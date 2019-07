PATRIOT P200 1TB - test popularnego SSD 2,5"

Testujemy dysk Patriot P200 w rozmiarze 1 TB. Sprawdzamy wydajność konstrukcji opisanej przez producenta jako sprzęt klasy "Standard Performance".

Kilka tygodni temu, rodzina dysków Patriot poszerzyła się o model P200. Konstrukcja oznaczona jako Standard Performance ma pełnić rolę najbardziej ekonomicznego dysku Patriota. Jest to niezwykle ciekawe w kontekście wydajniejszego i starszego Patriota Burst, który pozostaje jednym z najtańszych 2,5-calowych dysków SSD na rynku. Starszy z dysków broni się przy tym bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności, co doceniliśmy w naszym wielkim teście dysków SSD. Sprawdziliśmy czy i tym razem proporcje jakości i kosztów zakupu zostały na zadowalającym poziomie.

PATRIOT P200 1TB - Cena i dostępność

Dyski Patriot P200 są dostępne w kilku wariantach. Ich rekomendowane ceny to to 129 zł za 256 GB, 219 zł za 512 GB, 399 zł za 1 TB i 899 zł za 2 TB. Nasz test dotyczy wariantu 1 TB, którego najniższą cenę prezentujemy w zestawieniu poniżej. Właśnie w tym wariancie pojemności Patriot P200 jest najbardziej opłacalny (przeliczając ceny za każdy gigabajt pamięci).

PATRIOT P200 1TB - Konstrukcja

Dysk jest sprzedawany w kartonowym pudełku z naniesionymi podstawowymi informacjami o modelu. Wewnątrz pudełka znajdziemy dysk zabezpieczony plastikową wytłoczką. Obudowa w formacie 2,5" ma grubość 7 mm. Konstrukcja wykonana z aluminium prezentuje się dość solidnie. Komunikacja dysku z komputerem odbywa się za pośrednictwem interfejsu SATA III.

PATRIOT P200 1TB - Specyfikacja

Pojemność: 1TB

Interfejs: SATA III

Kontroler: Silicon Motion 2258XT

Typ kości pamięci: 3D NAND TLC

Deklarowany odczyt: 530 MB/s

Deklarowany zapis: 460 MB/s

Deklarowane operacje odczytu / sek. : 90 000

Deklarowane operacje zapisu / sek. : 80 000

TBW: 640 TB

Gwarancja: 3 lata

PATRIOT P200 1TB - platforma testowa

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć RAM: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

PATRIOT P200 1TB - Wydajność

Przeprowadziliśmy kilka testów wydajnościowych dysku. Pierwszym z nich był test syntetyczny z wykorzystaniem programu Crystal Disk Mark. Uzyskane przez nas rezultaty przekraczają parametry deklarowane przez producenta. Odczyt sekwencyjny osiąga nawet 555 MB/s, a zapis 487 MB/s. Wynik warto zestawić z rezultatami Patriota Burst, który osiągał odczyty na poziomie 552 MB/s i zapis 521 MB/s. Oznacza to, że zgodnie z założeniami producenta P200 to konstrukcja trzymająca specyfikację ale zauważalnie wolniejsza od modelu Burst.

Przeprowadziliśmy również podstawowe testy użytkowe dysku.

Wyniki P200 związane z pakowaniem i rozpakowywaniem paczek plików są niemal identyczne co uzyskane przez nas z wykorzystaniem Patriota Burst. Minimalne przewagi są na korzyść drugiego z dysków.

PATRIOT P200 1TB - Podsumowanie

Patriot P200 1TB to dobrze opracowana, ekonomiczna konstrukcja. Jest to sprzęt, który warto wybrać w kontekście wymiany nośnika HDD na dysk półprzewodnikowy. Produkt jest w pełni zgodny ze specyfikacją producenta i ciekawie uzupełnia gamę produktów. Warto przy tym pamiętać o niewiele droższym, a zauważanie wydajniejszym Patriocie Burst.