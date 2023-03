OnePlus Buds Pro 2 to słuchawki (prawie) idealne!

Model Buds Pro 2 został zaprezentowany wraz z najnowszym flagowcem popularnej marki, czyli OnePlus'em 11. Urządzenia nawiązują do siebie eleganckim, minimalistycznym designem oraz wysoką jakością wykonania. Przez ostatnie tygodnie miałem okazję testować oba te produkty i przyznam, że trudno było mi się z nimi ostatecznie rozstawać. Więcej o tym, jak używało mi się słuchawek OnePlus Buds Pro 2, możecie przeczytać w poniższej recenzji.

OnePlus Buds Pro 2 - Pierwsze rozpakowanie oraz konfiguracja

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Urządzenie dotarło do mnie w małym, kompaktowym pudełku z charakterystycznymi, czerwonymi elementami, które nawiązują do stylistyki marki. W zestawie, oprócz samych słuchawek, znalazł się również kabel USB-C, zestaw gumek dousznych oraz etui ładujące. Kabel jest dosyć krótki, co zdecydowanie warto mieć na uwadze podczas dłuższych podróży, ponieważ podpięcie urządzenia do ładowania może być w niektórych sytuacjach problematyczne (np. w pociągu, gdy kontakt znajduje się pod siedzeniem).

OnePlus Buds Pro 2 to słuchawki douszne typu True Wireless, a więc - jak zawsze w tego typu urządzeniach - w zestawie znajdziemy sporo nakładek, które pozwolą na odpowiednie dopasowanie słuchawek do uszu użytkownika. W tym konkretnym aspekcie pomoże również funkcja, którą znajdziemy w opcjach na smartfonie. Umożliwia ona skanowanie kanałów słuchowych, w celu odnalezienia idealnego rozmiaru końcówek.

Źródło: Aplikacja HeyMelody Źródło: Aplikacja HeyMelody

Konfiguracja urządzenia jest dziecinnie prosta i trwa niecałą minutę. Podłączenie słuchawek do smartfona odbywa się przy pomocy łączności Bluetooth 5.3. Łącząc model Buds Pro 2 ze smartfonem innego producenta, należy pobrać na telefon aplikację HeyMelody, którą znajdziecie w Sklepie Play. Konfigurując słuchawki, sparowałem je zarówno z OnePlus'em 11, jak i moim prywatnym Samsungiem Galaxy S10 Plus.

Możliwość połączenia Budsów z dwoma urządzeniami naraz jest sporą zaletą, którą z całą pewnością docenią osoby używające na co dzień innego smartfona prywatnie, a innego służbowo. W celu sparowania słuchawek po raz pierwszy, wystarczy nacisnąć klawisz znajdujący się w centralnej części etui ładującego, a następnie odnaleźć model na telefonie. Przy każdym kolejnym użyciu urządzenie samo łączyło się z moim smartfonem (przy włączonym trybie Bluetooth) i było gotowe do użycia w momencie wyjęcia go z etui. Nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń co do konfiguracji słuchawek oraz tempa w jakim łączą się one ze sparowanym telefonem.

OnePlus Buds Pro 2 - Jakość dźwięku oraz dodatkowe funkcje

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OnePlus Buds Pro 2 oferują doskonałą jakość dźwięku. Pierwszy raz od dawna sprawdzając słuchawki bezprzewodowe, nie miałem ochoty na jak najszybszy powrót do moich prywatnych Audio Technic. Testowany model naprawdę oczarował mnie pod tym względem i nie jestem w stanie przyczepić się do żadnego aspektu związanego z jakością audio. Nie jest to jednak urządzenie bez wad, a największa z nich bywa naprawdę uciążliwa.

Słuchawki zostały wyposażone w aktywną redukcję szumów, którą możemy swobodnie włączać oraz wyłączać w zależności od okoliczności. W aplikacji znajdziemy również dwa poziomy trybu ANC: całkowity i częściowy. Kiedy zacząłem używać Budsów Pro 2, byłem przekonany, że urządzenie znajduje się w tym drugim trybie i to dlatego słyszę sporo hałasu z otoczenia - niestety słuchawki już wtedy działały na maksymalnym poziomie ANC. Budsy Pro 2 świetnie sprawdzą się więc w domu, parku oraz sklepie, ale podczas spaceru przy ruchliwej drodze samochody są wyraźnie słyszalne. Uniemożliwia to odcięcie się od otoczenia oraz negatywnie wpływa na samą jakość dźwięku.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na pochwałę zasługują dodatkowe opcje, które znajdziemy w aplikacji HeyMelody. Program umożliwia na ustawienie własnej korekcji audio oraz - co było dla mnie spory zaskoczeniem - pozwala na skorzystanie z dźwięku przestrzennego. Budsy Pro 2 posiadają także kilku gestów, dzięki którymi sterowanie nimi jest o wiele przyjemniejsze. W celu uruchomienia któregokolwiek z nich, wystarczy nacisnąć na pałąk lewej lub prawej słuchawki:

Pojedyncze naciśnięcie - zatrzymanie utworu ,

, Podwójne naciśnięcie - następny utwór ,

, Przytrzymanie przez kilka sekund - zmiana trybu ANC.

Gestów jest więcej, a wszystkie z nich działają bez zarzutów i pozwalają na bardziej komfortową obsługę urządzenia. Na uwagę zasługuje również tryb skupienia, który możemy uruchomić nawet jeżeli nie mamy przy sobie telefonu. Funkcja Zen Mode Air sprawia, że słuchawki emitują szum, który możemy zamienić na jeden z innych plików audio, znajdujących się w aplikacji HeyMelody.

Źródło: Aplikacja HeyMelody Źródło: Aplikacja HeyMelody Źródło: Aplikacja HeyMelody

OnePlus Buds Pro 2 - Bateria oraz ładowanie

Model Buds Pro 2 został wyposażony w naprawdę solidną baterię, a słuchawki wytrzymują około 9 godzin na pojedynczym ładowaniu (bez włączonego trybu ANC). Ogromną zaletą jest również tempo, w jakim jesteśmy w stanie uzupełnić poziom energii w urządzeniu. Zaledwie 10 minut ładowania pozwala na kilka dodatkowych godzin pracy. Etui umożliwia również ładowanie bezprzewodowe, a więc jeśli posiadasz telefon, który został wyposażony w opcję zwrotnego uzupełniania energii, to będziesz mógł ją wykorzystać przy modelu Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 - Czy warto kupić?

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

OnePlus Buds Pro 2 to słuchawki, które na pewno nie rozczarują użytkowników poszukujących możliwie jak najlepszego brzmienia. Pod tym względem urządzenie jest na naprawdę topowym poziomie i z całą pewnością może stanowić konkurencję również dla droższych modeli. Budsy Pro 2 posiadają także sporo dodatkowych funkcji, solidną baterię oraz użyteczną obsługę gestami. To może okazać się jednak niewystarczające dla osób, którym zależy przede wszystkim na możliwości odizolowania się od hałasów z otoczenia.

Nowe słuchawki marki OnePlus nie należą do najtańszych, a ich obecna cena to ponad 800 zł. W tej kwocie z całą pewnością można znaleźć wiele innych solidnych opcji, ale niewiele tańszych urządzeń będzie mogło dorównać Budsom Pro 2 pod względem jakości audio.