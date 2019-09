Optoma HD39Darbee to projektor, który na pierwszy rzut oka wygląda solidnie. Czy jego możliwości to potwierdzają?

Optoma HD39Darbee to projektor, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD 1080p i o proporcjach 16:9. Maksymalna jasność to 3500 lumenów, a kontrast może wynosić aż 32000 :1. Projektor wyposażony jest w dwie technologie: udoskonalenia obrazu DARBEE Visual Presencw, dzięki której obrazy powinny nabierać głębi i większego realizmu oraz Amazing Colours Optomy. Ponadto posiada wiele opcji i trybów ustawień, umożliwiających własna regulację barwi i ostrości. Dla miłośników cyfrowej rozrywki przygotowano wzmocniony tryb gry z czasem reakcji 16ms. Projektor Optoma może także wyświetlać rzeczywistą zawartość 3D z prawie każdego źródła 3D, w tym odtwarzaczy Blu-ray 3D, transmisji 3D i konsol do gier najnowszej generacji. Urządzenie oferuje zoom 1.6x oraz opcję pionowego przesunięcia obiektywu. Żywotność lampy o mocy 195W jest szacowana na 4 tysiące godzin przy normalnym użytkowaniu, ale podczas używania projektora w trybie "eco" czas ten wzrasta niemal czterokrotnie - do 15 tysięcy godzin!

Optoma HD39Darbee to projektor z wbudowanym głośnikiem o mocy 10W. Za łączność z urządzeniami przesyłającymi obraz odpowiadają dwa wejścia HDMI (z MHL) oraz port USB. Mamy też wyjście audio - i to wszystko. Jak na sprzęt za tę cenę, to trochę mało. Na plus należy policzyć funkcję ISF, która umożliwia zapisanie skalibrowanych ustawień trybu dziennego i nocnego w celu uzyskania jak najwyższej jakości obrazu. Minimalna odległość rzutowania obrazu to 350 cm, a więc nie posłuży w mniejszych pomieszczeniach.

Podsumowując: Optoma HD39Darbee to projektor, którego zakup jest wart rozważenia. Choć w tej cenie powinien mieć nieco więcej wejść i możliwość obsługi Wi-fi, to nie powinno to przeszkadzać w przypadku, gdy podłączamy urządzenia wyłącznie kablami.