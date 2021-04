Opiekun Dziecka to polski program do kontroli rodzicielskiej, przystosowany do specyfiki polskojęzycznej sieci. Jak podaje producent, dzięki niemu "masz pewność, że Twoje dziecko nie trafi w ciemne zaułki Internetu".

Opiekun Dziecka - cena

Aplikacja Opiekun Dziecka dostępna jest przez 30 dni za darmo w wersji demo. Koszt użytkowania zależy od liczby chronionych urządzeń oraz okresu ochrony. Ochrona jednego stanowiska przez rok to wydatek 39 złotych.

Opiekun Dziecka - funkcje

Opiekun Stron blokuje dostęp do stron zawierających pornografię, przemoc, propagujących narkotyki i nawołujących do wstąpienia do sekt. Program ma własną bazę, w której gromadzi szkodliwe adresy www - w chwili obecnej jest tam ich ponad pół miliona. Ale oprócz tego cały czas działają mechanizmy aktywnej kontroli treści otwieranych stron, dzięki czemu dziecko chronione jest przed wejściem na stronę ze szkodliwymi treściami, której jeszcze nie ma w bazie. Podczas działania aplikacja zapisuje całą historię odwiedzin dziecka w sieci - co ma umożliwić rodzicom poznać jego zainteresowania. I - w razie potrzeby - dodać niewłaściwe strony do czarnej listy.

Oprócz tego znajdziemy tu mechanizmy ograniczające czas, jaki dziecko może spędzać w sieci. Zaletą jest specjalny, uproszczony tryb obsługi. Ma on pomóc w łatwy sposób określić zasady korzystania z Internetu przez dziecko - ukrywa on część ustawień i zaawansowanych funkcji programu, aby dziecko nie mogło ich zmienić. Tryb zaawansowany jest polecany dla rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i chcą monitorować dostęp do internetu każdego dziecka z osobna.

Niestety, nie znajdziemy rozwiązań dedykowanych urządzeniom mobilnym, co jest największym minusem programu. Nadaje się wyłącznie dla desktopów i laptopów. Jednak jeśli dziecko korzysta tylko z tych urządzeń - warto dać Opiekunowi szansę i wypróbować go w praktyce. A dla nauczycieli i placówek edukacyjnych polecana jest wersja sieciowa - OpiekunWEB.