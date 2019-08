PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - test pamięci na kościach Samsung B-DIE

Czy zastosowanie wydajnego RAM-u ma znaczenie? Przetestowaliśmy pamięci DDR4 PATRIOT VIPER STEEL w wariancie 3866MHz, aby sprawdzić czy sprostają oczekiwaniom wymagających użytkowników.

Przy zmianie platformy, bądź zakupie nowego komputera, zastanawiamy się jaką pamięć operacyjną dobrać (a przynajmniej powinniśmy). Jest wiele czynników, które sprawiają, że decydujemy się na konkretne moduły danego producenta. Poza oczywistymi jak pojemność oraz parametry wpływające na wydajność oferowanych kości, coraz częściej przywiązujemy wagę do względów wizualnych. Minęły czasy gdy zwykły radiator w kolorze niepasującym do płyty głównej nam nie przeszkadza. Nie po to większość obudów ma okno bądź całe panele ze szkła hartowanego, żebyśmy nie podziwiali swojej maszyny, na którą nierzadko oszczędzamy swoje kieszonkowe bądź odkładamy z wypłaty. Niewiele firm ma odwagę aby odejść od panujących trendów. Pomimo tego, Patriot projektując swój produkt, postanowił pójść właśnie w tę stronę. Zamiast uraczyć nas kolejnym milionem świecących diod LED i krzykliwych radiatorów, skupił się na parametrach, dostarczając nam pamięci o naprawdę sporych możliwościach.

Samego Patriota nikomu nie trzeba przedstawiać. Amerykański producent od lat dostarcza do naszych komputerów moduły pamięci, dyski SSD a ostatnio poszerzył swoje portfolio o sprzęt i akcesoria gamingowe. Patriot Viper Steel dostępne są jako pojedyncze kości oraz zestawy o pojemności od 8GB do 32GB. Do dyspozycji nabywców oddano różne warianty taktowania, z prędkościami z sięgającymi aż 4400MHz.

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - wygląd i budowa

Pamięci otrzymujemy w skromnym pudełku, na którym znajduje się logo serii Viper Gaming oraz zdjęcie pamięci. W prawym górnym rogu mamy naklejkę informująca nas dokładnie z jakim zestawem mamy do czynienia. W naszym przypadku jest to komplet 16GB, składający się z 2 modułów po 8GB, pracujących z prędkością 3866MHz. Same pamięci na czas transportu pakowane są dodatkowo w przezroczysty, plastikowy blister. W komplecie z pamięciami dostajemy również dwie, spore naklejki z logiem Viper Gaming.

Zaczęliśmy od wspomnienia o kwestiach wizualnych i ich wadze dla konsumenta. Dość masywny aluminiowy radiator w kolorze stali, choć angielskie określenie GUN METAL jest tutaj chyba bardziej trafne, dobrze dba o odprowadzanie ciepła. Nie mamy tutaj kolorowych diod RGB, minimalistyczna stylistyka na pewno przypadnie do gustu osobom, które chcą zrobić choinki z wnętrza swojego komputera. Całkowita wysokość pamięci wynosi prawie 45mm. W odróżnieniu modułów z rodziny Viper4 nie uświadczymy tutaj odkręcanego grzebienia od radiatora, trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza przy instalacji bardziej rozbudowanych, powietrznych systemów chłodzących procesor. Góra kości w kolorze czarnym ładnie kontrastuje i spaja cały radiator nadając mu trochę nowoczesny wygląd, ale przede wszystkiemu powiększa powierzchnię oddawania ciepła.

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - specyfikacja

Pamięci wyposażone są w dwa profile XMP 2.0: 3866MHz, który ustawia ciut wyższe timingi CL18-22-22-40 przy napięciu 1.35V oraz 3733MHz 17-21-21-41 także dla 1,35V. Jest to dobra wiadomości dla osób, które nie koniecznie znają się na ustawieniach pamięci ręcznie, choć jak pokażemy dalej sporo tracą.

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - metodologia i podkręcanie

Zanim przejdziemy do prezentacji osiągów, musimy pokrótce omówić platformę. Wszystkie nasze testy wykonywaliśmy na komputerze z procesorem AMD z rodziny Matisee, mianowicie Ryzen 7 3700X. Jest to dość świeża platforma, która została bardzo ciepło przyjęta przez konsumentów. Jednak obcowanie z tak młodym produktem niesie za sobą pewne konsekwencje. W skrócie można powiedzieć że mniej więcej po miesiącu od premiery, dostaliśmy w końcu dopracowane biosy oraz sam kod AGESA od AMD który znacząco wpływa na wydajności i możliwości podkręcania pamięci.

Ważną zmianą w stosunku do poprzednich Ryzenów jest też odblokowanie zegara dla szyny IFINITY FABRIC, która odpowiada za komunikację pomiędzy pojedynczymi chipletami (rdzeniami CCX), z których to zbudowany jest procesor AMD.

Znaczący wpływ poza samym procesorem, a dokładniej wbudowanym w nim kontrolerem pamięci, będzie też miała płyta główna. Tutaj wybór padł na ASROCK X570 Taichi. Wspominamy o tym nie bez przyczyny. Jak już wiemy BIOS oraz jego częsty update jest kluczowym czynnikiem wpływającym na możliwości płyty. Ostatecznie całość testów przeprowadziliśmy na nieoficjalnym BIOSIE 1.68 z AGESA w wersji 1.0.0.3. Był to pierwszy, który pozwolił na pracę pamięci z ich nominalnymi ustawieniami oraz ich dalsze podkręcanie. Tutaj jednak ujawniła się największa wada posiadanej płyty, mianowicie jeżeli ustawimy prędkości pamięci powyżej 3600 MHz płyta z automatu ustawia dzielnik dla szyny Infinity Fabric na 2:1 i nie da się ręcznie ustawić w biosie wyższego taktowania. Więc dla pamięci pracujących z prędkości 3866MHz Infinity Fabric będzie ustawiony tylko na 933MHz. Ma to niestety znaczący wpływ na wydajność procesora co już niejednokrotnie zostało udowodnione.

Po lewej nie mamy ustawionej synchronizacji. Po prawej moduły zsynchronizowane z IF

Mimo iż płyta pozwala na wczytanie profili XMP 2.0 to komputer się niestety nie uruchomił. Nie ma się co dziwić, profile XMP zostały oficjalnie przygotowane dla Intela. Za to ręczne ustawienie podstawowych timingów z pudełka i napięcia na 1,35V daje oczekiwane rezultaty i komputer startuje bez najmniejszych problemów.

Omówiliśmy płytę zajmijmy się procesorem. Mimo iż kontroler pamięci umieszczony w procesorach Matisse został znacząco poprawiony w stosunku do swoich poprzedników, dalej dużo będzie zależało od szczęścia. Testowany egzemplarz całkiem nieźle radzi sobie z ciasno ustawionymi timingami. Duża tutaj też zasługa konstrukcji Patriota, który postawił na najlepsze moduły dostępne na rynku, mianowicie kości produkcji Samsunga B-DIE.

Są to w chwili obecnej najlepsze moduły dostępne na rynku, a na specjalnie selekcjonowanych modułach niejednokrotnie ustawiano różne rekordy. Kości te z racji na kompatybilność są też często poszukiwane przez posiadaczy platform AMD. Kolejnym plusem jest że świetnie skalują się z podnoszonym napięciem zasilania. Maksymalny zegar jaki udało się nam osiągać przy dwóch modułach to aż 4200 MHz oraz 3866MHz dla czterech kości.

Oczywiście nie podejmujemy tutaj tematu ustawień przekraczających możliwości codziennego zastosowania, w których napięcie musiałoby zostać podniesione do poziomu 1,6V. Dla pewności sprawdziliśmy pamięci na platformie Intel z procesorem Core i9 7900X. Profil XMP zadziałał bez najmniejszego problemu a i do pracy przy 4200MHz potrzebne było napięcie tylko 1,5V i to przy osadzeniu wszystkich 4 slotów. Pokazuje to dość wyraźnie, iż nie mamy szczęścia w krzemowej loterii z procesorem AMD.

Skoro z zegarem nie da się bardziej powalczyć, zaczęliśmy ustawiać timingi ręcznie. Tutaj miłe zaskoczenie dla prędkości 3600MHz, które jest maksymalna dla osiągnięcia synchronizacji z szyną Infinity Fabric, udało się ustawić opóźnienia 13-12-12-24 dla dwóch modułów oraz 14-13-13-24 dla czterech. Różnica dla większej ilości kości wynika z większego obciążenia dla kontrolera wbudowanego w procesor. I to wszystko na napięciu 1,475V, trochę większym niż zapisane w profilach XMP, ale dalej mieszczącym się w bezpiecznym zakresie dla modułów B-DIE.

Cała platforma testowa prezentowała się następująco:

Procesor: AMD RYZEN 7 3700X

Chłodzenie: Corsair H110I

Płyta główna: ASROCK X570 Taichi

Karta graficzna: ZOTAC GTX1080

Zasilacz: LEPA G1600

System operacyjny: Windows 10

Na czas wszystkich testów procesor nie był podkręcony i pracował z normalnymi ustawieniami dla trybów turbo oraz zasilania.

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - wydajność w benchmarkach

Omówiliśmy jak mniej więcej wyglądały nasze przygotowania do testów, teraz zajmijmy się prezentacją wyników. W pierwszej kolejności skupimy się na wpływie na produktywność naszego zestawu. Na wykresach poza podstawowymi parametrami z jakimi pracują pamięci, została także umieszczona częstotliwość pracy szyny Infinity Fabric. Dodaliśmy też ustawienie 3200MHz. W chwili obecnej jest to najpopularniejsza prędkość modułów z jakimi możemy spotkać się w sklepach

AIDA 64

Na pierwszy ogień testy w oprogramowaniu AIDA: test prędkości odczytu, kopiowania oraz czasu opóźnień dla pamięci.

Wykresy dość wyraźnie pokazują jaką kluczowa rolę odgrywa Infinity Fabric, dla czasów opóźnień różnice sięgają ponad 10%. Czas kopiowania oraz odczyt pamięci też pokazuje różnice, ale już nie takie spektakularne.

Cinebench R15

Mamy świadomość, że wyszła już nowsza wersja tego benchmarka ale to R15 dalej jest najpopularniejszą wersją oraz stanowi dobry punkt odniesienia dla wielu platform.

Tutaj podobna sytuacja jak przy testach AIDA64, bardzo widoczny wpływ IF na ogólną wydajność pamięci choć i opóźnienia są bardzo ważne. Zauważyć tutaj można też pierwsze znaki, że ustawienia 4200MHz niekoniecznie były stabilne, o czym przekonaliśmy się trochę później przy testach 3D. Stąd też niższa wydajność niż przy 3866MHz. Pokazuje to też że pościg za jak najwyższymi MHz nie zawsze jest najlepszą drogą.

WinRar

Szybki benchmark zawarty w znanym programie do rozpakowywania plików. Po raz kolejny największą wydajność uzyskujemy przy synchronicznej pracy zegara pamięci a IF. Widać też jaki wpływ mają opóźnienia samych pamięci.

X264 Benchmark 1080P

Test polegając na wyrenderowaniu filmu kodekiem X264 w rozdzielczości fullHD wynik końcowy to średnia ilość klatek na sekundę.

Różnice być może nie wydają się duże, ale dla osób które zawodowo zajmują się obróbką filmów każda sekunda krócej spędzona na renderowaniu jest ważna. Zwłaszcza w kontekście materiałów które trwają dłużej niż godzinę.

X265 Benchmark 4K

Trochę nowszy benchmark, korzystający z dużo bardziej zaawansowanego kodeka. Dodatkowo renderujemy klip w czterokrotnie wyższej rozdzielczości niż w poprzednim teście.

Różnice w ilości klatek może nie robią większego znaczenia, ale trzeba zaznaczyć że materiał źródłowy ma długość tylko 1 min i 7 sekund. Bardziej trzeba się skupić na czasie potrzebnym do zakończenia próby, tutaj różnica 2s, jednak przy dłuższym bądź bardziej skomplikowanym materiale źródłowym tylko by się powiększyła. Pliki w obu testach wideo nie były na tyle duże żeby wykazać też przewagę posiadania 32GB pamięci

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - wydajność w grach

Do testów użyliśmy 3 tytułów, w których, w mniejszym bądź większym stopniu, wydajność zależy od procesora a za tym i od pamięci operacyjnej. Wszystkie ustawienia graficzne były też tak dobrane aby zastosowana w platformie testowej karta graficzna GTX 1080, nie stanowiła wąskiego gardła. Staraliśmy się utrzymać maksymalne obciążenie dla karty graficznej mniej więcej na poziomie 80%

Wiedźmin 3

Pierwszym tytułem który sprawdziliśmy był Wiedźmin 3 w wersji GOTY. Testowa lokacja to Nowigrad, ustawienie wysokie a rozdzielczość 1920x1080. Celowo dodaliśmy informacje o minimalnych klatkach na sekundę, tak zwane 1% low aby pokazać wpływ posiadania 32GB w stosunku do 16GB

Rise of the Tomb Rider

Kolejny test został przeprowadzony w Rise of the Tomb Rider. Gra posiada wbudowany benchmark co ułatwia całą procedurę testową. Po raz kolejny ustawienia wysokie rozdzielczość Full HD.

Playerunknown's Battlegrounds

Widać wyraźnie że jest to tytuł mniej obciążający procesor więc różnice nie są duże. Można by powiedzieć, że mieszczące w, tak zwanym, marginesie błędu pomiarowego.

Na sam koniec sprawdziliśmy grę Playerunknown's Battlegrounds, wciąż bardzo popularny tytuł sieciowy, z gatunku battle royal.

Tutaj po raz kolejny nie ma wielkich różnic a z racji iż tytuł polega na rywalizacji sieciowej nie ma też 100% szansy na powtórzenie dokładnie tych samych wyników.

PATRIOT DDR4 VIPER STEEL - Podsumowanie

Obojętnie czy jesteś amatorem czy entuzjastą komputerowym, czy posiadasz komputer oparty na Intelu czy AMD, pamięć ta będzie stanowiła dobre dopełnienie całego zestawu. Niektórzy też na pewno docenią schludny wygląd oraz brak podświetlenia RGB. Mimo iż pamięć Patriot Viper Steel 3866MHz to produkt z wyższej półki, to i tak w chwili obecnej jedne z najtańszych modułów opartych na kościach Samsunga B-DIE. Dające naprawdę sporo swobody i możliwości ręcznych ustawień pod własne preferencje. O ile nie używamy komputera do obróbki filmów bądź grafiki, lepiej zainwestować w szybszą pamięć o pojemności 16GB, niż większą ilość wolniejszej pamięci, gdyż przyniesie to bardziej wymierne korzyści.