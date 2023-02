PDF Expert - coś dla miłośników Apple

macOS ma edytor PDF w aplikacji Podgląd (Preview), ale na iOS nie znajdziemy żadnych natywnych możliwości tego typu. Użytkownicy mobilni muszą poszukiwać narzędzi firm trzecich, jak PDF Expert od Readdle. Tym bardziej, że działa ona w całym ekosystemie Apple, umożliwiając tworzenie, edytowania, podpisywanie czy zakładanie ochrony plików PDF.

PDF Expert ma przejrzysty, intuicyjny interfejs, który ułatwia znacznie pracę. Głównym elementem są cztery zakładki - Notatki, Edycja, Skan & OCR oraz Eksport. Każda nazwa zdradza, jakie narzędzia ukrywa. Gdy otwierasz plik PDF, pokazywana jest główna strona oraz - na panelu po lewej - miniaturki wszystkich dokumentów.

Fot.: PC World

Kiedy wybierzesz narzędzie do edycji, wyskoczy okienko z odpowiednimi narzędziami. Ich obsługa jest bardzo prosta i nikomu nie powinna nastręczyć trudności. Takie ich podsuniecie pod nos zaoszczędza czas i ułatwia pracę. A trzeba dodać, że w każdej kategorii PDF Expert oferuje ich bardzo szeroki wybór. Bez problemu ustalimy marginesy dokumenty, dodamy uwagi, komentarze, oznaczenia i symbole. Podpis ręczny można wykonać za pomocą klawiatury lub trackpada, a także zeskanować aparatem iPhona lub użyć Apple Pencil na iPadzie, a następnie przesłać go do wszystkich Twoich urządzeń.

Edytor wspiera także wypełnianie formularzy, automatycznie wykrywając i podświetlając pola do wypełniania. A gdy pracujesz w ważnymi dokumentami, możesz redagować tekst zastępując oryginalny lub umieścić zmiany w czarnym okienku.

Fot.: PC World

Zgodnie ze swoją nazwą, PDF Expert radzi sobie z każdym zadaniem. Doskonale radzi sobie z zarządzaniem stronami, pozwalając na ich dowolną rearanżację oraz może wyciągać tekst ze wskazanej strony/stron. Wszystko za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Obsługuje OCR, konwertując zeskanowane dokumenty do formatów zgodnych z MS Office, formatu grafik lub zwykłego tekstu.

PDF Expert kosztuje 399,99 zł za rok, czyli mniej niż Adobe Acrobat DC czy Nitro PDF Pro. Wolisz zapłacić raz na całe życie? Będzie to kosztować 799,99 zł, ale edycja możliwa jest tylko na maszynach Mac - iPhone oraz iPad odpadają. Na Macu możesz testować narzędzie przez siedem dni za darmo. Zakup możliwy jest na tej stronie.