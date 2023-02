PDF Candy - edytor PDF napakowany możliwościami

O ile proste, darmowe edytory PDF łatwo znaleźć w sieci, o tyle darmowe edytory z zaawansowanymi funkcjami niemal nie występują. PDF Candy to chlubny wyjątek od tej reguły. A jeśli bardzo chcesz, możesz zapłacić za dodatkowe funkcjonalności - ale nie jest to żaden wymóg.

Na stronie bue ma jakiegoś wspólnego dla wszystkich interfejsu, a szereg ikonek aplikacji (dokładnie 46) do pobrania. Do czego służą? Praktycznie wszystkiego - od zmiany pliku .doc na PDF po wyciąganie tekstu z dokumentów PDF do systemowego schowka. Minus taki, że każde z nich należy pobrać osobno. Na szczęście na stronie wszystkie są dokładnie opisane, dlatego masz pewność, że otrzymasz to, czego szukasz. Oprócz podstawowych narzędzi mamy tu także takie oryginalne, jak dodawanie znaków wodnych do dokumentów, rearanżacja stron, edytowanie metadanych pliku itp. Po wykonaniu czynności możesz zapisać plik lokalnie lub w wybranym dysku sieciowym. Dla osób obrabiających większe ilości plików wygodnym rozwiązaniem jest możliwość ich kolejkowania.

Zobacz również:

Fot.: PC World

Na stronie PDF Candy panuje spory bałagan - aplikacje nie są wyświetlone w żadnej logicznej kolejności, nie można także ich posegregować. A szkoda. Warto dodać, że ze wspomnianej liczby 46 narzędzi połowa to konwertery. Sprawują się świetnie, pozwalając szybko i sprawnie przerobić pliki do pożądanych formatów. I to wszystko za darmo... prawie.

W edycji bezpłatnej użytkownik jest ograniczony do wykonywania jednej akcji na godzinę - jeśli spróbujesz wykonać drugie szybciej, zobaczysz zegar odliczający pozostały czas. Nie chcesz mieć limitu? Może zasubskrybować abonament za 6 USD miesięcznie lub 48 USD rocznie (tutaj). A za 99 USD możesz nabyć dożywotnią subskrypcję zarówno na aplikacje webowe, jak i desktopowe.

Podsumowując: bogactwo możliwości, łatwa obsługa oraz przystępna cena czynią z PDF Candy propozycję, koło której ciężko przejść obojętnie.