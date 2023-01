Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT, czyli co każda firma potrzebuje na co dzień

Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT to program, z którego funkcjonalności można korzystać za darmo przez 14 dni. Dotyczy to wystawiania faktur, tworzenia bazy kontrahentów oraz towarów i usług, a także automatyczne tworzenie różnego rodzaju zestawień. Oprócz tego możliwe jest rozszerzenie programu o usługi dodatkowe, takie jak np. e-Archiwum, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o konieczności wykonywania kopii zapasowej lub Wielofirmowość pozwalającą na fakturowanie wielu firm. Ta druga opcja jest szczególnie ciekawa dla biur rachunkowych bowiem, umożliwia wystawianie przez biuro faktur w imieniu klientów biura. Jednak na razie skupię się na tym, co aplikacja oferuje w swojej wersji podstawowej.

Co potrafi Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT?

Każdy zapewne choć raz w życiu zetknął się z programem księgowym, który był niezwykle kolorowy, miał dziesiątki wesołych ikonek i mnóstwo opcji na wierzchu. O ile takie narzędzia wyglądają w sposób miły dla oka, łatwo się w nich pogubić. Dlatego mile zaskoczyło mnie, że Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT stawia na funkcjonalny minimalizm. Czyli - nie mamy tu wizualnych "przeszkadzajek" i olbrzymiej palety kolorów, a elegancki, przejrzysty interfejs, w którym umieszczono podstawowe funkcjonalności. Wygląda to w ten sposób:

Ekran główny. Fot.: H Tur/PC World

Przejrzysty interfejs przekłada się na prostą obsługę. W celu wystawienia faktury wystarczy kliknąć tylko na Dodaj, a następnie wybrać jej rodzaj. Co istotne - aplikacja umożliwia dostosowanie listy wyboru do indywidualnych potrzeb.

Wybór rodzaju faktury. Fot.: H Tur/PC World Dostosowywanie faktur. Fot.: H Tur/PC World

Po wyborze dokumentu należy uzupełnić wszystkie pola. Jeśli mamy stałych kontrahentów, możemy stworzyć ich listę, podobnie rzecz się ma z usługami oraz towarami. W przypadku tworzenia bazy klientów zadanie mamy o tyle ułatwione, że wystarczy podać ich NIP, aby program samoczynnie pobrał wszystkie niezbędne dane z GUS.

Baza kontrahentów. Fot.: H Tur/PC World

Po wystawieniu faktury może być ona wydrukowana fizycznie w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) lub jako dokument PDF, który następnie można posłać e-mailem do odbiorcy. Co jednak należy zauważyć i podkreślić, to dostosowanie Pakietu do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur. Był to jeden z pierwszych programów księgowych na rynku mający taką możliwość. Możliwa jest nie tylko wysyłka dokumentów do KSeF, ale także zarządzanie uprawnieniami użytkowników (poświadczeniami) oraz odbieranie dokumentów. Dzięki temu program pozwala na wgląd w inne dokumenty wystawione także przy użyciu innych systemów lub programów (o ile zostały one z nich wysłane do KSeF). Dostęp do systemu możliwy jest zarówno z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak i poprzez token autoryzujący.

Poza tym program umożliwia oczywiście generowanie oraz bezpośrednią wysyłkę do Krajowej Administracji Skarbowej plików JPK, takich jak JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K.

Tworzenie pliku kontrolnego JPK. Fot.: H Tur/PC World

Bardzo wygodną opcją jest tworzenie wykresów, co pozwala nam na wizualne zobaczenie rozwoju, stanu sprzedaży itp. Szeroki wybór filtrów związanych z pokazywaniem informacji umożliwia optymalne dopasowanie widoku do potrzeb.

Fot.: H Tur/PC World

Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT - możliwości rozbudowy

Jeśli w Twojej firmie samo wystawianie faktur i generowanie JPK to za mało, producent posiada w ofercie również programy księgowe. Służą one do rozliczania podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz obsługi kadrowo-płacowej. Dzięki temu możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości. Pozwala to odczuwalnie ograniczyć koszty funkcjonowania firmy - nie musisz płacić biuru rachunkowemu za obsługę swoich dokumentów. Wygodnym, wprowadzonym niedawno rozwiązaniem, jest e-Archiwum. To funkcja dodatkowa, polegająca na udostępnieniu przestrzeni w chmurze, w której automatycznie archiwizowana jest baza danych na wypadek awarii, kradzieży sprzętu czy ataków złośliwego oprogramowania. Pod względem funkcjonalnym opcja ta nie różni się od obecnego mechanizmu tworzenia automatycznych kopii bazy danych z tą jednak różnicą, że kopie zapisywane są nie tylko lokalnie na dysku, lecz także w chmurze.

Istotny jest również fakt, że wszystkie programy producenta - Fineco Software - są ze sobą powiązane, a więc wszystkie wystawiane w Fakturze VAT dokumenty będą automatycznie księgowane. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać ich po raz drugi do systemu księgowego. Oszczędza to nie tylko czas, ale daje również pewność, że żaden z dokumentów nie zostanie pominięty.

Fot.: H Tur/PC World

Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT - podsumowanie

Propozycja Fineco Software to wygodne rozwiązanie dla działalności gospodarczej każdego rodzaju. Osobiście spodobał mi się minimalistyczny, aczkolwiek zawierający wszystkie niezbędne elementy interfejs. Nie mam tu rozpraszających wzroku ozdobników, wszystkie opcje są perfekcyjnie dostosowane do wystawiania faktur, a możliwość tworzenia baz kontrahentów i towarów tylko usprawnia ten proces. W dodatku odciąża przedsiębiorcę od konieczności samodzielnego zadbania o wysyłanie dokumentów do KSeF. Czy można chcieć więcej?

Raczej nie - mamy tu wszystko, co tylko możliwe. Dlatego, jeśli poszukujesz programu do fakturowania, który znacznie podnosi komfort związany z ich wystawianiem - będzie to doskonałe rozwiązanie.

Możesz przetestować aplikację, pobierając instalator z tej strony.

A opis producenta znajdziesz tutaj.