Overmax X-Bee Drone Fold One to dron zaprojektowany specjalnie z myślą o amatorach. Cechuje się łatwością w pilotażu oraz kompaktowymi rozmiarami, które ułatwiają przenoszenie. Na pokładzie wiele funkcji wspierających pilotaż i operatora.

Overmax X-Bee Drone Fold One to dron zaliczający się do najmniejszej kategorii C0. Jego masa własna wynosi 249 g, więc nie potrzebujemy licencji do jego pilotażu. W zestawie otrzymamy pilot zdalnego sterowania z uchwytem na telefon. Dron łączy się z telefonem za pośrednictwem specjalnej aplikacji, a sterowanie odbywa się z wykorzystaniem pasma 5 GHz.

Overmax X-Bee Drone Fold One

Nadajnik posiada dwa joysticki, czytelny wyświetlacz oraz dodatkowe przyciski. Zasięg wynosi aż 300 metrów. Aplikacja mobilna na urządzenia mobilne na żywo przekazuje obraz z kamery zamocowanej w obudowie drona. Aparat pozwala na rejestracje zdjęć io filmów w rozdzielczości 4K. Obiektyw posiada szeroki kąt widzenia - 120 stopni. Dodatkowo umieszczono go w obrotowym wysięgniku, który może zmieniać swoje położenie wedle preferencji operatora.

Na pokładzie drona znajdziemy system automatycznego utrzymywania wysokości oraz automatyzację lotu. W sytuacji awaryjnej dron samodzielnie powróci do miejsca startu. Dzięki obecności wbudowanego modułu GPS możemy mieć pewność, że dron samoczynnie odtworzy trasę powrotną do miejsca startu z uwzględnieniem przeszkód.

Overmax X-Bee Drone Fold One zasilany jest akumulatorem o pojemności 1500 mAh. Pozwala on na około 15 minut lotu. O bezpieczeństwo dbają cztery silniki bezszczotkowe oraz intensywne oświetlenie LED. Obudowa jest odporna na przypadkowe upadki.