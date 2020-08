PURON PR10 - test zaawansowanego robota sprzątającego 3w1

PURON PR10 to zaawansowany robot sprzątający z laserową nawigacją i funkcją mycia podłogi, którego mieliśmy okazję solidnie przetestować. Atrakcyjną innowacją jest lampa UV, w którą został wyposażony dany model. Nie zabrakło również rozbudowanej aplikacji mobilnej pozwalającej na precyzyjne sterowanie urządzeniem. Producentem robota i właścicielem marki PURON jest polska firma Polor obecna w branży utrzymania czystości od 26 lat. Postanowiliśmy sprawdzić, czy robot odkurzający PURON PR10 to dobry wybór.

Przez ostatnie trzy lata przez naszą redakcję przewinęło się ponad 30 modeli robotów odkurzających, które mieliśmy okazję przetestować oraz podzielić się opinią. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, prezentujemy kolejne innowacyjne urządzenie, które dopiero pojawiło się na rynku. PURON PR10 to flagowy model wśród robotów sprzątających danego producenta. Urządzenie zostało wyposażone w szereg nowoczesnych funkcji, jak np. laserowa nawigacja przestrzeni, lampa UV, mopowanie, komunikaty głosowe czy ustawienie wirtualnej ściany.

Podczas testów mogliśmy sprawdzić każdą z opcji, wypróbować działanie aplikacji mobilnej oraz pilota sterującego, a także ocenić praktyczne użycie robota odkurzającego PURON PR10. Czy jesteśmy usatysfakcjonowani?

GDZIE I JAK TESTOWALIŚMY

Robota sprzątającego PURON PR10 testowaliśmy w przestronnym mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 54 m². Główne podłoże, po którym się poruszał to płytki podłogowe i drewniane panele. Na nich wypróbowaliśmy również funkcję mycia podłogi. Sprawdziliśmy także, jak odkurzacz poradzi sobie z wyczyszczeniem dywanu z krótkim włosiem. W czasie testów robot wykonywał przejazdy zarówno w dzień, jak i w nocy przy zgaszonym świetle. Przetestowaliśmy też czujniki ściany, zderzeniowe oraz spadku, a także działanie aplikacji mobilnej oraz pilota zdalnego sterowania.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie, wraz z robotem sprzątającym PURON PR10, stacją ładującą i zasilaczem, otrzymujemy pojemnik do pracy na sucho (wraz z klapą boczną, umieszczoną oddzielnie) o pojemności 600 ml oraz zbiornik do mopowania podzielony na dwie części – 360 ml na wodę + 300 ml na zanieczyszczenia suche. Oprócz tego, w pudełku znajdziemy dodatkową parę szczotek bocznych (łącznie dwie pary), dwie ściereczki z mikrofibry do mycia podłogi, szczoteczkę do czyszczenia filtra i innych elementów odkurzacza oraz pilota zdalnego sterowania. Nie zabrakło również dodatkowego filtra o wysokiej wydajności (drugi jest od razu umieszczony w pojemniku na nieczystości) oraz specjalnego płynu do mycia podłóg, przeznaczonego do robota PURON PR10. Poniżej prezentujemy poszczególne elementy zestawu.

Zawartość zestawu

BUDOWA I WYGLĄD URZĄDZENIA

PURON PR10 to urządzenie, które wielu osobom powinno przypaść do gustu - czarna, połyskująca powłoka prezentuje się nowocześnie i stylowo. Jak inne tego typu sprzęty, posiada okrągłą obudowę wykonaną z tworzywa wysokiej jakości. Na górze znajduje się panel sterowania, który składa się z dwóch przycisków funkcyjnych - Powrót do stacji ładującej i Start/Stop, a także z kontrolki sieci Wi-Fi. Oprócz tego, po środku górnej części ulokowano głowicę lasera wraz z czujnikami, wystającą jedynie 2 cm nad obudowę. Wymiary całego urządzenia to: 33 x 33 x 7,6 cm. Z przodu i po bokach rozmieszczono czujniki zderzeniowe, czujniki ściany oraz główny włącznik zasilania i gniazdo ładowania. Z tyłu znalazło się miejsce na zbiorniki do pracy na sucho i mokro. Waga urządzenia bez zanieczyszczeń wynosi ok. 2,8 kg.

Nawigacja laserowa

Za sprzątanie odpowiada zestaw dwóch obracających się przeciwbieżnie szczotek bocznych oraz turboszczotka (zbudowana z włosia i listew silikonowych) umieszczone w dolnej części robota sprzątającego. Pod spodem urządzenia znajdziemy również styki ładowania, czujniki spadowe oraz duże off-roadowe koła.

Szczotka centralna

Jak wspominaliśmy w zestawie znalazły się dwa pojemniki do pracy na sucho i na mokro. Pierwszy, o pojemności 600 ml, wyposażony został w filtr wstępny, filtr o wysokiej wydajności oraz w czujnik filtrów i czujnik pojemnika. Do tego, oddzielnie, dołączona jest klapa boczna, którą można odczepiać od zbiornika. Do mopowania należy używać drugiego pojemnika, który składa się z części na wodę (360 ml) i na zanieczyszczenia suche (300 ml). Robot wstępnie odkurza w trakcie mopowania i zbiera zanieczyszczenia suche do mniejszej części zbiornika. W dolnej części posiada specjalne rzepy, dzięki którym możemy wygodnie przyczepiać i zdejmować szmatkę z mikrofibry, niezbędną do umycia danego podłoża.

Zbiornik na nieczystości

Zbiornik na wodę

Należy wspomnieć także o stacji ładującej, która jest kompaktowa i bez problemu umieścimy ją w wybranym miejscu w mieszkaniu, bez obaw, że zajmie sporo miejsca i znacznie wpłynie na wystrój wnętrza. Wystarczy ok. 0,5 m z każdej strony, aby odkurzacz mógł swobodnie dotrzeć do stacji ładującej. Ogromnym plusem jest 1,5-metrowy kabel zasilający, który możemy podłączyć bezpośrednio do gniazda ładowania w robocie.

Stacja ładująca

PURON PR10 wyposażony został w litowo-jonową baterię o pojemności 3200 mAh, która zapewnia dość długi czas działania na jednym naładowaniu - jak zaznacza producent do 120 min. Zależy to jednak od doboru mocy, trybu pracy i przejechanego dystansu. W czasie naszych testów odkurzacz był w stanie sprzątnąć całe mieszkanie (54 m²), w każdym z trybów, na jednym naładowaniu.

Nowością w tego typu urządzeniach jest lampa UV, której celem jest zabijanie bakterii i roztoczy podczas odkurzania. Jak zapewnia producent światło UV-C umieszczone pod robotem jest na tyle silne, że zabija drobnoustroje chorobotwórcze - i co ciekawe - promienie UV pozwalają zmieniać DNA jaj roztoczy kurzu, dzięki czemu zmniejsza się szybkość ich wykluwania. To z pewnością dobra wiadomość dla alergików.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA - FUNKCJE

PURON PR10 - określany przez producenta jako zaawansowany technologicznie robot 3w1 - posiada wiele ciekawych funkcji, dzięki którym komfortowo i sprawnie pozbędziemy się wszelkich zanieczyszczeń zarówno na płaskim podłożu, jak i dywanach.

Jedną z nich jest nawigacja laserowa stanowiąca jedną z najbardziej zaawansowanych technologii mapowania pomieszczeń. W przeciwieństwie do skanowania za pomocą kamery, mapa danego obszaru tworzy się w kilka sekund po otwarciu aplikacji, zanim robot zacznie sprzątać. Oczywiście, bardziej precyzyjne określenie każdego punktu mieszkania pojawi po tym, jak robot wykona pierwszy "objazd". Na widocznej mapie możemy wydzielać miejsce, które mają zostać sprzątnięte lub zaznaczyć obszar, który ma zostać pominięty, a także narysować wirtualną ścianę, czyli barierę, której robot nie przekroczy. W ten sposób możemy precyzyjnie zaplanować każdy ruch odkurzacza i nie martwić się, że urządzenie wjedzie w jakiś przedmiot czy niechcianą strefę.

Aby efektywnie wyczyścić daną powierzchnię, możemy skorzystać z kilku dostępnych programów sprzątania:

Tryb pracy AUTO - robot rozpoczyna sprzątanie od wszystkich krawędzi i kątów, a następnie sprząta pozostałą powierzchnię obrysowanej mapy. Ten tryb możemy uruchomić przyciskiem Start/Stop na panelu odkurzacza, za pomocą aplikacji lub pilotem.

- robot rozpoczyna sprzątanie od wszystkich krawędzi i kątów, a następnie sprząta pozostałą powierzchnię obrysowanej mapy. Ten tryb możemy uruchomić przyciskiem Start/Stop na panelu odkurzacza, za pomocą aplikacji lub pilotem. Czyszczenie miejscowe - uruchomienie tej funkcji powoduje, że robot sprzątnie obszar o wymiarach 1,5 m x 1,5 m, rozpoczynając od miejsca, w którym stoi. Po zakończeniu czyszczenia wróci do punktu początkowego. Tę opcję możemy uruchomić pilotem lub przez aplikację (Częściowe czyszczenie).

- uruchomienie tej funkcji powoduje, że robot sprzątnie obszar o wymiarach 1,5 m x 1,5 m, rozpoczynając od miejsca, w którym stoi. Po zakończeniu czyszczenia wróci do punktu początkowego. Tę opcję możemy uruchomić pilotem lub przez aplikację (Częściowe czyszczenie). Czyszczenie strefowe - aby użyć tej funkcji, należy w aplikacji wybrać strefę, którą robot ma posprzątać. W dalszej części bardziej szczegółowo omawiamy ten tryb.

- aby użyć tej funkcji, należy w aplikacji wybrać strefę, którą robot ma posprzątać. W dalszej części bardziej szczegółowo omawiamy ten tryb. Określona lokalizacja - używając tej funkcji możemy określić miejsce na mapie, w które robot ma przyjechać, po czym uruchomić dowolny tryb. Robot rozpocznie czyszczenie od wyznaczonego miejsca .

- używając tej funkcji możemy określić miejsce na mapie, w które robot ma przyjechać, po czym uruchomić dowolny tryb. Robot rozpocznie czyszczenie od wyznaczonego miejsca . Wirtualna ściana - dzięki tej opcji możemy narysować linię, której robot nie przekroczy, np. jeśli nie chcemy, aby wjeżdżał do wybranego pokoju.

- dzięki tej opcji możemy narysować linię, której robot nie przekroczy, np. jeśli nie chcemy, aby wjeżdżał do wybranego pokoju. Ograniczony obszar - to funkcja, która pozwala zaznaczyć obszar, który ma zostać pominięty przez robota. W dalszej części recenzji dokładniej omawiamy dany tryb.

- to funkcja, która pozwala zaznaczyć obszar, który ma zostać pominięty przez robota. W dalszej części recenzji dokładniej omawiamy dany tryb. Sterowanie ręczne - jest możliwe zarówno za pomocą aplikacji, jak i pilota. W ten sposób możemy precyzyjnie przekierować robota w wybrane miejsce bez konieczności jego podnoszenia.

W każdym programie istnieje możliwość regulacji siły ssącej od 1800 do 2500 Pa - Cicho, Standard, Turbo.

Należy wspomnieć także o funkcji mycia podłogi - w tym przypadku również możemy skorzystać z wyżej wymienionych trybów, regulując przy tym stopień namoczenia szmatki (Min, Standard, Max). Do czyszczenia można użyć samej wody lub specjalnego detergentu Blue Star, który otrzymujemy w zestawie.

W aplikacji oraz na pilocie pojawia się również funkcja Czyszczenie wzdłuż krawędzi, jednak podczas naszych testów nie mogliśmy jej uruchomić. Jeśli jednak zależy nam na wyczyszczeniu wyłącznie krawędzi danego pomieszczenia możemy uruchomić tryb Auto, w którym robot rozpoczyna pracę właśnie od sprzątnięcia tych miejsc.

STEROWANIE URZĄDZENIEM

APLIKACJA

Robot PURON PR10 został wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możliwe jest sterowaniem nim za pomocą aplikacji, którą możemy bezpłatnie pobrać na swojego smartfona skanując kod QR lub wpisują WeBack w wyszukiwarce Google Play lub App Store.

Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji należy podać swój numer telefonu lub adres e-mail, następnie ustawić hasło do swojego konta oraz nacisnąć "zdobądź" aby uzyskać kod weryfikacyjny - zostanie wysłany na maila lub SMS-em. Po otrzymaniu kodu będziemy mogli zalogować się na swoje konto.

Instalacja aplikacji WeBack

Kolejnym krokiem jest dodanie urządzenia w aplikacji. Po zalogowaniu należy kliknąć + i zeskanować kod QR, który znajduje się na boku robota. Następnie wybieramy sieć Wi-Fi (tylko 2,4 GHz; nie działa poprawnie przy 5 GHz) i wprowadzamy hasło.

Aby sparować urządzenie z telefonem musimy wyłączyć i włączyć robota głównym przyciskiem zasilającym, po uruchomieniu przytrzymać przez 3-5 sekund przycisk Start/Stop, do momentu aż robot wyda krótki dźwięk a kontrolka sieci Wi-Fi zacznie migać.

UWAGA! Podczas parowania urządzenia z aplikacją, robot nie może znajdować się na stacji ładującej ani być podłączony do zasilania.

Instalacja aplikacji WeBack

Po podłączeniu hotspota i potwierdzeniu połączenia robot powinien być gotowy pracy. Od tego momentu możemy zacząć czyszczenie, wybierając poszczególne ustawienia, o których wcześniej wspominaliśmy - Tryb pracy Auto, Czyszczenie miejscowe, Czyszczenie strefowe, Określona lokalizacja, Wirtualna ściana, Ograniczony obszar, Sterowanie ręczne. Oprócz tego, z poziomu aplikacji możemy skierować robota do stacji ładującej oraz użyć funkcji Znajdź mnie - urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, dzięki czemu łatwiej możemy namierzyć jego lokalizację, np. jeśli "schowa się" pod łóżkiem czy fotelem.

Aplikacja WeBack

Zaawansowana aplikacja pozwala przede wszystkim na zarządzanie mapami, które tworzą się podczas każdego objazdu. Zapamiętane mapy możemy resetować lub aktualizować, a także edytować ich nazwy.

Wchodząc w szczegółowe ustawienia, możemy m.in. wyczyścić całkowicie bieżącą mapę, zmieniać głośność komunikatów głosowych, zaplanować pracę robota (wybrać dzień oraz godzinę), sprawdzić poprzednio utworzone mapy, a także wybrać wersję językową komunikatów głosowych (do wyboru jest 9 języków, w tym polski). Dodatkową funkcją jest integracja zewnętrzna robota, np. z Google Home Control czy Alexa Control.

PILOT

Wraz z robotem PURON PR10 w zestawie otrzymujemy pilota zdalnego sterowania (baterie AAA - niedołączone do zestawu), na którym znajdują się konkretne przyciski funkcyjne: Włącz/Wyłącz, Tryb Auto, Powrót do bazy, Start/Pauza, Czyszczenie miejscowe, Czyszczenie wzdłuż krawędzi, Regulacja siły ssania oraz przyciski kierunkowe (góra, dół, lewo, prawo).

Niewielki i wielofunkcyjny pilot może zastąpić aplikację w trakcie pracy robota. Nie sięgając po telefon możemy szybko zatrzymać urządzenie, zmienić siłę działania lub wygodnie zaprowadzić robota do wybranego przez nas miejsca. Sterowanie ręczne na pilocie działa bardzo sprawnie i bez żadnych problemów.

Pilot zdalnego sterowania

SPOSÓB I JAKOŚĆ DZIAŁANIA

Robot sprzątający PURON PR10 to wielofunkcyjne urządzenie, które skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia zarówno na otwartej przestrzeni, jak i pod meblami - podczas naszych testów urządzenie z łatwością wjeżdżało pod łóżko, fotel oraz szafkę. Dobrze radzi sobie również z odkurzaniem dywanów z krótkim włosiem. Bez problemu dociera do trudno dostępnych miejsc, a dzięki zamontowanej lampie UV zabija bakterie oraz roztocza, które spotka na swojej drodze.

Pierwsze uruchomienie jest proste i intuicyjne - po wyjęciu robota z pudełka należy zamontować szczotki boczne (zgodnie z oznaczeniem L-lewa, R-prawa), które są dołączone do zestawu (dwie pary). Następnie zdjąć pasek ochronny zderzaka i zamontować zbiornik na nieczystości. Jest on rozłożony na dwie części - klapa boczna oraz pojemnik z filtrem. Aby włączyć urządzenie, należy użyć głównego przycisku zasilającego, który znajduje się bo boku.

Przed pierwszym użyciem powinniśmy naładować robota do 100% - czas ładowania wynosi ok. 4-5 godzin. W trakcie ładowania kontrolka powrotu do bazy miga, gdy zmieni się na zielony, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. Jak już wspominaliśmy możliwe jest ładowanie robota zarówno na stacji ładującej, jak i przez zasilacz podłączony bezpośrednio do urządzenia.

Uwaga! Nie można ładować robota, gdy zamontowany jest zbiornik z wodą.

Robot PURON PR10 posiada naprawdę wiele ciekawych funkcji, z których możemy korzystać w trakcie sprzątania i spokojnie wykonywać w tym czasie inne czynności. Dużym udogodnieniem jest widoczna mapa danej przestrzeni i śledzenie ruchów robota w czasie rzeczywistym. Nawigacja pozwala kontrolować ruch robota oraz precyzyjnie wyznaczać miejsca, które mają zostać posprzątane lub pominięte. Bez obaw możemy uruchomić urządzenie i wyjść z domu. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu pewnej przestrzeni, aby robot mógł skutecznie i komfortowo poruszać się po danym obszarze - pozbądźmy się z posadzki ruchomych, delikatnych przedmiotów, kabli, płynów itp.

Uruchamiając robota sprzątającego w Trybie Auto musimy być przygotowani na to, że urządzenie najpierw posprząta krawędzie pomieszczenia, a następnie oczyści pozostałą powierzchnię - zarówno podczas odkurzania, jak i mopowania. Jeśli zależy nam na sprzątnięciu tylko jednego, konkretnego obszaru możemy wybrać funkcję Czyszczenie miejscowe (za pomocą aplikacji lub na pilocie) lub ręcznie (na aplikacji) zaznaczyć obszar, w którym robot ma sprzątać. Podobnie w przypadku, jeśli chcemy wyłączyć z czyszczenia jakiś teren - wybieramy program Ograniczony obszar, zaznaczamy dany punkt, zapisujemy i gotowe. Aby wykluczyć jakieś pomieszczenie ze sprzątania możemy także użyć funkcji Wirtualnej ściany, której robot nie będzie przekraczał w trakcie objazdu.

O tym czy robot jest włączony i połączony z siecią Wi-Fi oraz jaka funkcja jest obecnie użyta informuje nas komunikator głosowy (w języku polskim lub innym), który możemy oczywiście wyłączyć lub nieco przyciszyć.

TESTY

Robota testowaliśmy w mieszkaniu o powierzchni ok. 54 m². Urządzenie poruszało się przede wszystkim po drewnianych panelach oraz płytkach podłogowych. Wykonaliśmy również przejazdy po dywanie z krótkim włosiem i musimy przyznać, że robot świetnie sobie poradził - nie miał problemów z wjazdem na powierzchnię dywanu ani ze zbieraniem z niego zabrudzeń, szczotka działała prawidłowo w każdym użytym trybie.

Pierwsze ładowanie po uruchomieniu robota trwało ok. 5-6 godzin od 0 do 100%. Instalacja oraz uruchomienie aplikacji obyło się bez żadnych komplikacji, dzięki czemu mogliśmy szybko przejść do wypróbowania poszczególnych funkcji. Jak wspominaliśmy wyżej, przy pierwszym uruchomieniu odkurzacz od razu nawiguje dany teren i tworzy mapę pomieszczenia w aplikacji - jednak z tego, co zaobserwowaliśmy, i co jest raczej standardem w urządzeniach z funkcją mapowania, robot precyzyjniej określa daną przestrzeń po całościowym objeździe terenu. Kiedy już "zapoznał się" z danym miejscem, mogliśmy nałożyć sobie wszystkie rzeczywiste punkty mieszkania z tymi na mapie w aplikacji. To z kolei pozwoliło wyznaczyć "zakazane" obszary oraz kierować urządzenie w miejsca, które powinny zostać posprzątane.

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym naładowaniu to urządzenie poradziło sobie świetnie. Nie było sytuacji, w której robot rozładowałby się w trakcie sprzątania (od momentu uruchomienia na pełnym naładowaniu). Jak wcześniej wspominaliśmy, w każdym trybie, robot był w stanie sprzątnąć całe mieszkanie o powierzchni ok. 54 m² (bez obszarów "zakazanych"), bez konieczności powrotu do stacji (rozpoczynając zawsze od 100%). Podczas czyszczenia większych pomieszczeń, minusem może okazać się to, że robot odmawia dalszej pracy przy 20% - uzyskując ten wynik zaczyna wracać do stacji ładującej; od tego momentu rozpoczyna się ładowanie, które trwa ok. 4-5 godzin do uzyskania 100%.

Nie obyło się także bez testów czujników spadku - tutaj robot PURON PR10 nas nie zawiódł. Urządzenie zatrzymywało się w odpowiednim momencie, przed samą krawędzią schodów.

Jeśli chodzi o czujnik ścian czy innych przeszkód także nie mamy żadnych zastrzeżeń, robot odpowiednio wcześnie wyczuwał barierę i zatrzymywał się tuż przed nią lub przejeżdżał obok. Nie obijał się o rogi ani listwy, ale jednocześnie zbierał wszelkie zabrudzenia znajdujące się przy samej ścianie, dzięki bocznym szczotkom. Plusem jest także to, że urządzenie nie "bało się" ciemnych miejsc czy cieni - robot bez trudu wjeżdżał pod fotel, łóżko oraz szafkę.

Przetestowaliśmy również, jak robot PURON PR10 radzi sobie z myciem podłogi - zarówno płytek, jak i paneli. Warto przypomnieć i podkreślić, że pojemnik na wodę mieści 360 ml, co pozwala na umycie naprawdę sporej powierzchni, bez konieczności ciągłego uzupełniania zbiornika - podczas testu robot umył za jednym razem powierzchnię ok. 40 m². Pierwszy przejazd wykonaliśmy z użyciem samej wody, drugi - dodając specjalny płyn Blue Star. Po mopowaniu wraz z detergentem efekt był nieco lepszy, podłoga bardziej połyskiwała i unosił się świeży zapach. Nie zauważyliśmy nadmiaru smug, jedynie w niektórych miejscach na panelach dało się zauważyć delikatne niedociągnięcia, ale mogło to wynikać z tego, że szmatka była już nieco zabrudzona. Tutaj warto dodać, że w zestawie otrzymujemy dodatkowy mop z mikrofibry, który możemy stosować zamiennie.

Dużym plusem jest to, że w aplikacji możemy regulować stopień namoczenia szmatki (Min, Standard, Max) oraz wybrać moc działania odkurzacza - bo przecież w trakcie mycia podłogi, robot także zbiera zanieczyszczenia suche, do zbiornika zamontowanego obok.

Warto pamiętać, aby po zakończonym czyszczeniu wylewać wodę ze zbiornika - niestety w czasie dłuższego postoju z pojemnika może zacząć wydostawać się woda.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ROBOTA

Czyszczenie robota PURON PR10 jest łatwe, szybkie i raczej nie powinno stwarzać większych problemów. Jeśli chodzi o pozbycie się zabrudzeń z pojemnika, wystarczy wyciągnąć zbiornik zamontowany z tyłu, otworzyć klapę i wysypać zebrany brud. Dodatkowo możemy otworzyć górną pokrywę pojemnika, wyjąć filtry i delikatnie je przetrzeć szczoteczką dołączoną do zestawu. Jedynie filtr wstępny, po wyjęciu, możemy przepłukać wodą (należy go myć co 15-20 dni, przy częstym używaniu). Samego pojemnika nie wolno myć pod bieżącą wodą - możemy przetrzeć go delikatnie wilgotną szmatką.

W przypadku zbiornika na wodę sprawa jest jeszcze łatwiejsza - po sprzątaniu wystarczy wylać resztę wody, zdjąć mop i wyczyścić zbiornik na zanieczyszczenia - szmatką lub szczoteczką. Mopa można przepłukać pod bieżącą wodą lub uprać w pralce.

Nie zapominajmy również o regularnym czyszczeniu szczotek bocznych oraz szczotki centralnej. W przypadku tych pierwszych wystarczy po każdym sprzątaniu je wyjąć i oczyścić suchą szmatką. Środkową szczotkę również możemy zdemontować, aby dokładnie ją wyczyścić - należy zwolnić blokadę, wyciągnąć szczotkę i pozbyć się włosów oraz zanieczyszczeń za pomocą dołączonego narzędzia lub miękkiego pędzla.

Szczotki boczne

Warto także regularnie czyścić styki ładowania zarówno w stacji ładującej, jak i robocie oraz czujniki spadku. Można do tego użyć miękkiej i suchej szmatki.

Zwracajmy również uwagę na czystość kół obrotowych - pomiędzy mogą zbierać się włosy czy inne elementy. Zablokowane koło możemy wyjąć, używając płaskiego śrubokręta.

Aby utrzymać maksymalną wydajność urządzenia warto regularnie czyścić poszczególne części, oczywiście wiele zależy od tego, jak często robot będzie używany. Producent zaleca, aby filtr główny wymieniać co 1-2 miesiące. Zatem dużym plusem jest to, że w zestawie otrzymujemy dwa filtry o wysokiej wydajności.

Po ich zużyciu możemy oczywiście kupić kolejne, które dostępne są TUTAJ. Zestaw akcesoriów zawiera trzy filtry o wysokiej wydajności, dwie pary szczotek bocznych, trzy szmatki z mikrofibry oraz pojedynczą szczotkę centralną. Takie wyposażenie powinno wystarczyć nawet na rok intensywnego użytkowania. Cały zestaw kosztuje 179 zł.

OCENA

Po testach możemy stwierdzić, że robot sprzątający PURON PR10 sprawdził się bardzo dobrze zarówno podczas czyszczenia powierzchni na sucho, jak i na mokro. Ilość i rodzaj funkcji pozwoliły na bezpieczną i precyzyjną jazdę urządzenia oraz dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Nawigacja przestrzeni i wyświetlana mapa znacznie ułatwiają kontrolę nad robotem oraz umożliwiają weryfikację przebytego dystansu. Zaletą są także komunikaty głosowe w języku polskim oraz zaawansowana aplikacja WeBack, dzięki której możliwe jest użycie wszystkich funkcji, potrzebnych do efektywnej pracy robota sprzątającego PURON PR10. Pomocnym dodatkiem okazuje się także pilot zdalnego sterowania.

Jedynym minusem może okazać się cena, która jest dosyć wysoka, ale należy wziąć pod uwagę, że wraz z robotem w zestawie otrzymujemy płyn Blue Star do mycia podłogi, dwa filtry wysokiej wydajności, dwie pary szczotek bocznych, dwa mopy z mikrofibry oraz szczoteczkę do czyszczenia poszczególnych elementów. Poza tym, musimy pamiętać, że urządzenie wyposażone zostało w innowacyjną technologię, czyli lampę UV, która zabija roztocza i bakterie, co sprawia, że robot idealnie sprawdzi się w domach alergików oraz otoczeniach, gdzie przebywają małe dzieci. Dodatkowo objęte zostało 24-miesięczną gwarancją door-to-door polskiego producenta.

Robot sprzątający PURON PR10 to nowoczesne urządzenie z wieloma innowacyjnymi i ciekawymi funkcjami, które powinny spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Obecnie robot kosztuje 1 999 zł i jest objęty 24-miesięczną gwarancją door-to-door polskiego producenta.. Można go kupić TUTAJ.