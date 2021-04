PALIT RTX 3060 DUAL OC – godny następca GTX 1060?

Sprawdzamy jak radzi sobie najnowszy przedstawiciel segmentu średniego od Nvidii czyli RTX 3060. Czy sprosta on oczekiwaniom graczy, czy większa ilość pamięci jest naprawdę potrzebna? Sprawdzimy to w poniższym teście.

Producentom układów i kart graficznych, od lat, największy zysk przynoszą konstrukcje segmentu średniego, ponieważ stanowią one ogromną część rynku. Prezentując jednak nową rodzinę chipów, przeważnie zaczynamy od najwyższych modeli. W ten sposób najłatwiej pokazać przyrosty wydajności oraz płynne działanie nowych technologii. Gracze jednak z niecierpliwością czekają na premierę tych bardziej dostępnych finansowo modeli. Wystarczy spojrzeć choćby na statystyki platformy STEAM, dotyczące najczęściej używanego hardware'u w naszych komputerach. Wciąż na czele są ekrany Full HD, czy to za sprawą ich ceny nawet dostępności paneli mogących pochwalić się odświeżaniem powyżej 75 Hz. Rozdzielczość ta nie już na tyle wymagająca, więc nie ma co się dziwić, że najpopularniejszą kartą graficzną jest GTX 1060, a zaraz za nią model GTX 1050. Oba te układy debiutowały w 2016 roku. Czy wraz z premierą RTX 3060 dostaliśmy w końcu godnego następcę już pięcioletnich układów?

GA 106 – serce RTX 3060

Układ GPU Nvidii GA 106 z karty RTX 3060 bazuje na architekturze Amper i wykonany jest z wykorzystaniem 8 nm procesu produkcyjnego w fabrykach Samsunga. Sam rdzeń ma powierzchnię 276 mm² oraz składa się z ponad 13 milionów tranzystorów. Obsługuje on DirectX 12 Ultimate, w tym te w wersji 12_2, OpenCL 2.0 oraz instrukcje CUDA w wersji 8.6. Kompatybilność z DX12 Ultimate zapewnia wsparcie sprzętowe dla śledzenia promieni oraz cieni, czyli tak zwanego Ray Tracingu. Układ GA 106 w RTX 3060 wyposażony jest w 3584 jednostki cieniujące (CUDA CORES), 112 jednostek mapowania teksturowego (TMU) oraz 64 jednostki wyjściowa renderowania (ROP). Dodatkowo układ jest wyposażony w 112 rdzeni tensor, które wspomagają szybkość działania aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe między innymi DLSS. Karta wyposażona jest w 28 rdzeni RT oraz domyślnie ma działać z 12 GB pamięci GDDR6, które są podłączone przy użyciu 192-bitowej szyny. Bazowy zegar konstrukcji referencyjnej to 1320 MHz z zegarem Boost sięgającym 1770 MHz. Pamiętając na jakich zasadach działa tryb turbo Boost na kartach Nvidii, można spodziewać się wyższych zegarów przy zastosowaniu dobrego chłodzenia GPU. Zegar pamięci został ustawiony natomiast na 1875 MHz, co przekłada się na efektywną prędkość 15 Gbps. TDP układu, czyli średni pobór prądu dla karty został określony na 170 W. Cena na premierę miała wynosić 329 $, co w Polsce przekładało się to na 1599 zł. Nie ma co się oszukiwać, na próżno w dzisiejszych czasach szukać karty graficznej z serii RTX w sklepie.

Palit RTX 3060 DUAL OC – budowa karty.

Do testów otrzymaliśmy kartę RTX 3060 od Palita w wersji DUAL OC, czyli mamy do czynienia z wersją fabrycznie podkręconą, z chłodzeniem opartym o dwa 9 cm wentylatory. Z domyślnych 1770 MHz zegar boost został podniesiony do 1867 MHz. Nie zdecydowano się natomiast na podniesienie zegara układów pamięci.

Karta zajmuje dwa sloty, a jej wielkość nie powinna stanowić problemów z umieszczeniem nawet w małych obudowach. Wymiary karty to 24,5 cm długości oraz 12 cm wysokości. Karta wymaga do działania dodatkowego zasilania. Na szczęście producent zdecydował się skorzystać ze standardowej wtyczki 8-pinowej zamiast nowej mniejszej 12-pinowej stworzonej przez Nvidię.

Karta wyposażona jest w trzy złącza Display Port 1.4 oraz HDMI 2.1. DisplayPort w wersji 1.4 które obsługują kompresję DSC, co pozwala na podłączenie monitorów 4K o odświeżaniu 120 Hz oraz 8K mogących pracować z częstotliwością 60 Hz. RTX z rodziny amper pozwalają na podłączenie dwóch takich monitorów jednocześnie. Nowością dla kart z serii RTX 3000 jest również HDMI w standardzie 2.1, które zapewnia przepustowość do 48 Gbps. Dzięki temu możemy obsługiwać panele 144 Hz dla rozdzielczości 4K oraz 30 Hz dla 8K. Wartości odświeżania znacząco rosną jeżeli będziemy przesyłać skompresowany sygnał, w ten sposób dla 8K osiągamy aż 120 Hz.

Konstrukcja chłodzenia wzorem kart wyższego segmentu z serii Amper zapewnia swobodny przepływ powietrza poprzez tył konstrukcji. Zarówno obudowa wentylatorów, jak i backplate zrobione są z plastiku z efektownym wykończeniem odsłoniętej części chłodzenia, na wzór plastra miodu. Logo Geforce RTX jest podświetlane na zielono i jest to jedyny świecący element jaki występuje na karcie.

Po zdjęciu obudowy chłodzenia ukazuje się nam autorska konstrukcja PCB Palita, która ma zaledwie 14,5 cm długości. Karta takiej długości na pewno zadowoliłaby niejednego posiadacza obudów SFF. Wielkość konstrukcji nie pozwala na marnowanie miejsca, więc wszystkie elementy są dość ciasno ułożone. Kości GDDR6 produkcji Samsunga to moduły gotowe do pracy z prędkością 16 Gbps.

Sekcja zasilania to konstrukcja pięciofazowa zbudowana na 45 A układach DrMos OnSemi 302045 oraz sterowana kontrolerem uPI uP9512R. Specyfikacja może nie robi wrażenia, ale dla 170 W chipu GA106 spokojnie wystarczy.

RTX 3060 oczywiście obsługuje wszystkie technologie Nvidii, między innymi DLSS, Real-Time Ray Tracing czy Nvidia Reflex.

RTX 3060 nie dla miningu ?

Nvidia dumnie ogłaszała przed premierą układu, że RTX 3060 będą posiadały ograniczenie dla wydobycia kryptowalut, głównie Ethereum. Miała nie być to blokada zawarta w sterownikach, a zintegrowana na poziomie sprzętowym. Miesiąc po premierze niestety okazało się zupełnie inaczej. Najnowsze sterowniki 470.05 dostępne dla deweloperów i w programie Windows Insider, całkowicie ściągają ten limit bez konieczności modyfikacji biosu, a osiągane wyniki są prawie dwukrotnie wyższe.

Rożnica wydajności kopania pomiędzy sterownikami w wersji 461.92 vs 470.05

Platforma testowa:

PROCESOR: INTEL CORE i9 10850K

INTEL CORE i9 10850K PŁYTA GŁÓWNA: GIGABYTE Z490 MASTER

GIGABYTE Z490 MASTER RAM: PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17

PATRIOT BLACKOUT 3600 CL17 DYSK: ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB

ADATA SX8200 1TB, ADATA SU650 1TB ZASILACZ: COOLER MASTER 750W

COOLER MASTER 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Temperatury, pobór prądu i podkręcanie

Mimo że testowana przez nas wersja posiada już fabryczne podkręcenie, nie trzeba na tym poprzestawać. Karty z serii Amper dysponują dynamicznym zegarem boost, który jest zależny zarówno od dostępnego limitu mocy, jak i od temperatury samego rdzenia. Dla domyślnych ustawień realny zegar boost wahał się między 1950-1970 MHz. Po OC udało się go ustabilizować do poziomu 2055-2100 MHz.

Skoro ustaliliśmy, że karta posiada kości GDDR6 Samsunga gotowe do pracy z prędkością 16 Gbps, od tego zaczęliśmy nasze testy - finalnie osiągnęliśmy 16,6 Gbps (2050MHz), w pełni stabilne we wszystkich naszych benchmarkach. Warto dodać, że dla testu 3DMark Port Royal pamięci były w stanie pracować z prędkością przekraczającą 17 Gbps, czyli 2250 MHz.

Podczas podkręcania nie zmienialiśmy profilu pracy wentylatorów na chłodzeniu. Maksymalne temperatury osiągane zarówno dla ustawień domyślnych, jak i po podkręceniu nie różniły się od siebie. Różnica 1OC równie dobrze może wynikać z błędu pomiarowego. Zauważalna, a raczej słyszalna, jest za to różnica w pracy samego chłodzenia, które na ustawieniach domyślnych jest bardzo ciche, za to już po podkręceniu szum potrafi być uciążliwy. Mówimy tu co prawda o testach na testbench, gdzie osoba testująca znajduje się niecały metr od karty.

Zarówno testy temperatur, jak i poboru prądu przez kartę sprawdziliśmy podczas pracy w programie Furmark. Dodatkowo na wykresie poboru prądu znajduje się także najwyższy odczyt podczas wszystkich naszych testów.

Testy 3D

Testy przeprowadziliśmy w dwóch najpopularniejszych rozdzielczościach, czyli w 1920x1080 (Full HD) oraz 2560x1440 (2K). I mimo że RTX posiada 12 GB pamięci, nie ma co się oszukiwać, że da on sobie radę z wyższymi rozdzielczościami.

W pierwszej kolejności wydajność sprawdziliśmy w popularnych benchmarkach 3DMark. W teście Fire Strike i Time Spy ogólny wynik zależny jest zarówno od mocy, jak i ilości rdzeni procesora, dlatego skupiliśmy się na samym wyniku osiąganym przez kartę graficzną, tak zwanym GPU Score.

Far Cry 5

Ustawienia najwyższe i w rozdzielczości 2K blisko 90 klatek na sekundę w Full HD. Po OC spokojnie można grać na ekranach z odświeżaniem 144 Hz.

GTA 5

Średnio ponad 100 FPS i to nawet w rozdzielczości 2560x1440. Rezultaty sporo wyższe nawet od GTX 1080 Ti. O GTX 1660 czy GTX1060 nie ma co wspominać. Ponad dwa razy więcej klatek od swoich poprzedników robi wrażenie.

Counter Strike: Global - Offensive

Biorąc pod uwagę jak, “lekki” jest to test dla kart graficznych, sprawdziliśmy także rozdzielczość 4K. Jedyny tytuł, w którym karta nawet po delikatnym podkręceniu odmawiała wyświetlania obrazu - winne temu są pewnie sterowniki albo sama gra, która nie doczekała się nowego patcha. Nie zmienia to faktu, że w każdej testowanej rozdzielczości wydajność jest naprawdę na wysokim poziomie. Różnice w stosunku do GTX 1060 to od 30 do nawet 70%.

Assassin’s Creed Valhalla

W ustawieniach najwyższych płynne 60 klatek osiągamy tylko w rozdzielczości Full HD. Do gry w wyższej rozdzielczości konieczne byłoby obniżenie detali gry, aby nie uświadczyć spadków do 30 klatek.

Watch Dogs: Legion

Ustawienie najwyższe i Ray Tracing na ultra bez DLSS. można co najwyżej liczyć na konsolowe doznania płynności.

Call of Duty Warzone

Ustawienia najwyższe nie stanowią problemu dla RTX 3060 w tej sieciowej strzelance, w obu testowanych rozdzielczościach.

Cyberpunk 2077

Ustawienia detali wysokie, poziom RT średni i przy włączonym DLSS, nawet w 2K gra się całkiem przyjemnie. Na kartach GTX nie można włączyć RT. Jak widać RTX 3060 spokojnie osiąga taką samą wydajność jak poprzednicy i to z włączonym śledzeniem promieni.

Shadow of the Tomb Raider

Jeden z pierwszych tytułów wykorzystujący zarówno Ray Tracing, jak i DLSS, jest on jednak dostępny dopiero od rozdzielczości 1920x1200, dlatego też zabrakło go podczas testów dla Full HD. Widać też, jaki postęp wydajności zapewnia w stosunku do poprzedników nowy RTX.

Wolfenstein: Youngblood

Kolejna gra, w której nie można na GTX wymusić Ray Tracingu, ale mimo to RTX 3060 generuje więcej FPS od GTX'ów 1660 czy 1060. Włączenie DLSS dla rozdzielczości 2K daje dużego kopa wydajności.

Podsumowanie

Czy RTX 3060 spełni oczekiwania w nim pokładane i zdetronizuje GTX 1060 z czołówki najpopularniejszych kart graficznych na Steam? I tak, i nie. Patrząc zarówno na wydajność, jak i cenę, nie powinno to stanowić większego problemu. Pojawia się on dopiero, jak weźmiemy pod uwagę braki w dostępności kart, które nie wiadomo kiedy się skończą.

Jeśli chodzi o testowanego przez nas Palita RTX 3060 12 GB widać, że to konstrukcja, która miała głównie konkurować ceną. Nie można jej nic zarzucić -zarówno wydajność, jak i kultura pracy (przed podkręcaniem) miło zaskoczyła. Nie uświadczymy tutaj kolorowego podświetlenia czy ogromnego chłodzenia, ale nic nie szkodzi - to, które jest spokojnie daje radę. Obyśmy doczekali się dobrej dostępności tych kart w normalnych cenach, bo w chwili obecnej, płacenie ponad 3000 zł za tę konstrukcję, to lekka przesada.