a rurę odkurzacza. Później wystarczy już tylko nacisnąć jeden przycisk, by „złamać” rurę i swobodnie odkurzyć pod wszystkimi meblami.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Jednak najciekawszym elementem całego zestawu jest przystawka do mopowania. Składa się ze zbiornika oraz nakładki. Dzięki niej można mopować podczas odkurzania. Łącząc te dwie czynności, oszczędzamy czas i energię. Aby móc korzystać z tej przystawki, należy napełnić zbiornik wodą. Opcjonalnie można też dodać płyn do podłóg, np. ten rekomendowany przez producenta, o którym opowiem jeszcze w drugiej części recenzji.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

PURON PU30 MOP FLEX – wygląd i wykonanie odkurzacza

Urządzenie wygląda bardzo nowocześnie. Elegancji z pewnością dodaje mu półmatowa, niebieska rura. Konstrukcja wygląda lekko, jest smukła i symetryczna. Dzięki temu, że zbiornik na kurz umieszczono z tyłu rękojeści, odkurzacz zawsze wygląda czysto i higienicznie.

Szczotki również wykonano bardzo estetycznie, z dbałością o szczegóły. Zastosowane w nich kolory i wzory przyciągają wzrok nowoczesnym designem.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

PURON PU30 MOP FLEX – funkcje

Często funkcje są pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, kupując nowy odkurzacz. W tym modelu jest co omawiać – kilka różnych prędkości, funkcja mopowania, dodatkowe akcesoria… Ale po kolei.

Do wyboru mamy 3 różne prędkości:

minimalna (niebieska),

(niebieska), średnia (fioletowa),

(fioletowa), maksymalna (czerwona).

Przy codziennych porządkach w zupełności wystarczający jest ten średni poziom, sygnalizowany kolorem fioletowym. Jednak z przyjemnością korzystałam też z poziomu maksymalnego wszędzie tam, gdzie kurzu było więcej. Poziom minimalny nie przydał mi się, choć z pewnością doceniłabym go podczas rutynowych porządków w większym mieszkaniu lub domu – jest mniej energochłonny, a przy codziennym odkurzaniu ta najmniejsza moc z pewnością byłaby wystarczająca.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

To, co z pewnością warto docenić, to sposób obsługi tych prędkości. Przycisk umiejscowiono na górze uchwytu, w takim miejscu, by użytkownik mógł obsługiwać odkurzacz wyłącznie jedną ręką.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

W zestawie, oprócz turboszczotek i szczelinówek, znajdziemy też m.in. krótki wąż. To naprawdę przydatny element – podłączyłam do niego jedną ze szczelinówek i dzięki temu mogłam wygodnie usunąć kurz z mebli i trudniej dostępnych zakamarków. Przyda się więc wszędzie tam, gdzie nie sprawdzi się twarda rura. Taki zestaw jest też naprawdę lekki, więc z łatwością mogłam przenosić urządzenie z pomieszczenia do pomieszczenia i podczas porządków po prostu trzymać odkurzacz w jednej ręce.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

PURON PU30 MOP FLEX – specyfikacja techniczna

Maksymalne podciśnienie ssania 28 kPa Pojemność zbiornika na kurz 700 ml Pojemność zbiornika na wodę 260 ml Czas pracy 48/22/10 min Ciśnienie akustyczne 75 dB Rodzaj baterii/pojemność litowo-jonowa/2200 mAh Czas ładowania 3 godz Wymiary 1050x255x200 mm Waga netto 1,4 kg Moc całkowita 420 W Zasilanie 25,9 V Silnik Bezszczotkowy

PURON PU30 MOP FLEX – wydajność i efektywność sprzątania

Tak jak wspominałam, odkurzacz oferuje 3 prędkości, różniące się między sobą mocą ssania. Średni poziom uważam za w zupełności wystarczający na co dzień, jednak przyznaję, że maksymalną prędkość doceniłam wszędzie tam, gdzie zebrał się większy kurz oraz na dywanie. Mam dwa dywany z krótkim włosiem, w dodatku wykonane w całości z wełny. Niezwykle trudno je odkurzyć tak, by naprawdę były czyste i pozbawione włosów, kociej sierści czy innych drobnych zanieczyszczeń. Tymczasem i z tym odkurzacz doskonale sobie poradził. Urządzenie charakteryzuje się dużą siłą ssącą, wynoszącą aż 28 kPa, nic więc dziwnego, że sprząta tak dokładnie.

Nie mogę nie pochwalić wspomnianego już wcześniej podświetlenia LED – to element, którego brakuje mi w wielu modelach odkurzaczy pionowych. Lubię widzieć, że odkurzony i umyty właśnie fragment podłogi naprawdę jest czysty lub przeciwnie – wymaga poprawek. Niestety, drobny kurz na jasnej podłodze jest niemal niewidoczny z wysokości stojącego dorosłego człowieka. I tu właśnie pomocne jest podświetlenie – wychwyci wszystkie pominięte zabrudzenia, dzięki czemu mamy szansę naprawdę porządnie posprzątać.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Jeśli chodzi stricte o funkcję mopa, jestem pozytywnie zaskoczona. Przyzwyczajona do dużej powierzchni klasycznych płaskich mopów, byłam sceptycznie nastawiona i miałam wątpliwości, czy sprzątanie nie skończy się po prostu rozmazywaniem brudu na odkurzonej podłodze. Tymczasem nasadka radzi sobie świetnie. Szmatka przez cały czas jest równomiernie zwilżona i naprawdę dobrze zbiera zabrudzenia. Co ważne, producent zaleca stosowanie specjalnego płynu – warto tu wspomnieć, że jest wydajny, ma neutralny zapach i specjalny dozownik, ułatwiający jego aplikację do nasadki mopującej.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Jedyny minus funkcji mopującej to konieczność odkurzania w jednym tylko kierunku – nie można bowiem odkurzać mokrej powierzchni.

PURON PU30 MOP FLEX – system filtracji

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

W tym odkurzaczu zastosowano wymienny cylindryczny filtr HEPA. Zwróciłam uwagę na sposób jego wymiany – wystarczy niemalże jeden ruch. Aby wymienić w tym modelu filtr, konieczne jest bowiem jedynie odkręcenie nasady znajdującej się z przodu uchwytu. Co ważne, w zestawie znajdziemy drugi, zapasowy filtr.

Dobra wiadomość dla alergików – producent zapewnia, że zastosowany w tym modelu filtr wyłapuje cząsteczki kurzu i alergenów w aż 99,97%.

PURON PU30 MOP FLEX – konserwacja urządzenia

Często zapominamy, że oprócz sprzątania przestrzeni wokół nas powinniśmy też zadbać o sprzątaną powierzchnię. Tymczasem czysty odkurzacz to gwarancja efektywnych porządków. W tym modelu to proste – aby wyczyścić wałki turboszczotek, wystarczy jednym ruchem wypiąć je z obudowy.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Równie łatwe jest opróżnianie zbiornika na kurz. By to zrobić, należy skorzystać z przycisku, przy pomocy którego otworzymy pokrywę pojemnika. Później należy już tylko wytrzepać zebrane śmieci do kosza.

By pozbyć się wszystkich drobnych śmieci i cząsteczek kurzu, można również użyć pędzelka, który dołączono do zestawu. Sprawdzi się on wszędzie tam, gdzie trudno jest np. wytrzepać zanieczyszczenia.

Jedyne zastrzeżenia mam tu do kółek, będących elementem turboszczotki. Niestety, zostały wykonane z tworzywa, które co prawda nie rysuje podłogi, ale za to (niczym rolka do odkłaczania ubrań) zbiera wszystkie zabrudzenia, których nie udało się za pierwszym razem odkurzyć.

PURON PU30 MOP FLEX – komfort użytkowania i wrażenia po teście

Tym, czym szczególnie zaskoczył mnie ten sprzęt, był jego ciężar. Spodziewałam się, że obsługa jedną ręką nie będzie łatwa. Tymczasem okazało się, że odkurzacz waży naprawdę niewiele (producent podaje, że sam silnik, jako odkurzacz ręczny, waży zaledwie 1,4 kg). To czyni go naprawdę poręcznym urządzeniem.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Druga, równie istotna sprawa, to kwestia ładowania akumulatora. Odbywa się to za pomocą dołączonej ładowarki. Końcówkę wpina się do portu umieszczonego na górze rękojeści. Napełnienie baterii zajmuje mniej więcej 3 godziny – to naprawdę dobry czas, a jeśli podłączymy odkurzacz do ładowania zaraz po zakończeniu sprzątania, prawdopodobnie przez te 3 godziny nie zdążymy nawet zanadto nabrudzić.

Jeśli jednak ten jeden akumulator to za mało, producent oferuje możliwość dokupienia drugiej baterii, która wydłuży czas pracy urządzenia do łącznie aż 96 minut. To doskonała opcja dla osób posiadających większy dom lub duże mieszkanie. Gdy bowiem my odkurzamy, korzystając z jednego akumulatora, drugi w tym czasie może się ładować, by być gotowym na dalsze porządki.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Podsumowując, PURON PU30 MOP FLEX to naprawdę rozsądna propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią urządzenia wielofunkcyjne efektywnością działania nie ustępujące innym modelom dostępnym na rynku. Jestem naprawdę zachwycona oszczędnością czasu i energii – podłoga kompleksowo posprzątana dzięki odkurzaniu i mopowaniu jej za jednym zamachem to coś, co lubię.

PURON PU30 MOP FLEX – cena i dostępność

Odkurzacz PURON PU30 FLEX MOP z jedną baterią (czas odkurzania 48 min) kupisz pod tym linkiem za 1499 zł.

Z kolei PURON PU30 FLEX MOP PRO z dwiema bateriami (czas odkurzania 96 min) kupisz pod tym linkiem w cenie 1999 zł.