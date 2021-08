OnePlus Nord 2 - pogromca flagowców czy kolejny średniak?

OnePlus Nord drugiej generacji ponownie przywraca wiarę w tanie flagowce. Czy OnePlus powróciło do swoich korzeni i zaoferowało nam godnego pogromcę flagowców w cenie poniżej 2000 zł?

OnePlus Nord 2 to smartfon, który dla wielu konsumentów może być złotym środkiem pomiędzy drogimi flagowcami, a nudnymi i niezbyt wyróżniającymi się średniakami. Producent powraca do formy oferując urządzenie z wyśmienitą specyfikacją techniczną, bardzo dobrym aparatem i jeszcze lepszą ceną.

Najnowszy smartfon z Chin ma sporo do udowodnienia. Po premierze drogich flagowców z rodziny OnePlus 9 nadszedł czas na znacznie przystępniejsze cenowo urządzenie. OnePlus Nord 2 ma szansę stać się najlepszym średniakiem 2021 roku. Wszystko dzięki przemyślanej specyfikacji technicznej, wydajności oraz oprogramowaniu.

Czy OnePlus Nord 2 sprostał naszym oczekiwaniom i ponownie podważył sens zakupu flagowych modeli za co najmniej 1000 zł więcej? Tego dowiesz się z niniejszego materiału.

OnePlus Nord 2 - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Dimensity 1200-AI Częstotliwość taktowania: 1x 3,0 GHz, 3x 2,6 GHz, 4x 2,0 GHz Układ graficzny: Mali-G77 MC9 Pamięć operacyjna: 8/12 GB Pamięć masowa: 128/256 GB Przekątna ekranu: 6,43 cala Typ ekranu: Fluid AMOLED Rozdzielczość: 2400 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 90 Hz Aparat tylny: 50 MP, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP czujnik czarno-biały Aparat przedni: 32 MP Przysłona aparatu tylnego: f/1,9 - aparat główny, f/2,25 - aparat ultraszerokokątny, f/2,5 czujnik czarno-biału Przysłona aparatu przedniego: f/2,5 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/30 Łączność: Modem 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu C, dwa gniazda nanoSIM Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Ładowanie bezprzewodowe: Nie Dual SIM: Tak System operacyjny: Android 11 z OxygenOS Bateria: 4500 mAh Zawartość zestawu: Etui, kabel USB Typu C do USB Typu A, szybka ładowarka, folia ochronna, instrukcja obsługi Wysokość: 158,9 mm Szerokość: 73,2 mm Grubość: 8,25 mm Waga: 189 g Gwarancja: 24 miesiące

OnePlus w tym roku sięgnął po procesor MediaTek Dimensity 1200-AI. To świetna wiadomość dla konsumentów. Układy z rodziny Dimensity są bardzo wydajne, a na dodatek pozytywnie wpływają na finalną cenę urządzenia. Nord 2 posiada co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1.

Nord 2 to dosyć kompaktowy smartfon. Urządzenie wyposażono w ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Panel charakteryzuje się 90 Hz częstotliwością odświeżania i pełną kompatybilnością z HDR10+.

Narzekać nie powinni fani mobilnej fotografii. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP ma PDAF i optyczną stabilizację obrazu. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego i 2 MP czujnika czarno-białego. Niestety minusem jest brak możliwości nagrywania w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Kompromisy widać także w jakości wykonania. Smartfon posiada plastikową ramkę łączącą w całość dwa panele ze szkła Corning Gorilla Glass 5.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemność 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 65 W.

OnePlus Nord 2 - Cena

OnePlus ma w tym roku ma dużo większy orzech do zgryzienia. Poza konkurencją ze strony Xiaomi na polskim rynku pojawił się nowy gracz - realme z najtańszym flagowcem na rynku. Na szczęście chiński producent oferuje swojego smartfona w bardzo atrakcyjnej cenie. Bazowy OnePlus Nord 2 wyposażony w 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 1899 zł. Droższa konfiguracja z 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej jest o 450 zł droższa. Zapłacimy za nią 2349 zł.

Ceny OnePlusa Nord 2 kształtują się pomiędzy droższymi średniakami, a tańszymi flagowcami oraz topowymi modelami z 2020 roku. Smartfon musi zmierzyć się z iPhonem SE 2020, realme GT, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsungiem Galaxy S20 FE, Moto G100 oraz Asusem ZenFone 7.

OnePlus Nord 2 - Wygląd i jakość wykonania

OnePlus Nord 2 na pierwszy rzut oka wygląda jak flagowiec z krwi i kości. Większość użytkowników nie zauważy drobnych kompromisów, które wprowadzono, aby ograniczyć nieco koszty produkcji. Mowa głównie o plastikowej ramce.

Smartfon wygląda bardzo podobnie do flagowych modeli z rodziny OnePlus 9. Poza brakiem logotypu Hasselblad na pleckach i innym ułożeniu kamer, urządzenia są praktycznie nie do odróżnienia.

W przeciwieństwie do flagowych modeli, testowany OnePlus Nord 2 jest bardzo cienki, lekki oraz kompaktowy. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne - wyróżniającą się Blue Haze oraz stonowaną Gray Sierra.

Jakość spasowania poszczególnych elementów stoi na bardzo wysokim poziomie, a szkło Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu i pleckach pozwoli uchronić urządzenie od zarysowań.

Niestety OnePlus Nord 2 nie posiada wodoszczelnej obudowy. Zamiast niej otrzymujemy świetne głośniki stereo.

W kwestii designu i jakości wykonania testowanemu OnePlusowi Nord 2 zdecydowanie bliżej do flagowego Xiaomi Mi 11 i OnePlus 9 niż realme GT czy Samsunga Galaxy S20 FE.

OnePlus Nord 2 - Wyświetlacz

Na pokładzie OnePlus Nord 2 znajdziemy wyświetlacz wykonany w autorskiej technologii Fluid AMOLED. Jest to jeden z najmocniejszych elementów całego urządzenia. Ekran jest identyczny jak w poprzedniku. Oznacza to, że mówimy o panelu o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Nie zabrakło wsparcia dla HDR10+ oraz 90 Hz częstotliwość odświeżania treści.

Ekran jest płaski, a okalające go ramki bardzo smukłe. Wyświetlacz posiada zaokrąglone rogi. Umieszczono w nim także kamerkę do selfie.

Nie można narzekać na jasność maksymalną, kontrast oraz odwzorowanie kolorów. Niestety gracze mogą być niepocieszeni. Wszystko przez 90 Hz częstotliwość odświeżania. Konkurencyjne urządzenia posiadają 120 Hz ekrany.

OnePlus Nord 2 - Wydajność

OnePlus postanowił porzucić procesor Qualcomm Snapdragon 765G na rzecz zmodyfikowanego na potrzeby Norda 2 układu MediaTek Dimensity 1200-AI. Na szczęście konsumenci nie powinni obawiać się go obawiać. Procesory z serii Dimensity oferują niesamowicie wysoką wydajność, szybkie modemy sieci 5G oraz sprzedawane są w atrakcyjnych cenach.

MediaTek Dimensity 1200-AI został wykonany w 6 nm procesie technologicznym. Procesor podobnie jak flagowe układy Qualcomm Snapdragon 888/888+ posiada jeden ultra-wydajny rdzeń Cortex-A78 o częstotliwości taktowania wynoszącej aż 3 GHz. Nie zabrakło również trzech wydajnych rdzeni o taktowaniu 2,6 GHz oraz czterech energooszczędnych jednostek Cortex-A55 pracujących z częstotliwością do 2 GHz.

W testach syntetycznych OnePlus Nord 2 jest zauważalnie wydajniejszy od poprzednika, ale jednocześnie sporo wolniejszy od realme GT i innych flagowców z procesorami Qualcomm Snapdragon 888.

W codziennym użytkowaniu z pewnością nie zabraknie nam mocy obliczeniowej. Smartfon działa bardzo płynnie i natychmiastowo reaguje na polecenia użytkownika.

Do normalnej pracy i okazjonalnego grania w zupełności wystarczy podstawowa konfiguracja z 8 GB pamięci operacyjnej. Bardziej wymagający użytkownicy mogą sięgnąć po droższy wariant z 12 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1.

Nie musimy martwić się również o łączność bezprzewodową. MediaTek Dimensity 1200-AI współdziała z modemem 5G, Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6.

O nasze bezpieczeństwo dba czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Możemy również skorzystać z odblokowywania z wykorzystaniem kamerki do selfie, ale jest to mniej bezpieczne rozwiązanie (działa w oparciu o skanowanie 2D).

OnePlus Nord 2 - Bateria i ładowanie

OnePlus Nord 2 posiada całkiem sporą baterię o pojemności 4500 mAh. W połączeniu z energooszczędnym procesorem oraz ekranem o przekątnej poniżej 6,5 cala zapewnia ona bardzo dobre czasy pracy.

Smartfon bez problemu wytrzyma cały dzień intensywnego użytkowania. W przypadku bardziej sporadycznego korzystania urządzenie poprosi o podłączenie do ładowarki po dwóch dniach.

Gdy mowa już o samym ładowaniu należy wspomnieć, że OnePlus Nord 2 wspiera jeden z najszybszych systemów ładowania przewodowego. W zestawie otrzymamy 65 W zasilacz, który pozwoli naładować baterię od 0 do 100% w niecałe 30 minut. Wystarczy zaledwie kwadrans ładowania, aby telefon był w stanie wytrzymać do końca dnia roboczego.

Niestety OnePlus Nord 2 nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. W tej półce cenowej nadal nie jest ono standardem.

OnePlus Nord 2 - Aparat

OnePlus Nord 2 ma zupełnie inny aparat. Główna matryca to teraz 50 MP sensor z PDAF i OIS z przysłoną f/1,9. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 2 MP czujnika czarno-białego. W stosunku do zeszłorocznego modelu na wyposażeniu nie ma czujnika głębi, a smartfon nadal nie potrafi nagrywać w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Patrząc na front szybko zauważymy, że Nord 2 posiada tylko jeden aparat do selfie. Jest to matryca znana z poprzednika. Niestety producent nie zastosował już 8 MP aparatu do ultraszerokokątnych selfie.

Czysto teoretycznie patrząc na specyfikację techniczną aparatu trudno nie odnieść wrażenia, że OnePlus cofnął się o krok do tyłu. Na szczęście w praktyce zdjęcia wykonywane z wykorzystaniem OnePlus Nord 2 powinny zadowolić większość konsumentów.

Producent sięgnął po 50 MP obiektyw Sony IMX766, który znalazł zastosowanie również w droższych smartfonach z rodziny OnePlus 9 oraz Oppo Find X3 Pro. Sensor jest spory, oferuje OIS oraz charakteryzuje się jasną przysłoną, która pomaga podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych.

zdjęcie w trybie standardowym zdjęcie w trybie standardowym

Zdjęcia wykonane OnePlusem Nord 2 są minimalnie gorszej jakości od tych z OnePlus 9. Wszystko ze względu na inny system przetwarzania oraz nieco wolniejszy procesor. Z drugiej strony mówimy o urządzeniu, które jest prawie dwukrotnie tańsze.

Testowany smartfon najlepiej radzi sobie w dzień. Wtedy fotografie są zaskakująco dobrej jakości, a OnePlus Nord 2 wypada lepiej od realme GT i konkurentów z podobnej półki cenowej.

zdjęcie w trybie panoramicznym zdjęcie z 5-krotnym zoom'em

Nieco gorzej jest po zmroku. Zawodzi nieco tryb nocny, który ma problemy z ustawieniem poszczególnych parametrów. Znając jednak producenta działanie systemu poprawi się po jednej z aktualizacji systemu OxygenOS.

Aparat ultraszerokokątny jest przeciętnej jakości. Niestety tutaj widać sporą różnicę w stosunku do zdjęć z droższych modeli. Czasami pojawiają się szumy, a jakość zauważalnie spada nawet w pochmurny dzień.

zdjęcie w trybie standardowym

Pomocniczy aparat o rozdzielczości 2 MP wykorzystywany jest podczas wykonywania portretów. W praktyce skorzystamy z niego maksymalnie kilkukrotnie.

Zdjęcie wykonane w trybie portretowym selfie z przedniej kamery

Z przodu znajdziemy 32 MP aparat przedni z dosyć ciemną przysłoną f/2,5. W wykonywaniu zdjęć pomaga wysoka rozdzielczość, która powoduje, że fotografie są wyjątkowo szczegółowe. Niestety ze względu na ciemną przysłonę musimy się liczyć z niską jasnością.

OnePlus Nord 2 - Oprogramowanie

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką OxygenOS. Producent potwierdził jakiś czas temu, że autorskie oprogramowanie zostanie połączone z Oppo Color OS. Testowany OnePlus Nord 2 jest pierwszym urządzeniem, które otrzymało nową wersję interfejsu graficznego.

W ustawieniach OnePlus Nord 2 znajdziemy wpis infromujący, że urządzenie pracuje pod kontrolą OxygenOS opartego na Androidzie 11 i Color OS 11.3.

Na szczęście zmiany są mało widoczne i trudno znaleźć różnicę pomiędzy nową i starą wersją nakładki. Oprogramowanie nadal oferuje niesamowicie rozbudowane możliwości personalizacji. Nie zabrakło również wszystkich aplikacji od OnePlusa.

Nakładka pomimo sporej ilości opcji dodatkowych jest szybka i prosta w użyciu. W przyszłości aktualizacje oprogramowania udostępniane będą przez firmę Oppo.

OnePlus gwarantuje wydanie dwóch aktualizacji rozwojowych. Oznacza to, że smartfon otrzyma Androida 12 oraz Androida 13. Producent wydawać będzie również poprawki zabezpieczeń przez trzy lata od daty premiery urządzenia.

OnePlus Nord 2 - Podsumowanie

OnePlus Nord 2 z pewnością nie jest tak ekscytujący jak model pierwszej generacji. Producent postawił na zachowawczą aktualizację, która nie rozczarowuje. Smartfon otrzymał znacznie wydajniejsze podzespoły, dobry aparat i nowoczesne oprogramowanie z obietnicą aktualizacji. Wszystko uzupełnia niesamowicie atrakcyjna cena, która zaczyna się od niespełna 1900 zł.

Silna konkurencja na rynku średniaków i tańszych flagowców nie ułatwia debiutu, ale OnePlus Nord 2 broni się procesorem MediaTek Dimensity 1200-AI, świetną jakością wykonania oraz przemyślanym oprogramowaniem.

Na papierze testowane urządzenie przegrywa z najnowszymi propozycjami od Xiaomi i realme, ale w praktyce szybko okazuje się, że OnePlus Nord 2 jest bardziej dopracowanym urządzeniem, któremu bliżej do flagowców, niż średniaków.

Podsumowując - OnePlus Nord 2 to świetny zamiennik dla flagowych modeli. Jeżeli nie zależy Ci na najwyższej dostępnej wydajności oraz topowym aparacie, spokojnie możesz wybrać testowane urządzenie i zaoszczędzić sporo pieniędzy.