Dobrze zaprojektowania i sprawnie działająca usługa, która przypadnie do gustu w szczególności użytkownikom systemu Windows.

Cena: darmowy

darmowy Prosta konstrukcja

Mnóstwo przydatnych opcji

Obsługa wielu kont poczty elektronicznej

Źródło: techadvisor

Poczta elektroniczna w serwisie Outlook.com to usługa giganta z Redmond - Microsoftu. Zastąpiła ona Hotmail kilka lat temu. Podczas, gdy nazwa Outlook jest taka sama zarówno dla programu do obsługi poczty elektronicznej wchodzącego w skład pakietu Office, jak i wersji sieciowej oraz mobilnej usługi Outlook to funkcjonalność tych rozwiązań znacząco się od siebie różni. Nie powinieneś się jednak tym martwić, ponieważ darmowa wersja posiada wszystkie niezbędne do codziennej pracy funkcje.

Wiadomości e-mail mogą być przechowywane w folderach z możliwością ustawienia zasad, które pozwalają na automatyczne przenoszenie nowych wiadomości w wybrane miejsce. Można również korzystać z wielu kont e-mail, co oznacza, że wiadomości zaadresowane do skrzynki na Gmailu mogę być bez problemu obsługiwane z poziomu Outlook'a. Ponadto usługa oferuje kompleksowy filtr odpowiedzialny za rozpoznawanie wiadomości typu SPAM.

Skrzynka odbiorcza jest w stanie pracować w trybie skupienia tak, aby priorytetowo traktować jedynie wybrane wiadomości od zdefiniowanych osób oraz firm. Istnieje również rozwiązanie odpowiedzialne za automatycznie przeniesienie starszych wiadomości do kosza, aby ułatwić Ci utrzymanie porządku w skrzynce odbiorczej.

Znaczną zaletą Outlook'a jest świetna integracja z kalendarzem. Do twojej dyspozycji pozostają także tymczasowe aliasy e-mail oraz niezliczona liczba mniejszych funkcji, które mogą się okazać bardzo użyteczne.