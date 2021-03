Oromed Oro-pulse

Kompleksowy i elegancki

Poszukując pulsoksymetru warto zwrócić uwagę na Oro-pulse firmy medycznej Oromed. Już na pierwszy rzut oka urządzenie to przyciąga uwagę elegancką, jak na taki tym sprzętu, konstrukcją. Dużym plusem jest sporych rozmiarów wyświetlacz, na którym znajdziemy wszystkie interesujące nas parametry, jak poziom nasycenia krwi tlenem czy puls, przedstawione zarówno w liczbowej, jak i graficznej formie, a także poziom naładowania baterii. Urządzenie posiada sześć trybów wyświetlania do wyboru i jest bardzo intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Kolejnym atutem jest automatyczne wyłączenie pulsoksymetru już pięć sekund po wyciągnięciu z niego palca, co znacznie wpływa na czas użytkowania sprzętu, który wynosi zresztą całkiem sporo, ponieważ od 20 do nawet 36 godzin na dwóch bateriach AAA. Co niezwykle istotne w przypadku pulsoksymetru Oro-pulse, jest on przeznaczony zarówno do prywatnego, codziennego użytku, jak i do wykonywania profesjonalnych pomiarów medycznych.