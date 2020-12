PURON PU20 - bezprzewodowy odkurzacz pionowy z ogromną mocą [TEST]

PURON PU20 to nowoczesny odkurzacz pionowy i ręczny wyposażony w pojemną baterię, potężny silnik bezszczotkowy oraz bogaty zestaw akcesoriów. Mieliśmy okazję sprawdzić jego możliwości w praktyce. Czy jesteśmy zadowoleni z efektów?

Czy odkurzanie może sprawiać przyjemność? Oczywiście, że... tak! Ale tylko wtedy, gdy korzystamy z odpowiedniego sprzętu. Do naszych redakcyjnych rąk trafiło właśnie takie urządzenie. PURON PU20 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją czyszczenia ręcznego, który pomoże nam sprzątnąć każdy zakamarek mieszkania i nie tylko. Dzięki specjalnym akcesoriom, dołączonym do zestawu, możemy wyczyścić zarówno powierzchnie twarde oraz dywany, jak i tapicerki, kanapy, łóżka czy wnętrza aut. A skoro już mowa o wyposażeniu, przejdźmy do prezentacji poszczególnych elementów.

Zawartość zestawu

Oprócz odkurzacza PURON PU20, w zestawie otrzymujemy:

Turboszczotkę, która przeznaczona jest do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak np. kafelki czy panele oraz do dywanów. Rura turboszczotki jest wygodna w użyciu dzięki możliwości obrotu osi poziomej o 270 stopni oraz pionowej - o 90 stopni. Poza tym posiada podświetlenie LED, które ułatwia odkurzanie ciemnych obszarów. W turboszczotce możemy zamontować dwa rodzaje wałków - jeden do parkietu i wykładzin, drugi do dywanów.

Turboszczotka

Turboszczotkę do tapicerek, która może oczyścić powierzchnie z roztoczy, pyłków i włosów z głębokich warstw pościeli, sof czy tapicerek. Jest napędzana dodatkowo niezależnym, wbudowanym silnikiem.

Turboszczotka do tapicerek

Ssawkę szczelinową, dzięki której pozbędziemy się zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Bez problemu odkurzymy wąskie szczeliny pomiędzy meblami czy w samochodzie.

Ssawka szczelinowa

Ssawkę 2w1, która dzięki wysuwanym włosom doskonale nadaje się do odkurzania takich powierzchni jak np. biurka, klawiatury, kokpity w samochodach czy kanapy. Składa się z twardej ssawy oraz wyciąganego włosia, które chroni przed zarysowaniami.

Ssawka 2w1

Oczywiście nie zabrakło praktycznej rury ssącej, umożliwiającej wygodne odkurzanie zarówno podłóg, jak i ścian czy nawet sufitów.

Poza tym, w zestawie znajdziemy ładowarkę, szczoteczkę do czyszczenia poszczególnych elementów odkurzacza, wieszak dokujący oraz dodatkowy filtr.

Główna część odkurzacza składa się ze zbiornika na zanieczyszczenia (550 ml) oraz litowo-jonowej baterii o pojemności 2000 mAh.

PURON PU20 - funkcje i możliwości

Moc i czas działania

Odkurzacz bezprzewodowy PURON PU20 został wyposażony w silnik bezszczotkowy, który wytwarza siłę ssącą sięgającą do 25000 Pa - to naprawdę sporo, jak na tak niewielkie urządzenie przeznaczone do codziennego użytku. Moc odkurzania można regulować, wybierając jeden z trybów:

MIN – 8000 Pa

MEDIUM – 14000 Pa

MAX – 25000 Pa

Każdy z nich oznaczony jest odpowiednim kolorem diody na rękojeści odkurzacza - niebieski oznacza najniższą siłę ssącą, fioletowy - średnią, czerwony - maksymalną. W tym samym miejscu znajduje się sygnalizacja poziomu naładowania baterii.

Czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu zależy od siły ssącej. W najniższym trybie, odkurzacz jest w stanie pracować przez ok. 45 min, natomiast w trybie Max - ok. 8 min. Naładowanie baterii od zera do pełna zajmuje niecałe 3 godziny.

Skuteczne sprzątanie

Jak wspominaliśmy wyżej, PURON PU20 nadaje się do sprzątania różnego rodzaju powierzchni - od podłóg do mebli i wnętrz samochodów - dzięki akcesoriom, które możemy do niego podłączyć. Specjalne końcówki umożliwiają wygodne i precyzyjne sprzątanie, nawet w trudno dostępnych miejscach. Giętkie i obrotowe łączenie ssawy z rurą sprawia, że łatwo i wygodnie możemy manewrować całym odkurzaczem przy rogach pomieszczeń, między nogami stołu i krzeseł czy pod meblami. Dodatkowym udogodnieniem jest podświetlenie podłogi - dzięki wbudowanym światłom LED dokładnie zobaczymy zalegający brud w każdym zakamarku.

O funkcjonalności urządzenia PURON PU20 świadczy również to, że może być używany w formie odkurzacza ręcznego. Wystarczy odczepić rurę ssącą, dołączyć odpowiednią końcówkę bezpośrednio do korpusu urządzenia i zacząć sprzątanie wybranego miejsca.

Komfortowe sprzątanie zapewnia także lekka konstrukcja. W formie odkurzacza ręcznego (bez rury, z małą turboszczotką lub szczelinówką) PURON PU20 waży ok. 1,5 kg, natomiast z rurą i największą turboszczotką - ok. 2,4 kg.

Zbieranie zanieczyszczeń

W odkurzaczu PURON PU20 zastosowano bezworkowy system sprzątania, co oznacza, że wszystkie zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do specjalnego pojemnika o pojemności 550 ml. Nie musimy martwić się wymianą i zakupem worków - w tym przypadku wystarczy otworzyć klapę i opróżnić zbiornik.

Wewnątrz pojemnika znajduje się zmywalny filtr gąbkowy, który hamuje rozprowadzanie najmniejszych zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Możemy go czyścić pod bieżącą wodą.

PURON PU20 - specyfikacja techniczna

Maksymalna siła ssąca: 25 KPa

25 KPa Czas pracy: 45min/20min/8min

45min/20min/8min Ciśnienie akustyczne: 75 dB

75 dB Rodzaj baterii / pojemność: litowo-jonowa/2000 mAh

litowo-jonowa/2000 mAh Czas ładowania: 2~3 godz

2~3 godz Moc całkowita: 400W

400W Zasilanie: 29,6 V

29,6 V Pojemność zbiornika na zabrudzenia: 550 ml

550 ml Silnik: Bezszczotkowy

Bezszczotkowy Wymiary: 1172 x 256 x 217 mm

1172 x 256 x 217 mm Waga netto: 1,5 kg

PURON PU20 - nasze wrażenia

Odkurzacz bezprzewodowy PURON PU20 już po wyjęciu z pudełka przyciąga uwagę swoją konstrukcją i ciekawym designem. Wrażenie robi także liczba akcesoriów, dołączonych do zestawu, przy czym oprócz końcówek do odkurzania otrzymujemy dodatkowy filtr oraz szczoteczkę do czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia. Udogodnieniem jest także obecność specjalnego haczyka, który umożliwia powieszenie/oparcie odkurzacza w wybranym przez nas miejscu (za pomocą dołączonych kołków lub taśmy dwustronnej), także w szafie.

Świetnym dodatkiem jest podświetlenie umieszczone przy turboszczotce, które zdecydowanie ułatwia sprzątanie zarówno w ciągu dnia, jak przy zgaszonym świetle. Lampki LED są na tyle mocne, że możemy odkurzać całkowicie ciemne pomieszczenia. Niestety oświetlenie jest wbudowane tylko w główną turboszczotkę - pozostałe końcówki nie posiadają takiej funkcji.

Zaskoczyła nas również moc działania odkurzacza, bo tak jak deklaruje producent, rzeczywiście jest ona bardzo wysoka - idealna, aby pozbyć się sierści zwierząt z tapicerek czy dywanów. Może się wydawać, że czas działania w trybie Max jest dość krótki - bo wynosi tylko ok. 8 minut - ale należy zaznaczyć, że taka siła ssania przyda się tylko podczas sprzątania naprawdę zanieczyszczonych powierzchni. Do codziennego odkurzania podłóg czy dywanów wystarczające będą pozostałe tryby, które także posiadają wysoką siłę ssania.

Bardzo wygodnym rozwiązaniem okazała się możliwość odczepienia baterii od korpusu odkurzacza w celu jej naładowania. Wystarczy wypiąć akumulator i podłączyć do ładowarki w dowolnym miejscu.

Opróżnianie pojemnika i czyszczenie poszczególnych elementów także nie należą do skomplikowanych czynności. Dzięki temu, że odkurzacz nie posiada worka, a tylko specjalny pojemnik z filtrem, możemy szybko i łatwo pozbyć się zanieczyszczeń. Wystarczy otworzyć klapę zbiornika nad koszem i wysypać zalegający brud. Jeśli chcemy precyzyjniej wyczyścić poszczególne części możemy odczepić cały pojemnik od korpusu urządzenia i przetrzeć lub umyć jego elementy, wraz z filtrem.

Testując odkurzacz PURON PU20 przeprowadziliśmy pomiary głośności urządzenia w każdym trybie pracy. Decybelomierz był oddalony od odkurzacza o metr. Oto przybliżone wyniki:

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z minimalną mocą - 67 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z średnią mocą - 68,5 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z maksymalną mocą - 71 dB

Naszym zdaniem PURON PU20 to mocny, wydajny i ciekawie skonstruowany odkurzacz bezprzewodowy, którym wygodnie i skutecznie wyczyścimy każdy rodzaj powierzchni, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Idealnie sprawdzi się w mieszkaniach, gdzie przebywają zwierzęta oraz podczas odkurzania wnętrz samochodów. Zaletą jest niska waga urządzenia, mobilność oraz pojemny zbiornik na nieczystości. Jedynym minusem może okazać się cena. PURON PU20 obecnie kosztuje 1299 zł. Jednak biorąc pod uwagę jego ogromną moc i bogate wyposażanie, można uznać, że jest warty tej ceny. Urządzenie można zakupić w m.in. w sklepach wdomu24.pl oraz mediaexpert.pl.