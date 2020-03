Omron Gentle Temp 720 to wielofunkcyjny termometr bezdotykowy. Co przemawia za jego zakupem?

Omron Gentle Temp 720 to termometr bezdotykowy, który pomoże w zbadaniu temperatury ciała, otoczenia lub cieczy. Pomiar dokonywany jest w ciągu sekundy, a podczas jego przeprowadzania urządzenie powinno być trzymane 3-5 cm od ciała, zaś wynik pokazywany na dużym wyświetlaczu LCD. Możliwe jest ich pokazywanie zarówno w skali Celsjusza, jak i Fahrenheita. Zakres temperatur wynosi od -10°C do +0°C. Urządzenie oferuje szereg zaawansowanych funkcji - jedną z nich jest pamięć gromadząca 25 pomiarów, ponadto mamy podświetlanie wyświetlacza i sygnał dźwiękowy, aktywowany w momencie wykonywania pomiaru na czole (w tym wypadku dopuszczalne jest trzymanie termometru 1 cm od ciała).

Omron Gentle Temp 720 cechuje dokładność pomiaru na czole ±0,2°C (±0,4°F) od 35,0°C do 42,0°C (od 95,0°F do 107,6°F), ±0,3°C (±0,5°F) w pozostałych zakresach. Zasilają go baterie AA, a jak podaje producent - dwie nowe powinny wystarczyć na 2,5 tys. pomiarów! Jeżeli termometr nie jest używany przez ponad minutę, wówczas automatycznie się wyłącza. Zaletą urządzenia jest także jego ergonomiczny kształt, dzięki któremu pomiar jest wygodną czynnością.

Podsumowując: jeśli szukasz solidnego termometru bezdotykowego, Omron Gentle Temp 720 to rozwiązanie warte rozważenia.