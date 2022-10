Oświetlenie TP-Link Tapo to idealny wstęp do inteligentnego domu! Sprawdź, jak najlepiej wykorzystać jego możliwości

Marka TP-Link ma w swoim portfolio wiele zróżnicowanych produktów, które mogą uczynić nasze mieszkanie jeszcze bardziej komfortowym. Jednym z najważniejszych elementów inteligentnego domu jest system oświetlenia, który pozwala na pełną kontrolę ze strony użytkownika. Zestaw TP-Link Tapo sprawdza się w tej roli naprawdę świetnie.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Wstęp

Zestaw oświetleniowy TP-Link Tapo to idealny wstęp do zbudowania prawdziwie inteligentnego ekosystemu w swoim domu. Możliwość kontroli poszczególnych parametrów związanych z działaniem żarówek i lampek LED, pozwoli nam na monitorowanie zużycia energii oraz błyskawiczne dostosowywanie oświetlenia pokoju do okoliczności. TP-Link oferuje sporo innowacyjnych urządzeń, które mogą uzupełnić nasze mieszkanie o kolejne wygodne rozwiązania. Kamery pozwolą na kontrolę bezpieczeństwa, nawet gdy jesteśmy poza domem, inteligentne wtyczki sprawią, że oszczędzanie energii stanie się prostsze, a testowany zestaw oświetleniowy może - w mgnieniu oka - zamienić dowolny pokój w strefę do nauki, imprez lub domową salę kinową.

Opis zestawu

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Recenzowany przeze mnie zestaw składał się z pięciu żarówek Smart Wi-Fi Light Bulb oraz dwóch pasków LED Smart Wi-Fi Light Strip. Zaznaczę jednak, że ilość poszczególnych elementów może być dowolna, a ich dobór zależy jedynie od preferencji użytkownika. Każdą z żarówek, a także każdy pasek LED, możemy połączyć z aplikacją indywidualnie. Tak więc, jeżeli chcemy zamontować w pokoju tylko jeden z elementów zestawu oświetleniowego TP-Link Tapo, to nie będziemy mieli z tym najmniejszego problemu. Funkcjonalność urządzenia działającego samodzielnie nie ulegnie zmianie - nadal będziemy mogli monitorować jego zużycie energii oraz modyfikować poszczególne parametry.

Każda z wymienionych przeze mnie wcześniej żarówek posiada swoje indywidualne cechy oraz zastosowanie, w którym sprawdzi się najlepiej. Modele Tapo L510E oraz Tapo L520E to żarówki ze ściemniaczami, które obsługują jeden kolor oraz szereg funkcji umożliwiających kontrolę wielu parametrów przy pomocy aplikacji zdalnej. To samo tyczy się modelu Tapo L530E, jednak w tym przypadku możemy także zmieniać kolor oświetlenia na jeden z 16 000 000 odcieni.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Wśród recenzowanych elementów znajduje się również taśma LED Tapo L920-5, którą - podobnie jak w przypadku żarówek - możemy sterować za pomocą aplikacji. Ma ona 5 metrów długości, a dzięki obecności specjalnego kleju możemy przyciąć ją do dowolnej długości i przymocować na interesującą nas powierzchnię.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Podłączenie oraz konfiguracja

Skonfigurowanie całego systemu jest proste i intuicyjne. Najlepiej zacząć od pobrania darmowej aplikacji TP-Link Tapo, którą znajdziemy zarówno w sklepie Google Play, jak i App Store. Po jej zainstalowaniu należy założyć konto oraz potwierdzić jego aktywację. Następnie możemy przejść do uruchamiania poszczególnych elementów naszego zestawu oraz dodawania ich do aplikacji. Dzięki temu będziemy w stanie z łatwością kontrolować parametry związane z każdym urządzeniem. W menu znajdziemy opcję, która umożliwia dodanie do aplikacji nowego urządzenia. Teraz wystarczy wybrać z listy interesujący nas produkt oraz pozwolić aplikacji na poprowadzenie nas przez cały proces konfiguracji.

Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo

TP-Link Tapo najpierw wyszuka nowe urządzenie, a następnie połączy się z nim. Po krótkiej aktualizacji oprogramowania będziemy w stanie cieszyć się wszystkimi funkcjami nowo dodanego produktu. Żarówki możemy wpiąć do dowolnej lampy obsługującej gwint E27. Lampki LED najpierw wpinamy do akumulatora, a później do sieci domowej. Taśma posiada klej, dzięki której jej przymocowanie jest banalnie proste i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Jeśli uznamy, że 5 metrów to zdecydowanie więcej niż potrzebujemy, możemy przeciąć listwę w miejscach wskazanych przez producenta. Dzięki temu uzyskamy optymalną długość taśmy, która idealnie wpasuje się w swoje miejsce. Podpięcie wszystkich elementów oraz skonfigurowanie ich w aplikacji zajęło mi kilkanaście minut.

Najciekawsze funkcje oraz sterowanie

Urządzenia oświetleniowe od TP-Link oferują mnóstwo funkcji, dzięki którym możemy uczynić każdy pokój zdecydowanie bardziej komfortowym miejscem. Wszystkie dodane przez nas produkty znajdują się w aplikacji, która stanie się centrum kontroli poszczególnych elementów. Jest to jeden z moich ulubionych elementów recenzowanego zestawu - mogę obsługiwać oświetlenie w całym domu lub konkretnym pokoju jedynie przy użyciu mojego smartfona. Każda z lamp może mieć własną nazwę oraz ikonę, dzięki czemu łatwo odnajdziemy się w aplikacji.

Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo

Podstawową funkcją jest oczywiście włączanie oraz wyłączanie poszczególnych elementów przy użyciu smartfona. To jednak dopiero początek. Każda z żarówek posiada swoje indywidualne ustawienia, które możemy dowolnie modyfikować. Zacznę od modeli Tapo L510E oraz Tapo L520E. Oba produkty umożliwiają zmianę natężenia dzięki funkcji ściemniacza i są wyposażone w jeden kolor światła. Jeszcze więcej możliwości personalizacji oferuje model Tapo L530E, który stał się moim ulubionym elementem całego zestawu. Oprócz możliwości zmiany natężenia, posiada on także opcje modyfikowania koloru oświetlenia. Co więcej, oprócz podstawowych odcieni możemy także wybierać wśród przygotowanych przez producenta motywów oraz personalizować je według własnych preferencji.

Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo

Podobne możliwości oferuje listwa LED. Możemy swobodnie zmieniać kolor oświetlenia oraz jego natężenie, a także wybierać między wgranymi przez producenta motywami. W tym przypadku motywy są jednak o wiele bardziej rozbudowane, a większość z nich wygląda naprawdę świetnie. Każdy oferuje inny typ oświetlenia oraz częstotliwość zmiany kolorów. Wgranych opcji jest osiemnaście, ale możemy także dodawać własne efekty, które będą spersonalizowane według naszych oczekiwań.

Taśma LED Tapo L920-5 posiada funkcję Sync-to-Sound, dzięki której możemy zsynchronizować oświetlenie z muzyką. W tym celu należy wybrać opcję, która widnieje obok funkcji Efekty, a następnie włączyć nasłuchiwanie. Smartfon będzie zbierał muzykę i dostosowywał oświetlenie do aktualnego utworu. Możemy wpływać na wyświetlany kolor, tempo zmian oraz natężenie oświetlenia. Warto jednak zaznaczyć, że telefon musi znajdować się dość blisko źródła dźwięku, aby funkcja działała poprawnie.

Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo

Wszystkie opcje modyfikacji oświetlenia to dopiero wstęp do inteligentnych funkcji, które oferują produkty TP-Link. Najbardziej użyteczną opcją, z której korzystałem regularnie, było ustalanie indywidualnego harmonogramu dla każdego urządzenia. Dzięki tej opcji jesteśmy w stanie zlecić aplikacji włączenie lub wyłączenie konkretnego elementu o interesującej nas godzinie. Możemy także ustawić kolor oświetlenia lub konkretny motyw. Tapo może także zsynchronizować wschód oraz zachód słońca z informacjami pobranymi ze smartfona.

Żarówki posiadają intrygujący tryb, który nazywa się Poza domem. Umożliwia on losowe włączenie lub wyłączenie urządzenia TP-Link, gdy nie ma nas w domu. Dzięki temu jesteśmy w stanie symulować obecność domowników, nawet kiedy znajdujemy się daleko od mieszkania. Wśród najważniejszych funkcji nie sposób pominąć możliwość obsługi asystenta głosowego Google, który działa z aplikacją Tapo bez zarzutów.

Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo Źródło: Aplikacja Tapo

Zastosowanie

Żarówek oraz taśmy LED możemy używać do tworzenia różnych scenerii i dostosowywać je pod konkretne okoliczności. Podczas sprawdzania produktów TP-Link zdecydowałem się stworzyć kilka scenariuszy dla użytkowników, które wykorzystują różne typy oświetlenia.

Scenariusz 1.

Oświetlenie biurka do pracy oraz gier

Scenerie przygotowałem łącząc lampkę wyposażoną w żarówkę Tapo L530E (zmienny kolor) oraz taśmę LED przyklejoną na tylnej części biurka. Zaznaczę, że listwa została przyklejona w dość wymagający sposób, bo posiada zagięcia w kilku miejscach, a mimo wszystko nie miałem żadnego problemu z mocowaniem oraz utrzymaniem jej w tej samej pozycji. Przygotowując swoje stanowisko pracy ustawiłem natężenie żarówki na około 50% oraz wybrałem światło o zimnej barwie (fotografia w pełni tego nie oddaje). W przypadku taśmy LED wybrałem jeden z wgranych, neutralnych motywów. Dzięki temu uzyskałem jasną przestrzeń, która świetnie nadaje się do pracy.

W drugim przypadku zmieniałem całe oświetlenie na zdecydowanie bardziej immersyjne - w moim przypadku służyło ono głównie do gier. Żarówka została ustawiona na barwę pomiędzy granatem, a fioletem, natomiast listwa LED działa w standardowym czerwonym oświetleniu.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Scenariusz 2.

Oglądanie filmu

W tym przypadku zdecydowałem się na dość standardowe rozwiązanie, czyli przymocowanie taśmy LED na tylną część szafki RTV. Oglądając korzystałem głównie z wgranych do aplikacji motywów, które wyglądają świetnie.

Montaż listwy ponownie odbył się bez najmniejszych problemów, a do całego procesu użyłem jedynie nożyczek. Zaprezentowany na poniższych fotografiach efekt to motyw Zorzy, który zmienia kolor oraz natężenie oświetlenia w czasie.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Scenariusz 3.

Jadalnia

Ostatni scenariusz polega na zdecydowanie bardziej standardowych rozwiązaniach. Do wiszącej lampy zamontowałem trzy żarówki - modele Tapo L510E oraz Tapo L520E. Wszystkie elementy ustawiłem w aplikacji na podobny poziom natężenia światła, dzięki czemu mogłem uzyskać optymalną scenerię w jadalni.

Bardzo użyteczna okazała się w tym przypadku możliwość włączania oraz wyłączania poszczególnych żarówek, ponieważ podczas posiłków spożywanych przed zachodem mogłem nieco rozświetlić pomieszczenie, jednocześnie nie marnując prądu. Trzeci ze scenariuszy jest zdecydowanie najbardziej standardowym rozwiązaniem, ale funkcje oferowane przez aplikację Tapo mogą sprawić, że nawet tak proste oświetlenie będziemy w stanie spersonalizować pod aktualne okoliczności.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Podsumowanie

Urządzenia od TP-Link pomogą sprawić, że nasz dom, mieszkanie lub pokój staną się jeszcze bardziej komfortowe. Produkty oświetleniowe Tapo posiadają mnóstwo funkcji oraz zastosowań, które umożliwią wygodne dostosowywanie scenerii do naszych oczekiwań oraz zautomatyzowanie wielu zadań. Jeżeli chciałbyś zbudować inteligentny ekosystem w swoim domu, który wyręczy cię w wielu zadaniach - oświetlenie od TP-Link będzie idealnym początkiem tego procesu. Jeśli natomiast interesują cię jedynie zmiany w jednym pokoju, to każdy z opisanych przeze mnie w tej recenzji elementów możesz zakupić osobno, a jego funkcjonalność nadal pozostanie taka sama.