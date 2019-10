Oppo Reno 2 Z - pierwsze wrażenia [krótka recenzja]

Czy warto zainwestować w nowy telefon Oppo? Sprawdzamy model Reno 2 Z - oto nasze pierwsze odczucia.

Oppo Reno 2 Z: specyfikacja

System operacyjny: ColorOS 6.1 (na bazie Android 9)

Procesor: MediaTek Helio P90

Układ graficzny: IMG 9XM-HP8

RAM: 8GB

Pamięć: 128 GB/256GB

Wyświetlacz: AMOLED 6,5" (2340 x 1080, 20:9, 394 ppi)

Tylny aparat: cztery obiektywy - 48 Mp (f/1.7) + 8 Mp (f/2.2) + 2 Mp (f/2.4) + 2 Mp (f/2.4)

Przedni aparat: 16 Mp (f/2.0), wyskakujący

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C

Akumulator: 4000mAh

Wymiary: 161,8 x 7,8 x 8,7mm

Waga: 195g

Oppo Reno 2 Z - data premiery i cena

Podczas spotkania w Londynie Oppo pokazało ciekawe modele smartfonów: Oppo Reno 2, Oppo Reno Z oraz opisywany tu Oppo Reno 2 Z, które trafią niebawem na europejskie rynki, choć w Indiach zadebiutował już w sierpniu. W Polsce powinien pojawić się dzisiaj, 17 października, w cenie 1699 złotych.

Oppo Reno 2 Z - wygląd i konstrukcja

Na pierwszy rzut oka nie ma dużych różnic w designie między Oppo Reno 2 Z a jego poprzednikiem - Reno Z. Jednak jest on nieco dłuższy, szerszy i cieńszy, ponadto waży 9 gramów więcej (195 g do 186 g). Jest to jednak różnica praktycznie nieodczuwalna. Rozmiar wyświetlacza 6,5" jednym przypadnie do gustu, dla innych może okazać zbyt duży - dotyczy to zwłaszcza osób z drobniejszymi dłońmi.

Reno 2 Z zalicza się do modeli ze średniej półki cenowej, jednak jego wygląd mógłby spokojnie należeć do smartfona klasy premium - w czym zasługa szkła Corning Gorilla Glass 5 na przedzie i tyle. Z drugiej strony wymusza to stosowanie futerału, aby nie zostało ono zarysowane lub nie popękało w trakcie eksploatacji, a także by chronić je przed zabrudzeniami, a zwłaszcza odciskami palców. Oppo Reno 2 Z jest dostępny w dwóch edycjach: klasycznie czarnej (Luminous Black) oraz białej (Sky White). Poprzednik miał również dwie, ale nieco inne: Jet Black oraz Aurora Purple. Oba modele łączą zakrzywione rogi, ale nowy ma bardziej "wycentrowane" przyciski. Najwieksza różnica estetyczna znajduje się na tylnej części, gdzie umieszczono cztery obiektywy - przejdziemy do nich w dalszej części tekstu.

Oppo Reno 2 Z - wyświetlacz

Oppo Reno 2 Z wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,5" (0,1" więcej, niż w Reno Z). Pokazuje obraz w rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli przy 394 ppi. Jak podaje Oppo, może wyświetlić 16 milionów kolorów i osiągać jasność do 430 nitów. Prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka, jego kolorystyka jest żywa, a kontrast stoi na bardzo wysokim poziomie.

Oppo Reno 2 Z - aparaty

Cztery obiektywy to ostatnio nic nowego. Ba, można wręcz powiedzieć, że staje się to trendem wśród producentów smartfonów. Czy to dobry kierunek? Czy naprawdę potrzebujemy ich aż tylu? Cóż, według Oppo owszem, potrzebujemy, dlatego mamy główny obiektyw 48 Mpix, któremu towarzyszy ultraszerokokątny 8 Mpix oraz dwa "maluchy" - teleobiektyw 2 Mpix i obiektyw mono 2 Mpix. Jakość zdjęć jest dobra, jednak nie tak dobra, jak w konkurencyjnych modelach Huawei P30 Pro czy Samsung Galaxy Note 10. Mimo wszystko miło, że Oppo próbuje do nich dociągnąć. W oprogramowaniu możemy znaleźć nowe, dedykowane tryby wykonywania fotografii: makro, portretowy oraz ciemny. Za lepszą jakośc nagrań wideo odpowiada tryb Ultra Steady, cechujący się wysokim poziomem stabilizacji.

Gdy odwrócimy aparat, widzimy, że na cienkiej ramce na wyświetlaczu nie ma obiektywu, ani notcha (Reno Z ma "łezkę"). Dlaczego? Ponieważ Oppo zdecydowało się na zastosowanie wyskakującego aparatu, co jest charakterystyczne dla rodziny Reno. Aparat używa obiektywu 16 Mpix, który wygląda dość charakterystycznie (widać go na trzecim zdjęciu). W porównaniu z Reno Z, który miał na przedzie 32 Mpix, 16 Mpix to krok w tył.

Oppo Reno 2 Z - wydajność, podzespoły, bateria

Patrząc na specyfikację techniczną, w której widnieje 8GB RAM, można spodziewać się płynnego i szybkiego działania, tym bardziej, że smartfon korzysta z wydajnego procesora MediaTek Helio P90 oraz układu graficznego IMG 9XM-HP8. Oppo zapewnia, że nie będzie problemu ani z grami, ani z aplikacjami - jednak musimy testować telefon przez kilka dni, aby sprawdzić, czy tak jest prawdę. Zauważamy, że dostępna pamięć w porównaniu z modelem Reno Z uległa zdublowaniu - ze 128GB do 256GB, jednak większa to droższa opcja. Tańsza to nadal 128GB.

Bateria ma pojemność 4000 mAh, co powinno umożliwić normalne używanie smartfona przez cały dzień... i jeszcze trochę. Jest kompatybilna z technologią VOOC 3.0, co - zdaniem producenta - pozwala na naładowanie jej do 50% w mniej niż pół godziny. Czy tak jest naprawdę? Cóż, na sprawdzenie tego również potrzebujemy nieco więcej czasu.

Oppo Reno 2 Z - łączność i dźwięk

W obudowie Oppo Reno 2 Z znajdziemy - obok portu USB typu C - wejście jack 3,5 mm. Na szczęście Oppo nie poszło za wieloma producentami, umożliwiającymi słuchanie tylko za pomocą słuchawek bezprzewodowych. Ponadto mamy tu czytnik odcisków palców pod wyświetlaczem. Za łączność bezprzewodową z internetem odpowiada moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, z urządzeniami pozwala łączyć się transmiter Bluetooth 5.0, mamy tu także GPS. W obudowie zamieszczono tackę na karty Nano SIM.

Oppo Reno 2 Z - oprogramowanie

Oppo Reno 2 Z dostarczany jest z preinstalowanym systemem ColorOS 6.1, który bazuje na Androidzie 9. Systemu tego używa obecnie większość średniaków, ale Oppo nie daje żadnej gwarancji aktualizacji do wersji Android 10. Nakładka ColorOS to barwny design z przejrzystym interfejsem.

Oppo Reno 2 Z - podsumowanie

Zaledwie pięć miesięcy po debiucie Oppo Reno Z pojawia się jego następca - Reno 2 Z. Różnice? Przede wszystkim więcej RAM, cztery obiektywy i nowe opcje kolorystyczne. Teoretycznie jest znacznie wydajniejszy niż poprzednik, jednak ustępuje mu przy aparcie przednim (16Mpux przy 32Mpix w Reno Z). Na razie mieliśmy go zbyt krótko, aby zrobić większą recenzję, ale póki co widać już, że może być interesująca propozycją dla użytkowników, którzy szukają dobrego aparatu tylnego w rozsądnym budżecie.