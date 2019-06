OnePlus 7 Pro

Zalety: Wysoka wydajność

Rewelacyjny ekran

Bardzo szybkie ładowanie

Dobrej jakości aparaty Wady: Brak wodoodporności

Brak ładowania bezprzewodowego

Brak czytnika kart pamięci

OnePlus 7 Pro to kolejny smartfon z wysuwaną kamerką do selfie. To również pierwszy model producenta z dopiskiem Pro.