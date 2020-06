Wydajna karta z obsługą technologii Ray-Tracing.

Palit GeForce RTX 2060 SUPER Gaming Pro OC to wydajna karta graficzna umożliwiająca zagranie w najnowsze tytuły AAA wykorzystując technologię Ray-Tracingu. Pamięć w postaci 8 GB GDDR6, włącznie z szyną 256-bit powinna bez problemu pozwolić cieszyć się grami w wysokich rozdzielczościach. Układ chłodzenia znajdujący się na Palit GeForce RTX 2060 SUPER Gaming Pro OC utrzymuje niskie temperatury oraz zachowuje wysoką kulturę pracy nawet podczas dużego obciążenia. Kartę można w łatwy sposób podkręcić, korzystając z specjalnie do tego przygotowanego oprogramowania. Podstawowe taktowanie rdzenia tego GPU wynosi 1470 MHz i może dochodzić do 1710 MHz w trybie Boost. Karta dysponuje 2176 rdzeniami CUDA. Wyjścia znajdujące się na śledziu karty to jedno HDMI oraz trzy DisplayPorty. Do zasilenia Palit GeForce RTX 2060 SUPER Gaming Pro OC potrzebne jest jedno złącze 8 pin. Rekomendowana moc zasilacza znajdującego się w komputerze to 550 W.