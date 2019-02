Oppo RX17 - krótka recenzja

Oppo RX 17 - świeży, nowoczesny smartfon na polskim rynku. Jak sprawuje się w praktyce? Sprawdzamy!

Oppo to marka, która zadebiutowała w Polsce 31 stycznia 2019, choć na świecie jest znana - i ceniona - od ładnych paru lat. Jej smartfony można porównać do modeli oferowanych przez OnePlus i będzie to słuszne skojarzenie, ponieważ marka ta należy do Oppo. Podobieństwa widoczne są w designie modeli, co widać np. w porównaniu Oppo RX17 Pro a OnePlus 6T.

Oppo RX17 Pro - cena i dostępność

Oppo RX17 Pro jest dostępny w Polsce w gradientowych odcieniach zieleni lub fioletu w kwocie 2599 PLN. Można nabyć go już w największych sieciach z elektroniką, jak RTV Euro AGD czy X-kom, znajduje się również w ofertach Orange, Play i T-Mobile, a także licznych sklepach na Allegro. Oprócz samego smartfona w zestawie znajdziemy ładowarkę, kabel USB typ C i przejściówkę USB-C <-> jack 3,5 mm oraz słuchawki. W niektórych dystrybucjach dodawany jest także zestaw słuchawkowy.

Ciekawostka - sprzedawany w Europie Oppo RX17 jest dystrybuowany w Chinach jako Oppo R17. Skąd to "X" w nazwie na nasze rynki? Cóż, może po prostu dla lepszego brzmienia?

RX17 Pro - pierwsze wrażenia

Po wyjęciu smartfona z pudełka wywiera on bardzo pozytywne wrażenie. Prezentuje się solidnie, w czym dużą zasługę ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4”, chroniony przez Gorilla Glass 6, a także szklana osłona tyłu. Dzięki pokryciu specjalną warstwą nie pozostają na niej odciski palców, chroni ona także przed zabrudzeniami. W obudowie nie znajdziemy wejścia słuchawkowego, a USB typu C, jednak nie będzie problemu z podłączeniem słuchawek dzięki załączonej przejściówce. Czytnik odcisków palców umieszczony został pod wyświetlaczem. Działa sprawnie, ale palec trzeba docisnąć mocno. Smartfon miał problemy z odróżnianiem lewego kciuka od prawego - trzeba je było rejestrować kilka razy.

Odblokowywanie Face Unlock przy użyciu przedniego aparatu jest bardzo szybkie, ale nieco mniej bezpieczne od metody 3D, którą znajdziemy w Oppo Find X i iPhone X. Urządzenie ma wymiary umożliwiające używanie jedną ręką, aczkolwiek szerokość 7,9 mm nie kwalifikuje go do udziału w zestawieniu najcieńszych smartfonów na rynku. Jednym dziwnym elementem konstrukcji jest wyczuwalne zgrubienie, na które natykamy się, przesuwając palcem w dół. 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED pokrywa front urządzenia w 91,5%. Smartfon leży w dłoni przyjemnie, a jakość obrazu jest identyczna pod każdym kątem.

RX17 Pro - specyfikacja

Pod obudową Oppo RX17 Pro pracuje procesor Snapdragon 710 (2 rdzenie 2,20 GHz, Kryo + 6 energooszczędnych rdzeni 1,7 GHz, Kryo) z 6GB RAM. O ile nie zamierzasz grać w najbardziej wymagające gry mobilne, powinien doskonale sprawdzić się do codziennych zastosowań. Poniższe benchmarki pokazują wydajność smartfona w zestawieniu z podobnymi modelami, czyli Lenovo Z5 Pro z tym samym procesorem, OnePlus 6T, Nokia 7.1 oraz BlackBerry Key2. We wszystkich przypadkach im większy wynik, tym lepiej.

(Aby zmieniać benchmarki, naciśnij strzałkę w prawy lub lewy górnym rogu.)

Podczas tak wymagających gier jak Asphalt 9 nie było żadnych lagów, ilość FPS bardzo przyzwoita, a ładowanie szybkie. Mały notch w niczym nie psuł przyjemności płynącej z rozgrywki.

Zaletą tego modelu jest bateria litowo-polimerowa o pojemności 3700 mAh, która spisuje się po prostu świetnie - po całym dniu używania pozostało 40% energii. Tu od razu warto wspomnieć, że dzięki autorskiej technologii szybkiego ładowania Super VOOC uzupełnia się niezwykle szybko. Informacja prasowa głosi, że w 10 minut telefon można naładować do 40%. A jak jest w praktyce? Nawet lepiej! Po podłączeniu do ładowania wyłączonego telefonu z rozładowaną do 0% baterią, po niecałych 3 minutach było już 10%, a po dziewięciu - 40%. Do naładowania jej do 100% potrzeba było 35 minut. Takie rozwiązanie udało się osiągnąć dzięki rozdzieleniu baterii na dwie komórki po 1850 mAh każda, z których każda ładuje się oddzielnie. To bardzo nowatorski i interesujący pomysł, który z pewnością znajdzie naśladowców.

RX17 Pro - zdjęcia

Na rynki Europejskie przeznaczony został jeden model z 6GB RAM i pojemnością 128GB, a z powodu braku czytnika kart pamięci nie można tego rozbudować. 128 GB nie jest małą ilością miejsca, chyba, że namiętnie wykonuje się zdjęcia i nagrywa duże ilości materiałów wideo w wysokich rozdzielczościach. A ponieważ Oppo RX17 Pro dysponuje aparatem tylnym 20 Mpx i 12 Mpx z inteligentną przysłoną o wartościach f/1,5-F2,4 i przednim 20 Mpix, zachęca to do częstego ich używania. A jak zdjęcia wypadają w praktyce? Robione w świetle dziennym wypadają świetnie, ale czasem zdarza się, że przy dwukrotnym zoomie kolory w niektórych miejscach nie są oddawane należycie. Zdarza się także, że twarze ludzi na zdjęciach są nieco "wyprane" z kolorów, nawet po włączeniu trybu Smart Beauty.

Oppo zapowiadało, że aparat będzie dostosowywać się do warunków oświetlenia, dzięki czemu ma idealnie sprawdzić do wykonywania zdjęć w nocy. Znalazło to potwierdzenie w testach, aczkolwiek zdjęcia wykonywane w ciemności wymagają długiej ekspozycji, dlatego do ich robienia potrzeba nieco cierpliwości. Pomaga sensor wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, który korzysta z 3D TOF - pozwala to na precyzyjne zmierzenie odległości od aparatu a fotografowanym obiektem. Szkoda, że na pokładzie telefonu zabrakło dedykowanego oprogramowania do takich zdjęć.

RX17 Pro - interfejs użytkownika

RX17 Pro używa tego samego oprogramowania, co debiutujący wraz z nim na rynku polskim Find X. Zastosowana została skórka ColorOS, pomyślana na rynek chiński i - mówiąc szczerze - jest średnio wygodna w obsłudze. Skórka ma wersję 5,2, która bazuje na Android Oreo 8.1, a więc nie na najnowszym.

Co istotne - nie ma tu szuflady aplikacji, dlatego są wyświetlane na kilku ekranach. Jak na rynek europejski, który przyzwyczaił się do tej opcji, to trochę przestarzałe i niewygodne rozwiązanie. Irytują też takie rzeczy, jak usuwania powiadomień tylko za pomocą przesunięcia w prawo. Ale tu Oppo nie jest osamotnione - zarówno w modelach LG, jak i Huwaei czy Samsunga również można znaleźć kilka niewygodnych rozwiązań. Coś, co sprawdza się w Chinach, niekoniecznie znajdzie uznanie w Europie. Pomimo to oprogramowanie RX17 działa płynnie - jest zoptymalizowane i ma także wygodne rozwiązania, jak Smart Bar, pozwalający na szybki dostęp od najczęściej używanych aplikacji oraz ustawień.

RX17 Pro - uwagi

RX17 Pro to model, który z jednej strony świetnie wygląda, ale nie jest pozbawiony kilku niewygodnych elementów. Na kolejny plus należy policzyć solidny głośnik, ale następny minus to irytujący mechanizm wibracji. Połączenia Bluetooth z urządzeniami potrafią się często zrywać, co jest irytujące, gdy np. używa się słuchawek BT podczas spaceru - dlatego lepiej podłączać je kablem, przy użyciu znajdującej w zestawie przejściówki.

RX17 Pro - podsumowanie

Oppo RX17 Pro jest atrakcyjnym modelem - ma wpadający w oko design, solidne aparaty, świetny wyświetlacz i żywotną baterię z naprawdę szybkim ładowaniem. Choć wyposażony został w mniejszą ilość pamięci i słabsze podzespoły niż "braterski" Find X, różnica w cenie robi swoje i naszym zdaniem jest to model bardziej atrakcyjny od wspomnianego. Gdyby tylko nakładka była lepiej przemyślana, byłoby jeszcze lepiej. Dobrą alternatywą jest OnePlus 6T, który oferuje taką samą ilość RAM i pamięci, kosztuje podobnie, ale używa procesora Qualcomm Snapdragon 845 i działa pod kontrolą Androida 9.

RX17 Pro - czy warto go kupić?

RX17 Pro byłby atrakcyjniejszy, gdyby miał Snapdragona 845, zamiast 710. Przekonuje do siebie płynnym działaniem, solidnymi aparatami, świetnym wyglądem i dużym wypełnieniem ekranu. Jeśli te elementy są dla Ciebie istotniejsze niż procesor, może być to udany zakup.